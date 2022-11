Brasiliens Präsident Bolsonaro räumt Niederlage weiter nicht ein

„Wir kämpfen für die Demokratie“: Bolsonaros Anhänger blockieren wichtigen Flughafen

Mit seinem langen Schweigen heizte Wahlverlierer Jair Bolsonaro in Brasilien die Proteste gegen das Wahlergebnis an - auch in seiner ersten Ansprache am Dienstag räumt er seine Niederlage nicht explizit ein. In den sozialen Medien kursieren Bilder von brennenden Autoreifen und Barrikaden.