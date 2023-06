Waldbrandexperte warnt vor weiteren Bränden – und appelliert an die Politik

Es ist 2023 und der deutsche Wald brennt – wieder. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Waldbrände in Teilen Deutschlands. Wegen des Klimawandels hat die Gefahr solcher Natur­katastrophen zugenommen. Ulrich Cimolino sieht eine Verschärfung der aktuellen Lage. Bereits in offenem Gelände mit abgestorbener Wildgras­auflage sei die Brandgefahr in vielen Bereichen Deutschlands zuletzt merklich gestiegen, sagte der Leiter des Arbeitskreises Waldbrand im Deutschen Feuerwehr­verband (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB) dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) – und legte nach: „Regional noch kritischer hat sich die Waldbrand­gefahr entwickelt.“

Cimolino machte deutlich, dass der Waldbrand­gefahren­index bereits vor fünf Tagen in weiten Gebieten in Ostdeutschland sowie auch in Teilen Niedersachsens bereits die höchste Gefahrenstufe erreicht habe. Zwar sei damit zu rechnen, dass der Index in den kommenden Tagen wegen sinkender Temperaturen wieder falle, aber: „Bis dahin haben wir bei hochsommerlichen Temperaturen und vor allem relativ starken Winden mit großen Problemen zu rechnen.“

Bei zusätzlich fehlendem Regen sei die Entwicklung von Bränden aktuell begünstigt. Die zunehmende Dürre im Boden sorge für schneller austrocknende Pflanzen und negative Folgen für das Grundwasser, dessen Stand in einigen Teilen Deutschlands bereits deutlich falle.

Am Montag­nachmittag ist beispielsweise ein Feuer auf dem ehemaligen Militär­gelände bei Lübtheen und Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern ausgebrochen. Es kommt immer wieder zu Explosionen. Vor allem die Lage in Lübtheen sei schwierig, heißt es auf einer Presse­konferenz von Minister­präsidentin Manuela Schwesig. Dort musste eine Ortschaft evakuiert werden.

Probleme bei Schutzkleidung und Ausbildung

Das Risiko von Feuern in tieferen Bodenschichten (wie Moore oder Humusschichten mit hohen organischen Bestandteilen) sei aufgrund der Bodenfeuchte in den letzten Wochen eher gering gewesen, nehme aber bei ausbleibenden Niederschlägen und mit abnehmender Feuchtigkeit auch in den tieferen Bodenschichten über die nächsten Wochen deutlich zu, so Cimolino. „Das zeigen auch die ersten Brände in trockenen Mooren.“

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern habe Deutschland eine flächendeckende Verfügbarkeit durch Feuerwehr­standorte in jeder Gemeinde. „Dies ermöglicht uns eine sehr schnelle Reaktion mit kurzen Eintreffzeiten“, sagte er. Es fehle aber unter anderem an geeigneter Schutzkleidung und gepanzerten Lösch­fahrzeugen für den Einsatz in Munitions­verdachts­flächen.

Feuer auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern ausgebrochen Im selben Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag auf zwei ehemaligen Truppen­übungs­plätzen Feuer ausgebrochen. © Quelle: dpa

Auch gebe es zu wenig Aus- und Fortbildungen für die allgemeinen Einsatz- und Führungs­kräfte für dieses spezielle Thema, keinerlei zentrale Vorgaben für diese Weiter­bildungen und zu wenig Spezialisten, führte der Feuerwehr­experte weiter aus. Zudem herrsche eine Scheu davor, die Spezialisten schon frühzeitig zu alarmieren, sowohl als Berater als auch für Spezialaufträge wie Vor- und Gegenfeuer, Luftfahrzeug­koordination und Einsatz­unterstützung aus der Luft. Den Feuerwehren fehle es des Weiteren an Sondergeräten für diese Einsätze.

Forderung nach Ausbildungsstätten und Schutzausrüstung

Cimolino fordert in diesem Zuge von der Politik die Überprüfung der Mindest­abstände zu Munitions­verdachts­flächen, die Entwicklung von besseren Trainings­möglichkeiten und Ausbildungen, Einsatz­möglichkeiten und ‑grenzen von Sonder­löschmitteln zur Unterstützung. Ergänzend dazu brauche es auch einen Ausbau von entsprechend ausgestatteten Ausbildungs­stätten, die es derzeit nicht gebe. Auch dauere die Umsetzung einer ergänzenden Basis­ausbildung bei Feuerwehren „deutlich zu lange, weil insgesamt dafür in der Ausbildung und der deutschland­weiten Einsatz­vorbereitung schlicht zu wenig Personal­ressourcen vorhanden sind“.

„Insgesamt sollten wir häufiger und genauer auf die Entwicklungen im Ausland und auch auf das jeweilige dortige Umfeld gucken, um von deren Erfahrungen zu lernen – aber auch Fehlentwicklungen zu vermeiden“, erklärt Cimolino. Es sei nicht hilfreich, etwas zu kopieren, wenn andere Voraussetzungen vorhanden seien.

Kommunalverband fordert Task-Force des Bundes

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert ein stärkeres Engagement des Bundes. „Große Waldbrände, wie wir sie jetzt wieder in Brandenburg sehen, können nicht allein mit kommunalen Mitteln bekämpft werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Bund sollte beispielsweise Task-Forces aufstellen, die schnell auf große Vegetationsbrände oder Brände auf Truppenübungsplätzen reagieren können, forderte er.

„Es braucht klare Kostenübernahmeregelungen durch die Länder, um die Kommunen insbesondere bei lang andauernden oder sehr komplexen Einsätzen von den Kosten zu befreien“, so Landsberg. Der Bund sei auch in der Pflicht, „die Räumung ehemaliger Truppenübungsplätze voranzubringen und sukzessive die Anzahl potenzieller munitionsbelasteter Flächen zu reduzieren.“

Landrätin will nicht auf den Kosten sitzenbleiben

Auch Teltow-Flämings Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) will nicht auf den Kosten für den wochenlangen Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog sitzenbleiben: „Die Löschwasserunterstützung aus der Luft wird für die Hubschrauber der Bundeswehr und der Bundespolizei gemeinsam mit dem Innenministerium des Landes veranlasst. Insofern ist es aus meiner Sicht nur folgerichtig, dass der Landkreis nach der Waldbrandbekämpfung auf eine Kostenübernahme drängt“, sagte sie dem RND. „Im Land Brandenburg und im Landkreis Teltow-Fläming gibt es munitionsbelastete Konversionsflächen in erheblichen Größenordnungen. Deshalb erwarten wir hier eine deutliche Unterstützung vom Bund“, sagte Wehlan.