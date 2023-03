Wahlrechtsreform landet in Karlsruhe: Unionsfraktion beschließt einstimmig Klage

Die Union zieht gegen die Wahlrechtsreform vor das Bundesverfassungsgericht. Das entschieden die Abgeordneten am Dienstag in ihrer Fraktionssitzung.

ARCHIV - 29.05.2020, Berlin: Abgeordnete nehmen an der 164. Sitzung des Bundestags teil.

Berlin. Die Unionsabgeordneten haben bei ihrer Fraktionssitzung einstimmig beschlossen, gegen die Wahlrechtsreform eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht einlegen zu wollen. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Fraktionskreisen. Demnach werden die Abgeordneten eine Normenkontrollklage in Karlsruhe einreichen, um das neue Wahlrecht überprüfen zu lassen.

Die Normenkontrollklage ist ein Abgeordnetenrecht: Ein Viertel des Bundestages ist für die Beantragung des Verfahrens nötig – aktuell 184 Abgeordnete. Die Unionsfraktion hat mit 197 Abgeordneten zwar ausreichend Stimmen für eine Klage, Raum für Abweichler gibt es aber kaum.

Wahlrechtsreform: Ärger in der Union ist groß

Das klare Votum für die Klage war vorher erwartet worden. So zeigte sich Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) überzeugt, dass alle Abgeordneten die Klage unterstützen werden. Auch der erste parlamentarische Geschäftsführer, Thorsten Frei (CDU), sagte am Dienstag in Berlin, die Union werde das Wahlrecht überprüfen lassen.

In der Union ist der Ärger über die Wahlrechtsreform, die in der vergangenen Sitzungswoche beschlossen wurde, groß. Das Gesetz sieht die Reduzierung der Abgeordnetenzahl von derzeit 736 Abgeordnete auf dauerhaft 630 Mandate vor. Die Kritik von CDU und CSU betrifft vor allem die Streichung der Grundmandatsklausel, die die Ampel noch kurzfristig in den ursprünglichen Entwurf aufgenommen hatte. Die Regel ermöglichte einer Partei, die unter 5 Prozent landete, den Bundestagseinzug in Fraktionsstärke, wenn sie drei Direktmandate gewinnen konnte.

Ein weiterer Kritikpunkt der Union ist der Umgang mit den Wahlkreisen: Künftig müssen Direktmandate von den Zweitstimmenergebnissen der Parteien gedeckt sein. Das hat zur Folge, dass einige Wahlkreisgewinner womöglich nicht einziehen können. Im schlimmsten Fall kann die Reform dazu führen, dass die CSU trotz mehr als 45 gewonnener Direktmandate aus dem Bundestag fliegt, wenn sie bundesweit weniger als 5 Prozent erreicht. Bei der vergangenen Bundestagswahl erzielte die Regionalpartei nur 5,2 Prozent. Eine Absicherung über die Wahlkreisgewinner gibt es nicht mehr.

Gestrichene Grundmandatsklausel der Knackpunkt

Beides seien „rechtlich problematische Punkte“, betonte CDU-Politiker Frei, und auch die „Hauptangriffspunkte“ bei einer Klage. Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pochten bereits nach der Abstimmung des Gesetzes auf das Normenkontrollverfahren. In der Fraktionssitzung sprach Merz dem Vernehmen nach von „eklatanten Verfassungswidrigkeiten“.

Erst mit der Streichung der Grundmandatsklausel regte sich auch bei den CDU-Politikern Widerstand. Die CSU hingegen war wegen der Wahlkreis-Problematik überzeugt von der Verfassungswidrigkeit. Die CDU-Spitze aber sorgte sich von einer Blamage in Karlsruhe und dem möglicherweise entstehenden Eindruck, dass die Union gegen die Verkleinerung des Bundestages sei. Diese Sorgen sind nun wegen der Änderungen der Ampel offenbar ausgeräumt.

Derweil schlug der SPD-Abgeordnete Axel Schäfer vor, die Fünf-Prozent-Hürde abzusenken, um die CSU abzusichern. Dobrindt aber sieht keinen Anlass, auf einzelne Wortmeldungen mit Änderungsvorschlägen aus der Ampel zu reagieren. Dafür müssten die drei Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen schon sehr klar die Bereitschaft bekunden, nochmals grundlegend an das Wahlrecht heranzugehen, sagte er am Dienstag in Berlin.