Untersuchungsausschuss zu Scholz’ Aktivitäten in Hamburg: Die Ampel sagt Nein

Berlin. Irene Mihalic zeigte sich am Mittwoch eher unglücklich. „Das ist sehr zu bedauern“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion am Mittwoch zu der Entscheidung der Ampelkoalition, einen Warburg-Untersuchungsausschuss mit ihrer Mehrheit zu blockieren. Immerhin habe sie selbst drei Untersuchungsausschüssen angehört und wisse, wie wichtig diese seien. Freilich liege die Schuld für das Scheitern allein bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und nicht etwa bei SPD, Grünen und FDP, fuhr Mihalic fort. Denn sie habe den Untersuchungsauftrag nicht adäquat fassen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zuge der Cum-ex-Affäre, die im vorigen Jahrzehnt spielte, hatte die Hamburger Privatbank Warburg Probleme mit dem Finanzamt bekommen. Anlegerinnen und Anleger hatten sich damals nämlich eine einmalig gezahlte Kapitalertragsteuer mithilfe von Banken mehrfach erstatten lassen. Geschätzter Gesamtschaden: mindestens 12 Milliarden Euro. Das Hamburger Finanzamt wollte sich aus diesem Grund Geld von der Warburg-Bank zurückholen. Es handelte sich um 47 Millionen Euro.

Ein Novum in der Parlamentsgeschichte

Der damalige Warburg-Chef Christian Olearius wandte sich also an den damaligen Hamburger Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ende 2016 verzichtete das Hamburger Finanzamt zunächst auf die Steuerrückforderung. Scholz will darauf jedoch keinerlei Einfluss genommen haben und berief sich vor einem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft im Übrigen auf Erinnerungslücken. Später musste die Bank doch zahlen. Den fortbestehenden Ungereimtheiten will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages nachgehen. Allerdings stößt sie dabei auf den Widerstand der Ampel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Union macht geltend, dass es zu den selbstverständlichen Rechten der Opposition gehöre, ein derartiges Gremium einzusetzen. Ihr dieses Recht zu nehmen, sei ein Novum in der Parlamentsgeschichte – und ein entsprechendes Unding. Sie will jetzt beim Bundestagsverfassungsgericht in Karlsruhe dagegen klagen. SPD, Grüne und FDP bestreiten CDU und CSU das Recht zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Prinzip nicht. Nur sei es nicht Aufgabe des Bundestages, landespolitische Vorgänge zu untersuchen, sagen die Ampelvertreter. Daher lehnten sie den Antrag ab.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Der Bundestag darf das verfassungsmäßige Recht der Minderheit auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht infrage stellen“

Nicht alle Fachleute halten das Nein für richtig. Manche sind der Ansicht, das Recht, die Vorgänge in Berlin aufzuarbeiten, ergebe sich schlicht und einfach aus der überragenden Bedeutung des Bundeskanzlers. Der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Dieter Wiefelspütz, der das 2001 in Kraft getretene Untersuchungsausschussgesetz konzipieren half und 2002 mit einer Arbeit zum Thema „Das Untersuchungsausschussgesetz“ promovierte, sieht das ganz anders.

„Der Bundestag darf das verfassungsmäßige Recht der Minderheit auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht infrage stellen. Und es ist völlig in Ordnung, dass die Union nach Karlsruhe geht“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber die Klage hat keinerlei Aussicht auf Erfolg. Denn im vorliegenden Fall geht es ausschließlich um die Frage, was ein Untersuchungsausschuss des Bundestages darf und was er nicht darf. Und er darf nicht das Verhalten des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters untersuchen. Dieses Recht hat ausschließlich die Hamburger Bürgerschaft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ampel versetzt der Demokratie einen Tiefschlag Die Koalitionsfraktionen wollen keine Untersuchung der Cum‑ex-Affäre rund um die Hamburger Warburg-Bank und der Rolle des früheren Ersten Bürgermeisters und jetzigen Kanzlers Olaf Scholz. Dazu hebelt sie Minderheitenrechte im Parlament aus. Aber auch die Union spielt falsch, kommentiert Tim Szent-Ivanyi. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Cum-ex-Affäre zieht auch in Köln neue Kreise

Unterdessen zieht die Cum-ex-Affäre auch andernorts neue Kreise. So hat der Leiter der Kölner Staatsanwaltschaft, Joachim Roth, überraschend seinen Rücktritt erklärt. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus Justizkreisen erfuhr, weigerte sich der Chef der größten Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen, bestimmte Akten zur Cum-ex-Affäre der Warburg-Bank und der HSH Nordbank an den Hamburger Untersuchungsausschuss herauszugeben. Begründung: Größere Teile zumindest der HSH-Nordbank-Akten seien noch nicht auf ihren Beweiswert durchleuchtet worden. Am Dienstag erschien dann ein Mitarbeiter des von den Grünen geführten Düsseldorfer Justizministeriums in Köln, um die gewünschten Unterlagen mitzunehmen. Daraus zog Roth offenbar die Konsequenzen.