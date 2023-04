Wegner-Wahl: Ein verpatzter Neustart

Wenn man sich einen Neustart so richtig vermasseln möchte, macht man es wie die SPD in Berlin. Es ist natürlich nicht sicher, wer Kai Wegner in der geheimen Wahl zum Regierenden Bürgermeister gewählt hat und wer nicht, Aber der knappe SPD-Mitgliederentscheid von 54,3 Prozent für Schwarz-Rot sprach schon vorher Bände. Die Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh gaben jedoch vor, darin keine Gefahr zu sehen. Sie seien erleichtert über die Zustimmung, erklärten sie. Mehrheit sei Mehrheit. Sie haben sich ganz schön verschätzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Lesen Sie hier die Entwicklungen der Berlin-Wahl im Liveblog +++

In den ersten beiden Wahlgängen kam keine Mehrheit für Wegner zustande. Abgestraft wurden damit auch Giffey und Saleh. Mehr noch: Sie alle Drei müssen nun mit dem Makel leben, dass die AfD behaupten kann, sie habe den Christdemokraten im dritten Wahlgang mit ihren Stimmen zu dem Amt verholfen. Aufbruch einer neuen Koalition sind wahrlich anders aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige in der SPD werden Rot-Rot-Grün nachtrauern

Wegner nahm die Wahl starr an. Seine Regierung startet in großem Misstrauen. Wer weiß, was einigen der in Berlin so gut vernetzten, um nicht zu sagen verfilzten, Sozialdemokraten in den nächsten Jahren noch so alles an Störmanöver einfallen wird, um die Stimmung am Kochen zu halten. Sie werden dem Bündnis mit Grünen und Linken – das bei der Wahl im Februar geschlossen an Stimmen verloren hatte, nachtrauen und es nicht verwinden, dass die CDU sie mit ihrem Ergebnis weit abgehängt hatte.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Und Wegner könnte sich fragen, ob er nicht besser mit den Grünen zusammengegangen wäre. Das hätte vermutlich zumindest nach außen nach mehr Veränderung ausgesehen als Schwarz-Rot. Man darf annehmen, dass Wegner sich dieses Ziel für die nächste Wahl setzt. Die SPD muss nun zusehen, dass sie ihren Laden zusammenhält. Ein bisschen Regierung geht nicht. Dann hätte sie lieber in die Opposition gehen sollen. Und die CDU darf sich vom schlechten Start nicht frustrieren lassen. Berlin hat mehr verdient.