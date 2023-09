Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Hessen 2023: Welche Partei passt am besten zu mir?

Für unentschlossene Wählerinnen und Wähler, die vor dem Urnengang am 8. Oktober nicht wissen, mit welcher Partei die größten Schnittmengen bestehen, gibt es den „Wahl-O-Mat“. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelte Onlinetool bietet Orientierungshilfe im Wahl-Dschungel. Welche Partei bei der Landtagswahl in Hessen 2023 am besten zu Ihnen passt und wie der Wahl-O-Mat funktioniert, erfahren Sie hier.

Was ist der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein Onlinetool, das es Wählerinnen und Wählern ermöglicht, ihre politischen Ansichten mit den Positionen der verschiedenen politischen Parteien abzugleichen. Das Ziel des Wahl-O-Mats ist es, den Wählerinnen und Wählern dabei zu helfen, herauszufinden, welche Partei am besten zu ihren eigenen Überzeugungen und Werten passt. Dies geschieht durch die Beantwortung einer Reihe von Thesen und Fragen zu aktuellen politischen Themen.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der Landeszentrale für politische Bildung Hessen.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Die Funktionsweise des Wahl-O-Mats ist einfach und benutzerfreundlich. Wählerinnen und Wählern werden eine Reihe von Thesen und Fragen zu verschiedenen politischen Themen präsentiert. Zum Beispiel könnten Fragen zur Umwelt, Wirtschaft, Bildung oder sozialen Themen gestellt werden. Die Wählenden können dann angeben, ob sie der These zustimmen, sie ablehnen oder neutral sind. Sie können auch eine Erklärung zu ihrer Antwort abgeben, um ihre Ansichten zu verdeutlichen.

Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, zeigt der Wahl-O-Mat das Ergebnis an. Dieses Ergebnis zeigt an, welche Parteien die besten Übereinstimmungen mit den politischen Ansichten des Wählers haben. Die Parteien werden in Prozenten dargestellt, was bedeutet, dass eine hohe Übereinstimmung mit einer bestimmten Partei darauf hinweist, dass diese Partei wahrscheinlich am besten zu den Ansichten des Wählers passt.

Der Wahl-O-Mat bietet jedoch keine Wahlempfehlung im eigentlichen Sinne. Es ist vielmehr ein Informationsinstrument, das den Wählern hilft, ihre politischen Präferenzen zu klären und ihre Entscheidung vorzubereiten.

Welche Parteien kann man im Wahl-O-Mat auswählen?

Im Wahl-O-Mat werden in der Regel alle Parteien berücksichtigt, die bei der anstehenden Wahl antreten. Das bedeutet, dass die Liste der auswählbaren Parteien von Wahl zu Wahl variieren kann, da neue Parteien entstehen können und andere möglicherweise nicht mehr antreten. Der Wahl-O-Mat ist bestrebt, so aktuell wie möglich zu sein und die Auswahl der Parteien entsprechend anzupassen.

Wer entwickelt den Wahl-O-Maten?

Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) entwickelt und betrieben. Die bpb ist eine Bundesbehörde, die unter anderem die Aufgabe hat, die politische Bildung in Deutschland zu fördern. Der Wahl-O-Mat ist eines ihrer zentralen Projekte, mit dem Ziel, die politische Partizipation zu fördern und den Wählern dabei zu helfen, gut informierte Entscheidungen bei Wahlen zu treffen.

Die Fragen des Wahl-O-Maten werden von einer Jugendredaktion bestehend aus Jung- und Erstwählerinnen und ‑wählern in einem mehrtägigen Workshop zusammengestellt. Unterstützt werden sie dabei von einem Fachleuten aus den Bereichen Wissenschaft, Statistik und Pädagogik.

Die Redaktion beschäftigt sich in mehreren Arbeitsgruppen mit den für die jeweilige Wahl relevanten Themen und erarbeitet 80 bis 100 Thesen, die den Parteien zur Beantwortung zugespielt werden. Dafür haben diese in der Regel zwei bis drei Wochen Zeit.

Anschließend werden die Antworten der Parteien auf inhaltliche Übereinstimmung zu den Thesen überprüft – bei Unstimmigkeiten werden die Parteien um Überarbeitung ihrer Positionierung gebeten. Dabei haben die Parteien immer die letzte Entscheidung darüber, welche Antwort im Wahl-O-Mat erscheint.

Im letzten Schritt der Vorbereitung wählt die Redaktion 38 Thesen aus, die in dem jeweiligen Wahl-O-Mat auftauchen. Laut BPB sind die entscheidenden Kriterien hierfür Thesen, die

wichtige Themen der Wahl aufgreifen,

kontrovers beantwortet wurden,

eine Unterscheidbarkeit der Parteien gewährleisten und

ein breites Themenspektrum abdecken.

Jeder Wahl-O-Mat wird im Vorfeld getestet und etwa zwei bis vier Wochen vor der jeweiligen Wahl online gestellt.