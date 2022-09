Wahl in Italien: „Vor einer solchen Herausforderung stand die EU noch nie“

Der Verein zur Förderung der Musik in Bordesholm holt in diesem Herbst nach, was im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war. Fünf Konzerte sind bis Dezember vorgesehen. Das Weihnachtskonzert in der Klosterkirche endet am vierten Adventssonntag vor dem Beginn des WM-Finales.