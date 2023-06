Walerij Saluschnyj - der Kopf hinter der ukrainischen Offensive

Vor etwa einem Monat war es in russland-freundlichen Netzwerken eine der meist diskutierten Fragen: Wo steckt eigentlich Walerij Saluschnyj? Die kreml-nahe Propaganda hatte auch gleich mehrere Antworten parat: Verwundet, tot, von seinem Dienstherren, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, kalt gestellt, nachdem es angeblich zum Zerwürfnis gekommen war.

Nichts davon stimmte. Wer tatsächlich wissen will, was der 49-jährige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte die letzten Wochen gemacht hat, muss nur die Nachrichten verfolgen. Saluschnyj ist „Regisseur“ der Offensive, die vor über einer Woche zur Befreiung ostukrainischer Gebiete begann.

Ein heikles Unterfangen, bei dem es vor allem auf etwas ankommt, was an modernen Militärakademien nicht gelehrt wird: Improvisation. Wie startet man erfolgreich eine Offensive gegen eine der größten Armeen der Welt - ohne eigene Luftunterstützung, ohne Überlegenheit an motorisierten Einheiten und Artillerie, ohne Übermacht an Truppenpersonal, an einer stark befestigten, sich über 1200 Kilometer streckenden Front?

Wenn jemand dieses Wunder schafft, da sind sich Experten im Westen einig, dann dieser medienscheue Mann. Denn Saluschnyj war auch der „Vater“ des Erfolgs bei der Verteidigung Kiews, seine Offensive im Herbst führte zunächst zur Befreiung riesiger Gebiete östlich von Charkiw, später im Süden zur Rückeroberung Chersons.

Vor allem das geschickte Verwirrspiel - eine Gegenoffensive wurde im Süden ankündigt, bevor sie dann im Nordosten tatsächlich startete - trug damals deutlich Saluschnyjs Handschrift. Und ähnliche Finten, den Gegner über einen maximalen Zeitraum im Unklaren lassen, zeitgleich an drei, gern auch mehr Stellen angreifen, ohne die Hauptstoßrichtung zu verraten, bahnen sich auch bei der Offensive an, die vor einer Woche begann.

Wenn Saluschnyj einen unbeleuchteten Raum betritt, schaltet er nicht das Licht an, sondern die Dunkelheit aus. Aus einem TikTok-Clip über Saluschnyj

In der Ukraine wird der Mann mit dem bubenhaften Bauerngesicht wie ein Volksheld gefeiert - seine Popularität reicht an die des Präsidenten heran. Viele trauen ihm zu, später einmal politische Verantwortung zu übernehmen - wie Dwight D. Eisenhower, der US-General aus dem Zweiten Weltkrieg, der später 34. US-Präsident wurde. Oder Charles de Gaulle in Frankreich. Doch bis da ist es noch ein weiter Weg. „Wenn Saluschnyj einen unbeleuchteten Raum betritt, schaltet er nicht das Licht an, sondern die Dunkelheit aus“, heißt es in einem in der Ukraine populären TikTok-Clip.

Als „Valera“, wie er mittlerweile unter Anspielung auf seinen Spitznamen aus Schulzeiten genannt wird, im Juli 2021 zum Oberbefehlshaber des ukrainischen Militärs ernannt wurde, war längst nicht ausgemacht, dass er dieser neuen Aufgabe auch gewachsen ist. „Was wollen Sie... ?“, soll Walerij Saluschnyj nach dem Anruf des Präsidenten erstaunt ausgerufen haben.

Weil er zu diesem Zeitpunkt eigentlich dachte, es sich mit der politischen Führung verscherzt zu haben. Und das hatte viel mit einem Vorfall im Jahr 2020 zu tun: Damals hielt das ukrainische Militär eine Übung ab, in deren Mittelpunkt die neue Panzerabwehrrakete Javelin getestet oder besser präsentiert werden sollte. Von einer Aussichtsplattform aus sah auch Präsident Selenskyj der Übung zu.

Und dann misslang die Demonstration grandios, alles wirkte sehr laienhaft - anschließend wurde im ukrainischen TV über den katastrophalen Zustand der Armee diskutiert. Unschwer auszumalen, dass sich der Kreml beim Anschauen der Bilder in seiner Absicht, den Nachbarn anzugreifen, bestätigt fühlen musste.

Der Depp mit den gescheiterten Javelins

Für Saluschnyj stand in diesem Moment fest: „Ich bin der Depp mit den gescheiterten Javelins“, wie er im Time Magazine verriet. Dennoch übertrug ihm Selenskyj Monate später angesichts des russischen Aufmarsches an der Grenze das Oberkommando über die Armee. Anders als sein Präsident, der den Aufmarsch für einen Bluff hielt, ging der frisch ernannte Armee-Chef davon aus, dass Russland einmarschieren werde. Er sollte recht behalten.

Was Selenskyj bewog, diesen jungen Offizier an der militärischen Hierarchie vorbei auf die Schlüsselposition zu setzen, wurde schnell deutlich: Die noch immer am „Sowjet-Virus“, bestehend aus Autoritätsgläubigkeit, Unselbstständigkeit, einem getrübten Blick für die Realität leidende ukrainische Armee brauchte modernes Denken. „Nato-Denken“ nannte man das.

In fünf Jahren werden sie die Armee komplett verändert haben. Das sowjetische Denken stirbt aus – ob man es will oder nicht. Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee

„Zu uns kommen junge Leute, Absolventen der Militärakademien. Das sind völlig andere Menschen, nicht solche, wie wir es früher als Leutnants waren“, sagte Saluschnyj vor Beginn des Krieges in einem Interview. „Fast alle beherrschen Fremdsprachen, sind belesen und versiert im Umgang mit moderner Kommunika­tionstechnik. In fünf Jahren werden sie die Armee komplett verändert haben. Das sowjetische Denken stirbt aus – ob man es will oder nicht“, bilanzierte er damals.

Auch er wollte eigentlich Komiker werden

In Kiew fiel der junge Mann, der fließend Englisch spricht, durch seine bescheidene, unkonventionelle und sehr nahbare Art auf. Gern soll er mit seinen Untergebenen herumgealbert haben. Er wäre gern Komiker geworden, verriet er einem Reporter des Time Magazine - wie sein Präsident.

Dabei war das soziale Umfeld, in welches er 1973 geboren wurde, streng, militärisch, farblos - nur eben nicht komisch. Saluschnyj entstammt einer Offiziersfamilie mit Sowjetkarriere, geboren wurde er in einer dieser abgeschotteten sowjetischen Garnisonssiedlungen in der Nordukraine. Mitte der 90er Jahre besucht er die Offiziersschule, seine Masterarbeit schrieb er über die militärische Struktur in der US-Army.

Stärker als das Studium prägte ihn jedoch die Zeit nach Beginn der russischen Kriegshandlungen 2014, als man ihm das stellvertretende Kommando in einem Gebiet in der Ostukraine übertrug. Früh soll er damit begonnen haben, Entscheidungsbefugnisse an Kommandeure kleiner Einheiten zu übertragen, um so die Selbstständigkeit der aktiven Soldaten zu fördern und starre Befehlsketten aufzuweichen.

Viele Analysten sagen, dass darin einer der Schlüssel für die bisherigen ukrainischen Erfolge liegt: die Flexibilität der ukrainischen Einheiten geführt von jungen Offizieren, die eigenverantwortlich handeln dürfen, während die russische Armee geradezu erschreckend hierarchisch und damit unselbstständig operiert.

Seine Führung ermöglichte es den ukrainischen Streitkräften, sich schnell initiativ auf dem Schlachtfeld gegen die Russen anzupassen. Mark Milley, US-General

Die britische BBC zitiert eine Quelle aus dem ukrainischen Militär mit den Worten, eigentlich seien die Kommandeure vor Ort das Geheimnis des ukrainischen Erfolgs - General Saluschnyj sei lediglich der Mann, der diese Freiheiten des Handelns ermöglicht habe. „Seine Führung ermöglichte es den ukrainischen Streitkräften, sich schnell initiativ auf dem Schlachtfeld gegen die Russen anzupassen“, sagte der US-General Mark Milley im Time Magazine. Das klingt nach wenig, kann aber entscheidend sein.

Saluschnyjs Gegensoieler in Moskau: Sergej Schoigu (l), Verteidigungsminister von Russland, und Waleri Gerassimow. Vor allem den Chef des russischen Generalstabs hält Saluschnyj für einen guten Strategen, alle seine Bücher hat der Ukrainer studiert. © Quelle: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kr

Saluschnyj „inhalierte“ nicht nur die westliche Militärdoktrin, er hat sich auch einen großen Respekt für seine Gegner und Gegenspieler bewahrt, insbesondere für den russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow.

In Saluschnyjs Büro stehen die gesammelten Werke des 17 Jahre älteren Chefs der russischen Streitkräfte: „Ich habe von Gerasimow gelernt. Ich habe alles gelesen, was er jemals geschrieben hat … Er ist der klügste aller Männer, und meine Erwartungen an ihn waren enorm“, sagte Saluschnyj dem Time Magazine.

Er muss sich in militärischen Angelegenheiten genauso wenig auskennen wie in Medizin oder Brückenbau. Walerij Saluschnyj über ukrainischen Präsident Selenskyj.

In einem der seltenen Interviews, welches er im Juli 2022 gab, gewährte er einen Blick hinter die Kulissen der ukrainischen Führung: Die Frage, ob er Präsident Selenskyj in jedes Detail der militärischen Planungen einweihe, verneinte Saluschnyj. Und fügte hinzu: „Er muss sich in militärischen Angelegenheiten genauso wenig auskennen wie in Medizin oder Brückenbau.“

In Russland, wo sich Präsident Wladimir Putin dem großen Diktator Josef Stalin nacheifernd angeblich in jedes strategische Detail einmischt, kann das nur auf Unverständnis gestoßen sein - der Samen für das Gerücht vom angeblichen Zerwürfnis zwischen Saluschnyj und Selenskyj, das prorussische Blogger eifrig bedienten, war gelegt.

Ende Mai meldete er sich zurück

Nach langem Schweigen meldete sich Saluschnyj Ende Mai mit einem Video zu Wort: „Es ist Zeit, sich das zurückzuholen, was uns gehört“, heißt es da mit Verweis auf die anstehende Großoffensive, die dann Tage später begann.

Viel ist über ein paar Dutzend westliche Panzer geschrieben worden, über angekündigte F-16-Lieferungen und Raketenwerfer - all das soll kriegsentscheidend sein. Für die russischen Kriegsblogger, die aus ihrer Kritik am eigenen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und seinem Stabschef Gerassimow nie einen Hehl gemacht haben, ist Saluschnyj Kiews gefährlichste Waffe.