Wahlen in Israel: Dieses Ergebnis verheißt nichts Gutes

Die Parlamentswahl in Israel ist vorüber. Und der Gewinner ist ein alter Bekannter: Benjamin Netanjahu, der voraussichtlich eine Koalition aus dem konservativen Likud, Ultraorthodoxen und sogenannten religiösen Zionisten anführen wird. Das verheißt nichts Gutes.

Zunächst liegt das Wahlergebnis im internationalen Trend. Auch in Israel setzen sich Parteien durch, die eher rechts der Mitte stehen und nach rechts außen offen sind. Zugleich liegen traditionell linke Parteien wie die einst rumreiche Arbeitspartei am Boden. Dass führende Politiker unter Korruptionsverdacht stehen, ist ebenfalls nichts Neues.

Netanjahu dürfte zum dritten Mal Premierminister werden

Netanjahu, der das Amt des Premierministers nun zum dritten Mal einnehmen dürfte, erinnert in seiner mindestens robusten Art des Politikmachens an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. In der Summe ist die wohl entstehende Rechtskoalition keine Regierung, die man diesem wunderbaren Land wünschen würde.

Das gilt auch deshalb, weil Frieden mit den Palästinenserinnen und Palästinensern in immer weitere Ferne rückt. Die im Westjordanland regierende Fatah ist korrupt, der sogenannte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas fällt zunehmend durch bizarre Auftritte wie zuletzt im Berliner Kanzleramt auf, wo er kein Wort des Bedauerns für das Olympiaattentat von 1972 finden mochte. Die in Gaza dominierende radikalislamische Hamas unterliegt iranischem Einfluss. Was das bedeutet, lässt sich im Iran gerade beobachten: Repression und Tod.

Mit anderen Worten: Die Polarisierung wächst auf israelischer Seite ebenso wie auf palästinensischer – und zwischen ihnen erst recht. Da fällt einem der Titel eines alten Buches von Ralph Giordano ein: „Israel, um Himmels willen, Israel“.