﻿Immer mehr große Waldbrände - ist Deutschland vorbereitet?

„Ich habe schon viele große Waldbrände erlebt, aber noch keinen, der so lange dauert“, sagt Jüterbogs Feuerwehrchef Rico Walentin. Seit zwei Wochen brennt es auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz, und es sind hauptsächlich freiwillige Feuerwehrleute, die den Brand bekämpfen. Ist Deutschland auf immer mehr große Brände vorbereitet - und braucht es mehr Löschflugzeuge?

Jüterbog/Lübtheen. Wie unberechenbar ein Waldbrand sein kann, merkte Rico Walentin am siebten Tag des großen Feuers auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nördlich der brandenburgischen Kleinstadt Jüterbog. Bis zum Mittag sah es noch so aus, als hätten die Flammen ihren Hunger gestillt, es qualmte nur noch an einigen Stellen auf dem 700 Hektar großen, unzugänglichen Gelände, auf dem der Brand gewütet hatte. Am Nachmittag aber fachte der Wind die Flammen wieder neu an, binnen kürzester Zeit standen die Rauchsäulen wieder bis zum Himmel. Und Walentin, 34 Jahre alt, ehrenamtlicher Stadtwehrführer von Jüterbog und Einsatzleiter, musste zur Arbeit nach Berlin. Auch im Brotberuf ist der lange, schlanke Brandenburger bei der Feuerwehr, aber auf der Wache in Berlin-Neukölln.