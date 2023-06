Schiffstragödie überschattet Wahlkampf in Griechenland

Athen. Der Gewinner der griechischen Parlamentswahl am Sonntag heißt aller Voraussicht nach Kyriakos Mitsotakis. Letzten Umfragen zufolge haben Mitsotakis, der das Land bereits in den vergangenen vier Jahren regierte, und seine konservative Nea Dimokratia (ND) ihren Vorsprung im Endspurt zur Wahl weiter ausbauen können. Die ND liegt in den Prognosen bei 40 bis 43 Prozent. Auf Platz zwei folgt weit abgeschlagen mit 17 bis 20 Prozent das radikal-linke Bündnis Syriza von Alexis Tsipras, der von 2015 bis 2019 Ministerpräsident war.

Die Wahl am Sonntag ist der zweite Urnengang in Griechenland in fünf Wochen. Bereits am 21. Mai stimmten die Wahlberechtigten über ein neues Parlament ab. Damals entfielen auf die konservative ND 41 und auf Syriza 20 Prozent. Weil keine Regierungsbildung zustande kam, wird jetzt erneut gewählt – diesmal nach einem Wahlrecht, das die stärkste Partei mit einem Bonus von bis zu 50 der 300 Parlamentssitze belohnt. Den Umfragen zufolge kann Mitsotakis mit einer bequemen absoluten Mehrheit von etwa 160 Mandaten rechnen. Bis zur Wahl amtiert eine geschäftsführende Regierung unter dem Vorsitz eines obersten Richters.

Weil der Sieger der Abstimmung festzustehen scheint, verfolgten viele Menschen den Wahlkampf in den vergangenen Wochen eher unaufgeregt. Dann ereignete sich das Schiffsunglück. Es löste in Griechenland tiefe Bestürzung aus.

Bootsunglück beschäftigt Griechenland – dürfte aber kaum Einfluss auf die Wahlen haben

Auch wenn das Bootsunglück seit zehn Tagen die Öffentlichkeit und die Medien beschäftigt, dürfte es aber kaum Einfluss auf den Wahlausgang am Sonntag haben. Andere Probleme brennen den Menschen mehr auf den Nägeln, wie die Inflation, die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die Gesundheitspolitik. Im Kampf gegen die Teuerung hat Griechenland bereits Erfolge vorzuweisen: Im Mai lag die Inflation nach Angaben der Statistikbehörde Elstat mit 4,1 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone von 6,1 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen fiel auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren.

Aber mit dem Untergang des Kutters kam das Thema Migrationspolitik auf die Agenda des griechischen Wahlkampfs. Nach dem Unglück rief die Übergangsregierung eine dreitägige Staatstrauer aus. Alle Kundgebungen der politischen Parteien wurden in dieser Zeit abgesagt. Aber schon bevor der Wahlkampf danach wieder anlief, versuchte Syriza-Chef Tsipras, die Katastrophe auszuschlachten. Er warf Mitsotakis und den Konservativen vor, sie trügen Mitschuld am Tod der Menschen. Denn mit ihrer Politik der Abschottung der griechischen Grenzen zur Türkei habe sie die Migranten praktisch gezwungen, längere und riskantere Überfahrten von Nordafrika nach Italien zu wagen.

Viel Widerhall fand Tsipras mit dieser Argumentation in der Öffentlichkeit aber nicht, außer bei linken Splittergruppen, die bei Protesten in griechischen Städten eine völlige Öffnung der Grenzen und die bedingungslose Aufnahme aller ankommenden Migranten forderten. In Athen waren während der vergangenen Tage Flugblätter mit der Aufschrift „Refugees welcome, tourists go home“ (Flüchtlinge sind willkommen, Touristen fahrt nach Hause) zu sehen.

Mitsotakis verteidigt seine Migrationspolitik als „strikt aber fair“

Mitsotakis verteidigte bei seinen letzten Kundgebungen vor der Wahl seine Migrationspolitik als „strikt aber fair“. In den vergangenen vier Jahren hat Griechenland große Abschnitte der Landgrenze zur Türkei mit kilometerlangen Sperrzäunen gesichert – eine Reaktion auf die Krise vom Februar 2020, als Zehntausende Migranten unterstützt von der türkischen Regierung wochenlang die türkisch-griechische Grenze belagerten. In der Ägäis verstärkte die Regierung Mitsotakis die Patrouillen, um Migrantenboote aus den griechischen Hoheitsgewässern fernzuhalten.

Griechenland ist allerdings seit Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, dass seine Küstenwache und Grenzpolizei sogenannte „Pushbacks“ praktizieren, völkerrechtswidriges Zurückdrängen von irregulären Migranten, ohne Möglichkeit eines Asylantrags. Die konservative Regierung bestritt diese Vorwürfe und berief sich auf die Pflicht, die Land- und Seegrenzen zur Türkei, die zugleich EU-Außengrenzen sind, gegen irreguläre Einwanderung zu sichern.

Während die Athener Migrationspolitik in der EU umstritten ist, findet sie bei rund 80 Prozent der griechischen Bevölkerung Zustimmung, wie Umfragen zeigen. Bei vielen Menschen sind die Erinnerungen an die Flüchtlingskrise von 2015 noch sehr lebendig. Damals kamen an manchen Tagen mehr als 10.000 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Ägäisinseln. Daran erinnerte Mitsotakis jetzt bei einem Wahlkampfauftritt auf der besonders betroffenen Insel Lesbos. „Die Hölle von Moria gibt es nicht mehr“, sagte Mitsotakis unter Anspielung auf das zu Zeiten der Syriza-Regierung größte und berüchtigtste griechische Flüchtlingslager.

Der konservative Parteichef verteidigte auch die Küstenwache, die im Zusammenhang mit dem Bootsuntergang wegen angeblich unterlassener Hilfe in die Kritik geraten ist. Das sei „unfair“, sagte Mitsotakis, denn „diese Männer und Frauen sind Tag und Nacht dort draußen unterwegs, um Menschenleben zu retten und unsere Grenzen zu schützen“. Am Mittwoch rettete die Küstenwache 63 Migranten aus einem in Seenot geratenen Segelboot vor der Peloponnes und weitere 17 vor der Küste von Kos.

Zu den Ereignissen in der Unglücksnacht machen Überlebende der Havarie und die griechischen Behörden allerdings widersprüchliche Angaben. Was wirklich passiert ist, soll ein Ermittlungsverfahren klären, das der Staatsanwalt beim Obersten griechischen Gerichtshof eingeleitet hat. Neun Ägypter, die zur Besatzung des Kutters gehörten und den Untergang überlebten, sitzen inzwischen in Griechenland in Untersuchungshaft. Sie wurden von anderen Geretteten als Komplizen der Schleuser identifiziert. Ihnen drohen bei einem Schuldspruch jahrzehntelange Haftstrafen.

