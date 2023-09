Pakistans Premier schließt Wahlmanipulation im kommenden Jahr aus

New York. Der geschäftsführende pakistanische Premierminister Anwaar-ul-Haq Kakar hat eine Manipulation der Wahl­ergebnisse im kommenden Jahr durch das mächtige Militär des Landes zur Verhinderung eines möglichen Siegs der Partei des inhaftierten früheren Premiers Imran Khan ausgeschlossen. In einem Interview mit der Nachrichten­agentur AP sagte Kakar am Freitag, die Wahlkommission werde die Wahl organisieren, nicht das Militär. Der Leiter der Wahlkommission sei noch unter Khan ernannt worden: „Wieso sollte er sich in irgend­einer Weise gegen ihn wenden?“

Die Wahlkommission hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass die Wahlen in der letzten Januarwoche stattfinden werden. Ursprünglich war der Urnengang im Einklang mit der Verfassung für November vorgesehen gewesen. Pakistan befindet sich in politischen Turbulenzen, seit das Parlament im April vergangenen Jahres den früheren Cricket-Star Imran Khan als Premierminister abwählte und durch Shebaz Sharif ersetzte. Khan bezeichnete sich als Opfer einer politischen Verschwörung. Nach seiner Absetzung wurde er mehrfach angeklagt und wegen Korruption zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Falls das Urteil nicht aufgehoben wird, darf er nicht kandidieren, seine Partei dagegen schon.

Präsident Arif Alvi hat das Parlament im August zum Ende der Legislaturperiode aufgelöst. An die Stelle Sharifs trat der geschäftsführende Premierminister Anwaar-ul-Haq Kakar, der bis zu den Wahlen regieren soll. Laut Verfassung muss das Parlament spätestens 90 Tage danach neu gewählt werden. Alvi setzte als Termin den 6. November fest. Die Wahlkommission erklärte jedoch, der Zuschnitt der Wahlkreise müsse neu festgelegt werden und werde erst Ende November veröffentlicht.

RND/AP