﻿So fiebern Türken in Deutschland auf die Wahl in der Türkei hin

Siegen. Es wird am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da sind sich die Siegener Leyla Acar vom Zentrum Kurdische Gesellschaft in Siegen und Önder Sahin, zweiter Vorsitzender der Ditib-Selimiye-Moschee in Geisweid, einig. Acar fügt noch hinzu: „Wenn es keinen Wahlbetrug gibt.“ Tatsächlich stehen die Chancen für den bodenständigen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu der CHP gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das komplette Gegenbild zu Erdogan

Kilicdaroglu (74) liegt in Umfragen sogar leicht vor Recep Tayyip Erdogan (69). Er gehört zur alevitischen Minderheit in der Türkei. Nie zuvor war ein Alevit in der Türkei Präsident, allein das wäre eine Sensation. Er will das von Erdogan eingeführte Präsidial­system wieder abschaffen und dem Volk und dem Parlament wieder mehr Macht geben. Er gilt als kompromiss­bereiter Politiker. Das komplette Gegenbild zu Erdogan, dem Gegner vorwerfen, er sei ein macht- und prunksüchtiger Aufsteiger aus einfachen Verhältnissen.

Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der CHP-Partei und Präsidentschafts­kandidat der Nationalen Allianz. © Quelle: Ali Unal/AP/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2018 wählten noch 65 Prozent der wahlberechtigten Deutschtürken Erdogan. Heute, nach dem Erdbeben vom 6. Februar, mitten in einer Zeit der Inflation in Höhe von von 50 Prozent, ist es auf einmal schwierig, einen Befürworter von Erdogan zu finden, der sich äußern will. Ein bisschen stehen diese leisen Erdogan-Wähler auch für ihren Präsidenten selbst, der im Wahlkampf, der ihm doch eigentlich so liegt, abgekämpft wirkt.

Wunsch nach einem sachlicheren Wahlkampf

Die Wähler von Kilicdaroglu sind selbstbewusster. „Ich habe ja schon durchblicken lassen, für wen ich bin“, sagt der Deutschtürke Özgür Özütürk aus dem nordrhein-westfälischen Siegen. „Ich erhoffe mir von der Opposition mehr, was das Wirtschaftliche, Demokratische und Bildungs­politische angeht.“ Dann sagt er einen Satz, der seine Kritik an der derzeitigen politischen Situation in der Türkei zusammenfasst: „Wenn ich mir den Wahlkampf angucke, dann würde ich mir wünschen, dass es mehr um inhaltliche Themen geht und weniger darum, den politischen Gegner zu diskreditieren.“

Wenn ich mir den Wahlkampf angucke, dann würde ich mir wünschen, dass es mehr um inhaltliche Themen geht und weniger darum, den politischen Gegner zu diskreditieren. Özgür Özütürk, Deutschtürke aus Siegen

Özütürk ist kein politischer Hardliner. Er kann verstehen, dass die Türkei als Nato-Mitglied mit dem zweitstärksten Militär für den Nato-Beitritt von Schweden Bedingungen fordert. Schweden verbietet nicht die Mitgliedschaft in der von der EU als Terror­organisation eingestuften PKK.

Breites Bündnis für den Herausforderer

Das sieht Acar anders. Für sie ist dies ein Zeichen für die „erpresserische Außenpolitik Erdogans“, die er auch bei den Flüchtlings­abkommen mit der EU gezeigt habe. Auch sie ist für Kilicdaroglu. Und das ist der große Pluspunkt für den Aleviten, denn er hat es geschafft, die anderen Oppositions­parteien hinter sich zu bringen. Vor allem auch Parteien, die rechts von ihm stehen und teilweise von ehemaligen AKP-Mitgliedern geführt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Acars favorisierte Partei, die Grüne Linke (Yesil Sol Parti), unterstützt Kilicdaroglu. Gegen die HDP, die die Kurden als drittstärkste Fraktion im Parlament vertreten, leitete das Präsidialsystem ein Gerichtsverfahren ein, um sie von den Wahlen auszuschließen. Yesil Sol vertritt die HDP bei den Wahlen und kämpft um die 5-Prozent-Hürde und Abgeordnetensitze. „Was mit der HDP passiert, ist typisch für Erdogans Politik“, sagt Acar. „Tausende Journalisten und Akademiker sitzen im Gefängnis, nur weil sie etwas gegen Erdogan gesagt haben. Das ist unvorstellbar.“ Kilicdaroglu ließe die Gefangenen wohl frei.

Erdbeben lastet auf Erdogans Haupt

Sie versteht nicht, dass so viele Deutschtürken Erdogan wählen. „Sie sehen nur im Urlaub die Luxushotels, aber nicht, dass die Menschen in der Türkei kaum etwas zu essen haben, weil ein Kilo Zwiebeln mittlerweile 30 Lira kostet. Das sind 1,40 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 3 Lira.“ Türken haben einen Durchschnitts­lohn von 807 Euro. Dazu komme das Versagen der Regierung nach dem Erdbeben.

Auch für Özütürk ist das Erdbeben ein wunder Punkt: „Diese Regierung ist seit über 20 Jahren an der Macht. 80 Prozent der betroffenen Städte sind in dieser Zeit aufgebaut worden. Man wusste, dass es eine Erdbebenregion ist. Gebäude dürfen heutzutage nicht so schnell zusammenkrachen.“ 50.000 Menschen starben in der Türkei, zwei Millionen sind obdachlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hält Ditib sich raus?

Und was sagt Sahin als ein Sprecher vom landläufig als Erdogan-nah angesehen Ditib-Verband? „Wir wollen, dass Religion und Politik getrennt sind. Bei uns wird es kein Public Viewing oder so etwas geben.“ Ditib unterstehe dem Türkischen Amt für Religions­angelegenheiten, das theologisches Recht spreche, aber das sei seit Atatürks Regierung vor 100 Jahren so. „In der Ditib-Zentrale in Köln gibt es Menschen, die für Erdogan sind, und solche, die gegen ihn sind, und so ist das auch bei uns.“ Er selbst ist Deutscher und kann nur hier wählen: „Das finde ich auch spannender.“

Die deutsche Politik befürchtet, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Die Polizei Hagen sagt dazu: „Trotz des emotional geführten Wahlkampfs liegen für Siegen keine konkreten Hinweise auf einen unfriedlichen Verlauf der türkischen Wahlen vor. Es ist somit von einem weitestgehend störungs­freien Verlauf auszugehen. Dennoch ist es möglich, dass die unterlegene Gruppierung öffentlich ihren Unmut äußert und die Gewinner den Sieg zum Beispiel mit Autokorsos feiern.“

Autokorsos am Sonntag?

Die Polizei Siegen beschäftigt auch einen Kontakt­beamten für muslimische Institutionen. Er soll „Vertrauen zwischen islamischen Vereinen und Verbänden und der Polizei schaffen“ und „informiert die Polizei­beamten über die islamische Kultur“. Was die Wahlnacht angeht, könnten die Autokorsos auch noch auf sich warten lassen, denn den Umfragen zufolge wird mit einer Stichwahl zwischen Kilicdaroglu und Erdogan am 28. Mai gerechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Siegener Zeitung“.