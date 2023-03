Neuer Roman: Wie der „Kremulator“ die Leichen des stalinistischen Terrors verbrannte

Der belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko verarbeitet in seinem neuen Roman Verhörprotokolle des sowjetischen Geheimdienstes NKWD. Im Mittelpunkt steht das Krematorium von Moskau und dessen Chef Pjotr Nesterenko. Der Autor will zeigen, dass die Leute, die heute in Russland regieren, die Nachkommen der Sowjetmacht sind.