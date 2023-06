﻿Panne bei Schiff-Taufe: Innenministerin Faeser scheitert an Sektflasche

Schiffstaufen haben oft etwas Aufregendes. Nicht nur, weil neue Schiffe oft etwas Majestätisches mit sich bringen. Auch weil die Taufen mit großem Tamtam begangen werden und zuweilen spannend werden können. So auch die des neuesten Bundespolizeischiffes in Warnemünde, Mecklenburg-Vorpommern, der „Neustadt“.

Der große Moment von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist am Sonnabend nach etwa einer Stunde Reden lauschen und tollen Musikeinlagen gekommen. Als Taufpatin soll die SPD-Politikerin die Sektflasche am Schiffsrumpf zerschellen lassen und damit das Einsatzboot auf den Namen „Neustadt“ taufen und ihm viel Glück wünschen.

Faeser zieht am Seil, die Flasche bleibt ganz

Nancy Faeser ist eine gewisse Aufregung anzumerken. „Möge immer eine Handbreit Kiel unterm, äh... immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel sein“, sagt sie und zieht am Seil. Das wiederum bringt die Apparatur in Gang, die die Flasche kopfüber gegen den Rumpf schleudern sollte. Allerdings bleibt das erhoffte Geräusch aus. Mit einem „Plong“ haut die Flasche Rotkäppchen halbtrocken gegen den Stahlrumpf und baumelt völlig intakt am Seil. Der Sekthersteller hat offenbar in gutes Glas investiert.

Ein lautes, aufgeregtes Raunen geht durch die Menge. „Scheiße“ hört man jemanden sagen. Die Ministerin schaut sich ratlos und erschrocken um. Und nun? Der Moderator reagiert schnell und sagt süffisant: „So, das ist der Moment, den wir wieder retten. Viele denken, wir präparieren die Flasche, aber das ist alles echt. Und manchmal ist die Flasche eben standhafter als gedacht.“ Und er ergänzt verschmitzt: „Wichtig ist nur: Wir haben keine Beule im Schiff und die Farbe ist auch noch dran.“ Zudem hätten nun alle Medienvertreter, die nicht richtig scharf gestellt haben, eine neue Chance auf ein Foto oder Video.

Beim zweiten Versuch zerschellt die Flasche

Die Zeremonie beginnt von Neuem. Die Flasche wird mit dem Seil hochgeholt und wieder in die Vorrichtung geklemmt. Bei diesem Vorgang folgt die nächste Schrecksekunde. Die Flasche scheint herauszurutschen und wird von dem äußerst reaktionsschnellen Polizisten an Bord gerade noch festgehalten. Dafür bekommt er Applaus. Dann zieht Nancy Faeser erneut – diesmal kräftig – am Seil. Die Flasche zerschellt laut, spritzend und schäumend am Schiffsrumpf. Die Ministerin reißt erleichtert die Arme hoch. Die Freude im Publikum ist groß.

Die „Neustadt“ kann nun mit der 19-köpfigen Besatzung in See stechen. Das 86 Meter lange Einsatzschiff gilt als bestens ausgerüstet für die veränderte Einsatzsituation und Bedrohungslage in Ost- und Nordsee. Es ist das vierte neue Schiff der Bundespolizei seit 2018. Es gilt gegenüber früheren Booten als seegängiger, moderner und ist mit Hubschrauberlandeplatz sowie einer stark automatisierten Distanzwaffe flexibel einsetzbar.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der Ostsee-Zeitung.