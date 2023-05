Kurdische Gemeinde kritisiert Wahlverhalten der Türken in Deutschland

Berlin. Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, hat das Wahlverhalten der wahlberechtigten Türken in Deutschland kritisiert. „Die Menschen, die hier die Demokratie genießen, unterstützen eine Autokratie in der Türkei“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Dienstag).

„Das ist auch ein Problem für Deutschland. Die deutsche Politik sollte sich deshalb fragen, ob die Politik gegenüber den Islamverbänden richtig war. Denn sie hat jahrelang die deutschen Islamverbände hofiert, die Erdogan nahestehen. Damit muss endlich Schluss sein. So macht sie die Verbände salonfähig.“ Auf den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan entfielen nach letztem Stand rund zwei Drittel der Stimmen von Türken in Deutschland.

Toprak: „Das Ergebnis der Wahl ist enttäuschend“

Toprak fügte hinzu: „Das Ergebnis der Wahlen ist enttäuschend. Die national-islamistische Ideologie hat gewonnen. Und Erdogan geht als Favorit in die Stichwahl. Ich sehe für die nächsten Jahre nichts Gutes.“

In Deutschland sind rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken wahlberechtigt. In der Türkei waren am Sonntag rund 61 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament und einen Präsidenten zu wählen. Laut dem Zwischenstand von Anadolu erhielt Erdogan in Deutschland rund 65,4 Prozent der Stimmen. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kam dagegen nur auf 32,6 Prozent. Erdogan dürfte in Deutschland somit wohl wieder viel besser abschneiden als bei der Wahl insgesamt: Nach Angaben der Wahlbehörde entfielen auf Erdogan 49,51 Prozent der Stimmen, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kam auf 44,88 Prozent.