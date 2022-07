Kampf gegen die Flammen: Die deutschen Zustände sind brandgefährlich

Rauchschwaden ziehen bei einem Waldbrand zwischen Windkraftanlagen am frühen Morgen über ein Waldgebiet.

In Sachsen und Brandenburg wüten derzeit wieder die Flammen. Das könnte mit zunehmender Trockenheit in Deutschland immer häufiger passieren. Feuerwehren müssen sich auf eine gute Infrastruktur verlassen können. Doch es gibt an vielen Stellen erhebliche Mängel.