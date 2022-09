Als Wahlbeobachter bei Scheinreferenden: deutscher Journalist verliert Lehrauftrag

Bei den russischen Scheinreferenden in der Ostukraine sind mehrere Deutsche als Wahlbeobachter im Einsatz - das bleibt nicht folgenlos: Zunächst wurde der Geschäftsführer eines nordhessischen Versorgers freigestellt, am Montagabend trennte sich dann eine Hochschule von einem früheren NDR-Redakteur, der ebenfalls in den russisch besetzten Gebieten unterwegs ist.

Eine Frau aus der Region Luhansk, die von einer pro-russischen Separatisten-Regierung kontrolliert wird, gibt in einer provisorischen Unterkunft in Wolgograd in Russland ihre Stimme ab.

Ein deutscher Journalist, der während der Scheinreferenden in der Ostukraine als vermeintlicher Wahlbeobachter unterwegs ist, hat seinen Lehrauftrag an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) verloren. Zuvor hatte das Portal „t-online“ über den Aufenthalt des früheren NDR-Redakteurs Patrik Baab in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine berichtet.

In einer Mitteilung von Hochschulrektor Klaus-Dieter Schulz und Kanzler Ronald Freytag vom Montagabend heißt es, man habe Baab, der sich aktuell in Donezk aufhalte, in einem Telefonat „unsere Fassungslosigkeit über dieses Verhalten geäußert. Wir haben ihm unseren Standpunkt verdeutlicht, dass schon seine reine Anwesenheit bei dieser Aktion, ob er wolle oder nicht, zwangsläufig zur Legitimation der in unseren Augen völkerrechtswidrigen und inhumanen Scheinreferenden, die Teil einer imperialistischen Politik und eines verbrecherischen Krieges sind, beiträgt.“ Sie gebe den Aggressoren „ein willkommenes Feigenblatt an die Hand, dass alles rechtens sein müsse, weil man ja sogar ‚Kritik‘ zulasse und nicht unterdrücke“, heißt es weiter.

Die Hochschule distanzierte sich von Baabs Verhalten: „Die journalistische Scheinobjektivität trägt hier u. E. zur Legitimation von Mord, Folter, Verstößen gegen die Humanität und das Völkerrecht bei“, heißt es weiter. „Wir haben Herrn Baab mitgeteilt, dass es mit den Grundprinzipien unserer Hochschule nicht vereinbar ist, ihn weiter als Lehrbeauftragten an unserer Hochschule einzusetzen.“ Baab war seit 2014 als Lehrbeauftragter für Journalismus an der HMKW.

„Mit den Grundprinzipien unserer Hochschule nicht vereinbar"

Baab selbst habe der Hochschule gegenüber erklärt, dass er privat und ohne jeden staatlichen Auftrag irgendeiner Seite in die russisch besetzten Gebiete gereist sei. Er wolle und müsse als Journalist mit beiden Seiten sprechen und neutral beobachten. Gegenüber dem Portal „t-online“ erklärte er zudem: „Ich bin kein offizieller Wahlbeobachter. Ich recherchiere für ein Buchprojekt.“ Zusammen mit Sergey Filbert, einem prorussischen Youtuber, habe er in Luhansk fünf Wahllokale besucht und in Mariupol drei. Bei einer Pressekonferenzen wurden Baab und Filbert russischen Medien aber offenbar als „Beobachter“ vorgestellt und berichtete dort von ihren Eindrücken der Scheinreferenden.

Als Wahlbeobachter bei Scheinreferenden: Auch Energie-Chef freigestellt

Baab und Filbert sind nicht die einzigen Deutschen, die zurzeit in den russisch besetzten Gebieten unterwegs sind: Weil er die Scheinreferenden als Wahlbeobachter begleitet hat, war am Montag auch der Geschäftsführer des nordhessischen Versorgers Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) freigestellt worden. Stefan Schaller sei mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden, teilte der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit. Die Aufsichtsräte des Unternehmens und der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien sowie der EWF-Verbandsvorstand trafen die Entscheidung demnach einstimmig in einer Sondersitzung.

Medienberichten zufolge wurde Schaller von Russland eingeladen, um die Abstimmungen zu überwachen. Gegenüber der „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ hatte Schaller seinen Einsatz als Wahlbeobachter bestätigt. Sein Aufenthalt habe nichts mit seiner Funktion als Geschäftsführer des Waldeck-Frankenberger Energieversorgers zu tun. „Das ist rein privat, ich habe dafür Urlaub genommen“, betonte Schaller demnach.

Am Montag erklärte er dagegen, es sei „dumm“ gewesen, sich als Wahlbeobachter einladen zu lassen. „Ich war einfach so naiv und habe geglaubt, ich könnte die technische Wahlbeobachtung von der politischen Dimension trennen“, sagte Schaller dem Sender hr-Info. Den russischen Angriffskrieg will Schaller dabei „völlig ausgeblendet“ haben.

Die Scheinreferenden in den vier Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja über einen Beitritt zu Russland begannen am Freitag und sollen am Dienstag enden.

