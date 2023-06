Nach AfD-Wahlsieg in Sonneberg: Was macht eigentlich ein Landrat?

Berlin. Zum ersten Mal hat die AfD eine Wahl gewonnen. Der AfD-Politiker Robert Sesselmann ist der neue Landrat im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Jetzt bekleidet ein Weggefährten des Rechtsextremen Björn Höcke das höchste Amt in dem 54.000-Einwohner-Landkreis. Aber was ist ein Landrat – und welche Befugnisse hat er?

Was ist ein Landrat?

Der Landrat steht an der Spitze der Verwaltung eines Landkreises. Im offiziellen Beamtendeutsch ist das Amt als „Hauptverwaltungsbeamter der Kreisverwaltung“ beschrieben. Somit ist der Landrat Chef aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Verwaltung. Im Prinzip wie der Bürgermeister einer Stadt. Nur mit dem Unterschied, dass gleich mehrere Städte und Gemeinden zusammen einen Landkreis bilden. Also steht der Landrat als Chef dieser Verwaltungsebene über den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der zugehörigen Kommunen, aber unter der Landesregierung. Die Amtszeit unterscheidet sich teilweise in den jeweiligen Bundesländern. In Thüringen wird ein Landrat auf sechs Jahre gewählt.

Wofür ist ein Landrat zuständig?

Landräte repräsentieren ihren jeweiligen Landkreis nach außen und nach innen. Sie vertreten also die Interessen des Landkreises auf Landes- und auf Bundesebene oder zum Beispiel gegenüber Investoren. Aber auch bei Festen, in Vereinen, bei Sportveranstaltungen, Eröffnungen oder wichtigen Geburtstagen im Landkreis wird die Präsens des Landrats erwartet.

Zudem sind Landräte für das Tagesgeschäft der Verwaltung und einige öffentliche Aufgaben zuständig. So kümmern sie sich beispielsweise um Bauanträge oder die Abfallentsorgung. Auch Jugendamt, Ordnungsamt, Pflegeheime und Kultureinrichtungen wie Theater, Bibliotheken und Begegnungsstätten unterstehen oft dem Landkreis und werden von diesem finanziert.

Woran ist ein Landrat gebunden?

Die Beschlüsse, die der Kreistag trifft, setzt der Landrat um. So beschließt der Kreistag zum Beispiel den Jahreshaushalt, wo ein Radweg gebaut wird und welche Straße saniert werden soll oder wie viel eine Busfahrt kostet. Zwar können Landräte eigene Vorschläge in den Kreistag ihres Landkreises einbringen, aber für eine Umsetzung braucht es eine Mehrheit in dieser Volksvertretung.

Gleichzeitig sind Landräte dazu verpflichtet, Gesetze umzusetzen, die zum Beispiel auf Landes- oder Bundesebene verabschiedet wurden. Die kommunalen Aufsichtsbehörden, die den Innenministerien der Länder unterstehen, kontrollieren die Arbeit der Landräte. Diese wiederum haben die Rechts-, Sonder- und Fachaufsicht über die Gemeinden und Ämter des Landkreises.

Was bedeutet das für Sonneberg?

Besonders viel verändern kann der AfD-Landrat Robert Sesselmann im Landkreis Sonneberg nicht – so die Einschätzung von Robert Knappe, Professor für Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. „Eine Kreisverwaltung ist ein ziemlich starres Gebilde“, sagt er. „Nur, weil ein anderer Landrat an der Spitze steht, reißt nicht komplett das Ruder herum.“ Knappe ergänzt: „Ich würde nicht erwarten, dass der Landrat morgen alles anders macht.“