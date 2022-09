Wahl in Schweden: Konservatives Lager baut Minimalvorsprung aus

Scholz schließt Alleingänge bei Waffenlieferungen in die Ukraine erneut aus

Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte am Mittwoch, dass es keine Alleingänge bei deutschen Waffenlieferungen in die Ukraine geben werde. Deutschland gehöre bereits zu den Ländern, die die Ukraine am meisten mit Waffen unterstützen.