Wahlkampf-Finale in Berlin: Bundespolitiker unterstützen beim Schlussspurt

Am Sonntag wird in Berlin gewählt. Zum Ende des Wahlkampfes geben die Parteien noch einmal Vollgas - und holen die Bundesprominenz an Bord.