Nach dem Wahlchaos im September wiederholt Berlin am Sonntag die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Von 8 bis 18 Uhr dürfen rund 2,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Kreuze setzen. Doch wann kommen die ersten Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse? Das RND gibt Antworten und liefert Live-Grafiken.

In einem Wahllokal hängt neben einer Wahlkabine eine Berlin-Flagge.

Wahl in Berlin: Wann kommen Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse?

Die Wahl in Grafiken

Die Wahl in Grafiken

Der 12. Februar 2023 ist Wahltag in Berlin: Die Hauptstadt wiederholt die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zu den zwölf Bezirksparlamenten. Rund 2,7 Millionen Wahlberechtigte dürfen ihre Stimme abgeben. 33 Parteien sind im Rennen. Da es sich um eine Wiederholungs- und keine Neuwahl handelt, ändert sich nichts an der Legislaturperiode: Sie endet 2026, also fünf Jahre nach der Wahl 2021. Die Parteien müssen mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie bei der Pannen-Wahl. Kandidaten, die nicht nochmals antreten wollten oder konnten, wurden durch andere Kandidaten ersetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regierende Bürgermeisterin ist seit Dezember 2021 die SPD-Landesvorsitzende und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (44). Sie kämpft als SPD-Spitzenkandidatin dafür, dass das so bleibt. Grünen-Spitzenkandidatin ist Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (54). Für die Linken tritt Kultursenator Klaus Lederer (48) an, für die CDU ihr Landes- und Fraktionsvorsitzender Kai Wegner (50), für die AfD die Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker (50). Spitzenkandidat der FDP ist der Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja (39).

Die große Frage lautet nun: Wer wird das Rennen machen? Wird die SPD weiterhin zusammen mit Grünen und Linken regieren? Wann wird es die erste Prognose und wann die erste Hochrechnung geben? Und wann steht das Ergebnis der Wahl in Berlin fest? Das RedaktionsNetzwerk (RND) gibt einen Überblick - und liefert die wichtigsten Grafiken gleich mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist der Unterschied zwischen Prognose und Hochrechnung?

Die Prognosen um 18 Uhr beruhen auf Umfragen von zufällig ausgewählten Wählern und Wählerinnen nach Verlassen des Wahllokals. Um die Wähler­wanderung zu skizzieren, werden diese auch danach gefragt, wie sie bei der vergangenen Landtagswahl 2017 abgestimmt hatten. Außerdem kann durch die Abfrage von Alter, Geschlecht, Bildung, Erwerbsstatus oder Konfession nach sozialstrukturellen Merkmalen analysiert werden.

Etwa eine halbe Stunde, nachdem die Wahllokale geschlossen haben, folgt die erste Hochrechnung. Diese basiert auf den amtlichen Auszählungen zufällig ausgewählter Wahlbezirke in Berlin und zeigt damit einen ersten echten Zwischenstand des Wahlergebnisses. Im Laufe des Wahlabends werden immer mehr Teilergebnisse dazugezählt, womit das Wahlergebnis immer genauer hochgerechnet werden kann.

Berlin wählt erneut: Landeswahlleiter zeigt sich zuversichtlich Berlins Landesparlament wird alle fünf Jahre gewählt. Eigentlich. Denn weil es 2021 nicht richtig klappte, müssen die Wählenden nun schon wieder ran. © Quelle: dpa

Während Prognosen und Hochrechnungen schnell erste Zahlen liefern, wird es das erste vorläufige amtliche Ergebnis der Berlin-Wahl spät in der Nacht geben. Weil die Ergebnisse nochmals geprüft werden, kann es bis zum finalen Ergebnis nochmals mehrere Tage dauern.

Berlin-Wahl 2023: Die aktuellen Umfragewerte

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berlin-Wahl 2023: Gewinne und Verluste

Berlin-Wahl 2023: Wie haben die einzelnen Wahlkreise gewählt?

Berlin-Wahl 2023: Welche Koalitionen sind möglich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Berlin-Wahl 2023: Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus

Sechs Parteien sind derzeit im Abgeordnetenhaus vertreten. SPD, Linke und Grüne bilden eine Koalition. Auf die drei Regierungsfraktionen entfallen 92 der 147 Mandate (SPD 36, Grüne 32, Linke 24). Die CDU hat 30 Sitze, die AfD 13 und die FDP 12. 33 Parteien bewerben sich mit Landes- oder Bezirkslisten um die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler. Bei der Wahl im September 2021 waren es 34.

RND/dpa/jst