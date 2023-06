Wahl in Montenegro: Proeuropäische Bewegung in Prognosen vorn

Podgorica. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Montenegro zeichnet sich Prognosen zufolge ein Sieg der kürzlich gegründeten Bewegung Europa Jetzt ab. Das Meinungsforschungszentrum für den Demokratischen Übergang sah die Gruppe von Ex-Finanzminister Milojko Spajic auf Grundlage aller ausgezählten Stimmen bei 26 Prozent. Das Bündnis unter Führung der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) erhielt demnach 23 Prozent. Die inoffiziellen Ergebnisse beruhten auf Prognosen von Demoskopen und Stichproben aus einzelnen Wahllokalen. Das offizielle Ergebnis wird die Wahlkommission voraussichtlich in den kommenden Tagen verkünden.

Sollten sich die Prognosen bewahrheiten, hätte Europa Jetzt am Sonntag nicht genug Stimmen erhalten, um alleine eine Regierung zu bilden. Beobachter erwarten schwierige Koalitionsgespräche. „Morgen ist ein neuer Tag“, erklärte Spajic, der Chef von Europa Jetzt. „Wir werden nicht arrogant sein, und wir werden uns mit jedem zusammensetzen, der unsere Werte teilt. Wir werden selbstverständlich eine neue proeuropäische Regierung bilden.“

Wirtschaft und Lebensstandards waren Thema

Im Gegensatz zu vorangegangenen Wahlen stand im Wahlkampf nicht die Diskussion darüber im Zentrum, ob sich das Land auf die EU zubewegen oder näher an Russland und Serbien rücken sollte. Stattdessen ging es vor allem um die Wirtschaft und Lebensstandards. Stimmberechtigt waren am Sonntag rund 542.000 Menschen. Zur Wahl traten Kandidaten von 15 Parteien an, die entschieden prowestlich oder proserbisch und prorussisch sind. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 56 Prozent - der niedrigste Wert seit der Unabhängigkeit des Balkanstaates von Serbien 2006.

Es war die erste Wahl in Montenegro seit mehr als 30 Jahren, bei der Milo Djukanovic, der ehemalige DPS-Chef, nicht mehr angetreten war. Djukanovic war seit 2001 fast ununterbrochen Premierminister oder Präsident des Landes. Er hatte Montenegro 2006 in die Unabhängigkeit von Serbien und 2017 in die Nato geführt. Ein Bündnis, das von Parteien dominiert wurde, die engere Beziehungen zu Serbien und Russland anstrebten, verdrängte die DPS bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2020 von der Macht. Die neue Regierungskoalition geriet jedoch bald ins Wanken, was Montenegros Weg in die EU ins Stocken brachte und zu einem politischen Stillstand führte. Die Regierung wurde im vergangenen Jahr durch ein Misstrauensvotum gestürzt, blieb aber aufgrund der Pattsituation noch monatelang im Amt.

Die politische Analystin Ana Nenezic, geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Beobachtung und Forschung, sagte, die Wahlkampfversprechen der Politiker in Bezug auf Gehaltserhöhungen hätten keine realistische Grundlage. Sie werde nach dieser Wahl wirklich überrascht sein, „wenn wir eine politisch stabile Regierung bekommen“.

