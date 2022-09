Wahl in Schweden: Rechtspopulisten erzielen Rekordergebnis – Sozialdemokraten bleiben stärkste Kraft

Bei den Parlamentswahlen in Schweden wurden die Sozialdemokraten um Ministerpräsidentin Magdalena Andersson stärkste Kraft. Erste Hochrechnungen sehen die Sozialdemokraten bei 29,3 Prozent. Ein Rekordergebnis erzielte Schwedens rechtspopulistische Partei, die Schwedendemokraten, mit 20,5 Prozent. Das berichtet der schwedische Rundfunksender SVT in der ersten Prognose.

Drittstärkste Kraft werden demzufolge die Moderaten von Ulf Kristersson mit 18,8 Prozent der Stimmen. Das wäre ihr schlechtestes Ergebnis seit 2002. Schwedens Grüne kommen unterdessen auf 5,8 Prozent, die Linkspartei auf 7,0 Prozent. Weiter erreichte die Zentrumspartei 7,7 Prozent und die Christdemokraten des Landes 5,2 Prozent. Nur wenige Stimmen bekamen die Liberalen mit 4,7 Prozent.

Allerdings war nach der Parlamentswahl am Sonntagabend zunächst nicht eindeutig klar, welches politische Lager künftig auf eine Mehrheit im Reichstag in Stockholm setzen kann. Der Mitte-Links-Block unter Führung von Ministerpräsidentin Andersson führt in der ersten Prognose lediglich mit drei Sitzen Vorsprung. Sie vereint 49,8 Prozent der Stimmen auf sich und damit nur 0,6 Prozent mehr als der Block von Herausforderer Kristersson. Tobias Baudin von den Sozialdemokraten sagte nach der ersten Prognose dem Sender SVT: „Die Leute stehen immer noch Schlange und nichts ist entschieden.“

Mehr Klarheit könnten Teilergebnisse liefern, die die Wahlbehörde noch am Wahlabend nach und nach veröffentlichen wollte. Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung dürfte dem skandinavischen EU-Land wie bereits nach der Wahl 2018 eine langwierige Regierungsbildung bevorstehen, da sich auch die Parteien innerhalb der Blöcke in mehreren Angelegenheiten uneins sind.

Der schwedische Reichstag in Stockholm hat 349 Sitze. Für eine Mehrheit sind somit 175 Mandate notwendig. Um genau diese äußerst knappe Zahl zu erreichen, sind Andersson und ihre rein sozialdemokratische Minderheitsregierung bisher auf die Unterstützung der liberalen Zentrumspartei, der Linken und der Grünen angewiesen. Der konservativ-rechte Block, der vom Moderaten-Chef Kristersson angeführt wird, verfügte bislang über die restlichen 174 Sitze.

Rechtspopulistische Partei im Aufwind

Umfragen sahen bereits ein enges Rennen zwischen den beiden Parteiblöcken voraus. Fraglich war vor der Wahl, ob die Sozialdemokraten genug Stimmen mit den Parteien des Mitte-Links-Blocks für eine Regierungsmehrheit reicht. Auf der rechten Seite zeichnete sich ab, dass die populistischen Schwedendemokraten stärkste Partei im bürgerlichen Block werden würden. Die einst von Rechtsextremisten gegründeten Schwedendemokraten waren für viele Wähler lange inakzeptabel und wurden von den anderen Parteien geschnitten. Sie haben jedoch seit 2010 bei jeder Wahl zugelegt – 5,7 Prozent 2010, 12,9 Prozent 2014, 17,5 Prozent 2018 – und arbeiten eifrig an einem neuen Image. Sie haben sich mit Kritik an der Einwanderungspolitik und der Kriminalität profiliert.

In die Karten spielt den Rechten, dass die im Land grassierende Bandenkriminalität im Wahlkampf neben den stark gestiegenen Energiepreisen zu den am intensivsten diskutierten Themen zählte. Auch die beiden Spitzenkandidaten diskutierten immer wieder darüber. In keinem anderen Land in Europa habe sich eine solche Gang-Kriminalität entwickelt wie in Schweden, sagte Kristersson, während Andersson von einer „schwedischen Epidemie“ sprach.

Die 55-jährige Andersson wurde im vergangenen Jahr erste schwedische Ministerpräsidentin und erfreut sich hoher Zustimmungsraten. Der Soziologe Zeth Isaksson führte dies auf Anderssons Verhandlungen zum Nato-Beitritt Schwedens und ihre lange Erfahrung als Finanzministerin zurück. Viele Wähler machen sie jedoch auch für hohe Steuern verantwortlich und verweisen darauf, dass die Sozialdemokraten bereits seit acht Jahren regieren.

Vor Ende der Wahl hatte Andersson am Sonntag vor Reportern betont, bereit zur Zusammenarbeit mit allen Parteien zu sein außer mit den Schwedendemokraten. Sie sei sehr enttäuscht, dass sich andere Parteien in der Hinsicht anders entschieden hätten, sagte sie nach Angaben des schwedischen Rundfunks. Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament zeigt sich Anderssons konservativer Herausforderer Ulf Kristersson seit längerer Zeit offen für eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten.

Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg warnte vor populistischen Tönen. Sie kritisierte am Wochenende, dass eine junge Aktivistin im Zuge einer Fernsehdebatte zwischen Andersson und Kristersson unter anderem von einem Politiker der Moderaten öffentlich mit Spott übersät worden war. „Eine Gesellschaft, in der politische Parteien Kinder systematisch verspotten und hassen, die einfach nur auf die Forschung verweisen, ist eine kranke Gesellschaft“, schrieb Thunberg am Sonntag auf Twitter. „Antidemokratische und populistische Winde wehen stark. Wir müssen uns dem entgegenstellen“, forderte sie.

RND/dpa/scs/ag