﻿Das ist Deutschlands erster Bürgermeister „aus Versehen“

Groß Grönau. Dicke Luft im schleswig-holsteinischen Groß Grönau: Das politische und gesellschaftliche Zusammenleben in der idyllischen Gemeinde ist nach dem Wahlfehler eines Gemeindevertreters und der Annahme der Wahl des neuen und alten Bürgermeisters erschüttert. Nur wie konnte es am Dienstagabend im Gemeindezentrum überhaupt dazu kommen, dass der neue und alte Bürgermeister Ralf Johannesson (SPD) und nicht – wie vorgesehen – Kay Kimiai (CDU) heißt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vorfeld hatten CDU und die FDP Posten und Inhalte verabredet. Der Deal: Der FDP-Vertreter wählt den Wahlsieger und Kandidaten mit den meisten Stimmen bei der Kommunalwahl (315) Kay Kimiai von der CDU mit. Das hätte eine Ein-Stimmen-Mehrheit für Kimiai bedeutet. SPD-Spitzenkandidat und Amtsinhaber Ralf Johannesson erhielt bei der Kommunalwahl 284 Stimmen. Entsprechend ging Johannesson nicht mehr davon aus, sein Amt zu behalten. Die Blumen für den CDU-Bürgermeister standen schon in der Vase bereit – doch dann kam die Wahl und damit alles anders.

„Ich muss noch mal den Zettel haben“

Die Vertreterinnen und Vertreter mussten auf einem Zettel das Kreuz entweder neben dem Namen Kimiai oder neben dem Namen Johannesson machen, und das klappte eben nicht bei allen fehlerfrei. Einer der Vertreter sagte gleich, nachdem er gewählt hatte, zum Spaß: „Hoffentlich hab ich das Kreuz an der richtigen Stelle gemacht!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als ein anderer CDU-Gemeindevertreter gerade seinen Wahlzettel in die Urne fallen ließ, ahnte er wirklich in dem Moment Böses und rief dann später vor der Auszählung zum Wahlleiter: „Ich muss noch mal den Zettel haben, ich glaube, ich hab das Kreuz an der falschen Stelle gemacht.“ Doch Wahlleiter Werner Rütz stellt klar: „Das geht nicht – gewählt ist gewählt.“

Jetzt erst wird dem CDU-Gemeindevertreter klar, was er gemacht hat. Er hofft noch, dass er sich geirrt hat, und das Kreuz vielleicht doch richtig gesetzt wurde. Doch als das Ergebnis bekannt gegeben wird, schlägt er die Hände vor das Gesicht: Der SPD-Kandidat und Amtsinhaber Ralf Johannesson hat mit 9 zu 8 Stimmen gewonnen, obwohl sein Herausforderer von der CDU Kay Kimiai zusammen mit der FDP die Mehrheit mit neun Stimmen haben müsste. Der Unglücksrabe von der CDU kann es selbst nicht fassen: „Der Zettel war so klein, das war so eng beieinander – ich kann es selbst nicht begreifen!“

CDU-Gemeindevertreter am Tag danach noch immer erschüttert

Offenbar war der CDU-Vertreter unkonzentriert; ein menschlicher Fehler, wie er wohl jedem passieren kann – aber wie er eigentlich nicht passieren darf. Und das ist ihm selbst schmerzhaft bewusst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mir geht es noch genauso bescheiden wie am Dienstag nach der Wahl, aber es war mir wichtig, mich in der Sitzung offiziell erklären zu können und mich bei den Wählerinnen und Wählern, bei Kay Kimiai und der ganzen Fraktion zu entschuldigen, um die gemeinsame Zusammenarbeit innerhalb der CDU und zwischen CDU und FDP nicht zu gefährden“, sagte der Christdemokrat am Tag danach.

Der Appell des CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Bewersdorf an Johannesson, die Wahl nicht anzunehmen, blieb ungehört. „Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich nehme die Wahl an, um meine erfolgreiche Arbeit fortzusetzen“, sagte Johannesson kurz nach der für ihn überraschend erfolgreichen Wahl.

Eine Panne bei der Auszählung und das echte Problem Wegen einer Auszählungspanne hat die österreichische SPÖ zunächst den Falschen zu ihrem Chef gekürt. Das ist mehr als peinlich, kommentiert Daniela Vates. Das wahre Problem sei aber der Höhenflug der rechtspopulistischen FPÖ – trotz Skandalen und antidemokratischer Haltung. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Aus Sicht des Wahlleiters hat alles seine Richtigkeit

Am Tag danach räumt der alte und neue Bürgermeister ein, dass es eine schwierige Situation sei, mit der er nicht gerechnet habe. „Ich bin nicht schadenfroh und habe Mitleid mit Kay Kimiai, meinem Mitbewerber. Ich habe auch eine schlechte Nacht gehabt, aber ich bin mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Ich bleibe im Amt und möchte mit allen vertrauensvoll zusammenarbeiten.“

Grünes Licht kommt vom zuständigen Wahlleiter Werner Rühts vom Amt Lauenburgische Seen: „Es ist alles rechtens und korrekt – die Wahl ist nicht zu beanstanden.“ Rechtens ja, aber auch moralisch okay? Der unterlegene Kay Kimiai hat seine Zweifel: „Ich habe gedacht, was passiert denn jetzt hier? Ralf Johannesson hätte die Wahl nicht annehmen dürfen mit dem Wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, und dass jemand einfach aus Versehen das Kreuz an der falschen Stelle gemacht hatte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Johannesson weist das zurück: „Die wahren Motive der Stimmenabgabe kenne ich ja nicht – außerdem ist es auch nicht die Aufgabe des Bürgermeisters, Parteipolitik zu machen, sondern die Beschlüsse der Gemeindevertretung umzusetzen und nach Außen sowie die Gemeinde zu vertreten und die Mitarbeiter zu führen.“

Der Stimmzettel aus Groß Grönau. © Quelle: Thorsten Philipps

Unterlegener CDU-Kandidat wollte zunächst hinschmeißen

Dem kann der neue stellvertretende Bürgermeister von Groß Grönau Kay Kimiai nur wenig abgewinnen – er dachte offen übers Aufhören nach, genau wie der „Verursacher“ des ganzen Malheurs: „Wir haben beide miteinander gesprochen, weil wir uns beide auch nicht ganz sicher waren nach dieser Geschichte, wie es weitergehen soll. Aber wir haben uns dann tief in die Augen geschaut und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir jetzt für Groß Grönau weiter machen wollen, weil es viel zu tun gibt und viel im Argen liegt.“

So müssten bei der Umsetzung von Projekten jetzt endlich Prioritäten gesetzt werden, betonte Kimiai. Seine Fraktion werde jetzt ganz genau prüfen, wie der Bürgermeister agiert, ob und wie er Beschlüsse umsetzt, und wie er die Personalprobleme in der Gemeinde endlich lösen will: „Gerade in Sachen Transparenz muss er besser werden“, unterstreicht Kimiai.

Die Gemeindevertretung von Groß Grönau kam am Dienstagabend im Gemeindezentrum zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. © Quelle: Thorsten Phillips

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Respekt für ehrlichen Umgang mit dem Wahlfehler

Der Fraktionsvorsitzende der CDU Andreas Bewersdorf legt nach: „Ich bin schon enttäuscht von Johannesson – Größe kommt von innen und nicht durch die Krone.“ Das Programm wolle man weiterhin „voll durchziehen“.

Der FDP-Vertreter war nach dem Bekenntnis des „Falschwählers“ derweil sehr erleichtert: „Ich ziehe vor meinem CDU-Kollegen den Hut. Ohne sein Outing hätte jeder mich im Verdacht gehabt. Nur gut, dass er seinen Fehler zugegeben hat.“

Auch andere Grönauer zollten dem Unglücksraben Respekt und Anerkennung für seinen ehrlichen Auftritt: „Positiv sind die offenen Rückmeldungen der Fraktionskollegen und CDU-Mitglieder gewesen, die mir offenkundig verziehen haben – auch wenn keiner – auch ich nicht – begreift, wieso ich beim Ankreuzen verrutscht bin und jemanden aus Versehen gewählt habe, den ich gar nicht wählen wollte“, sagte er am Tag danach.

Dieser Artikel erschien zunächst in den „Lübecker Nachrichten“ (LN).