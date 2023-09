﻿Warum bezahlen Sie der Letzten Generation den Klebstoff, Herr Denk?

Berlin. Der Freiburger Fahrradentwickler und Unternehmer Peter Denk (57) hat den radikalen Klimaaktivisten mindestens 300.000 Euro gespendet.

Herr Denk, die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben Sie kürzlich als großzügigen Spender öffentlich gemacht. Um welche Summe geht es dabei?

Im Laufe der letzten Jahre habe ich etwas mehr als 300.000 Euro gespendet. Zuletzt waren es kurzfristig 100.000 Euro.

Bislang spendeten Sie anonym?

Ja. Diesmal wollte ich es jedoch wie diese jungen Menschen halten. Sie stehen für ihre Sache mit ihrem Namen, haben ihren Ausweis immer dabei. Ich dachte mir, da es um den Kampf gegen den Klimawandel geht, sollte ich auch Gesicht zeigen.

Sie sind Unternehmer. Wie fielen die Reaktionen bei Ihren Bekannten aus?

Viele Unternehmer, mit denen ich bekannt oder befreundet bin, denken politisch eher konservativ. Sie sehen zwar wie ich die Aktionen der Letzten Generation kritisch. Andererseits finden viele aber auch, dass mehr gegen den Klimawandel passieren müsse. Sie beobachten, dass zu wenig auf die Wissenschaft gehört wird. Die Ölindustrie versucht den Klimawandel als linkes Thema zu diskreditieren. So wie ein Hausbrand ist der Klimawandel weder links noch rechts.

In sozialen Netzwerken hielt sich der Beifall aber in Grenzen.

Ich bin da nicht aktiv, besitze jedoch ein Facebook-Profil. Da standen plötzlich 80 Kommentare unter einem Post, fast alle von Fake-Accounts oder anonym. Dem Wortlaut nach vermutlich viele von automatisierten Bots. Gleichzeitig habe ich unfassbar viele positive E-Mails, Briefe, Whatsapp-Nachrichten und SMS erhalten.

Peter Denk Tüftler und erfolgreicher Unternehmer Peter Denk ist 1965 in Stuttgart geboren. Der Diplom-Ingenieur und Maschinenbauer hat an der Fachhochschule Aalen studiert. Seine erste Fahrradmarke „Hot Chili“ gründete Denk als Student. Nach dem Verkauf gründete er mit einem Partner ein Ingenieurbüro. Beide entwickelten zwölf Jahre lang das komplette Fahrradprogramm der Firma „Scott“. Danach gründeten beide ein Entwicklungsbüro für die Marke „Cannondale“. Die vergangenen zehn Jahre arbeitete Denk für die Marke „Specialized“, die das Büro kaufte. Seitdem ist Peter Denk Geschäftsführer des „Innovation Center Freiburg“ des Radherstellers Specialized.

Wurden Sie bedroht?

Nein. Einige kündigten an, unsere Produkte nicht mehr kaufen zu wollen, andere wünschten mir Krebs an den Hals oder dass ich einem Unfall habe, bei dem der Krankenwagen wegen festgeklebter Klimaaktivisten nicht durchkommt.

Was macht das mit Ihnen?

Erst mal wütend. Ich bin aber ein rationaler Mensch und hinterfrage diese völlig überzogenen Reaktionen. Ja, es ist ärgerlich, wegen der Klebeaktionen im Stau zu stehen. Doch was ist, wenn wieder einmal ein Raser einen Unfall und stundenlange Staus verursacht? Fordern wir dann auch, alle Raser in den Knast zu stecken oder den Verkehrsminister, weil der kein Tempolimit anordnet? Doch selbst Menschen, die noch nie in einem von der Letzten Generation verursachten Stau gesteckt haben, schaffen es trotzdem, so viel Hass zu entwickeln.

Sie könnten auch Greenpeace spenden.

Ich spende schon mehr als 20 Jahre an verschiedene Organisationen. Ärzte ohne Grenzen hat viel Geld von mir oder unseren Firmen erhalten. Greenpeace erhielt Spenden, auch Fridays for Future. Unsere Faustregel: Um die 10 Prozent des Jahresgewinns gehen an Organisationen, deren Ziele wir teilen.

Hängt Ihr Interesse am Klimaschutz mit Ihrer Profession als Fahrradentwickler zusammen?

Wir sind weltweit führend im Einsatz von Kohlefasertechnologien. Im Endeffekt basiert das alles auf Physik. Durch meine Ausbildung bin ich es gewöhnt, wissenschaftliche Erkenntnisse anzuerkennen und praktisch etwas daraus zu machen. So betrachte ich auch den Klimawandel. Meine Beobachtung dabei: Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die werden jedoch – wie die Folgen einer Erderwärmung um zwei Grad – entweder schwer verstanden oder schlecht kommuniziert. Die Folge: Es passiert politisch und praktisch einfach zu wenig, um dem Klimawandel ernsthaft etwas entgegenzusetzen.

Sie sagen, es gibt ein Kommunikationsproblem beim Klimaschutz?

Ja. Ich bin kein Moralapostel und mache auch viele Dinge im Leben falsch. Mir ist lediglich wichtig, dass den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel Gehör geschenkt und diese möglichst verständlich gemacht werden. Bleiben wir auf dem Zwei-Grad-Kurs, lösen wir die Kipppunkte aus. Wenn das ganze Methan aus den getauten Permafrostböden weltweit aufsteigt, dann ist es vorbei, Ende unserer Zivilisation. Vielleicht werden ein paar Menschen auf Steinzeitniveau überleben. Der momentane politische Kurs ist ungeeignet, um unsere Kinder und Kindeskinder vor einer Zukunft zu retten, die immer lebensfeindlicher wird. Wenn dies den meisten klar wäre, dann stünde die Mehrheit gemeinsam mit der Letzten Generation auf den Barrikaden.

Woran denken Sie zuerst, wenn es um den Klimawandel geht?

Ich denke daran, dass wir in spätestens 20 Jahren eine Situation haben könnten, bei der auf eine dreimonatige Dürre sintflutartige Regenfälle folgen. Europas Lebensmittelproduktion und die Infrastruktur brechen zusammen. Diese Konsequenzen sind so klar durch wissenschaftliche Daten belegt, dass ich meinen Sohn nicht einfach in so eine Zukunft laufen lassen kann. Es wäre unverantwortlich.

Darum wird jetzt mit Ihrem Geld Kleber gekauft, mit dem sich junge Leute an Straßen befestigen, um Tausende zu ärgern, die im Berliner Verkehr feststecken?

Mir gefällt diese spezielle Form des Protestes der Letzten Generation nicht.

Aber?

Ich bin ähnlich verzweifelt wie diese jungen Menschen. Jede andere Dialogform, jeder andere Protest und vor allem jeder weitere Beweis der Wissenschaft werden nicht gehört.

Aus dem Spendentopf zahlt die Letzte Generation auch Buß- und Strafgelder, die die Justiz wegen Sachbeschädigungen oder Widerstands gegen Vollzugsbeamte gegen Aktivisten verhängt. Damit bleiben Strafen, bis auf Haft, persönlich folgenlos. Finden Sie das richtig?

Das ist das klassische Dilemma von Menschen, die andere mit unbequemen Themen aufwecken wollen. Wie weit gehe ich? Ich finde, der demokratische Rechtsstaat gilt für alle. Bislang hat jede Bundesregierung und jedes Parlament gegen das Grundgesetz verstoßen. Der in Artikel 2 geregelte Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, hat das Bundesverfassungsgericht 2020 festgestellt.

Dafür musste die Regierung das Klimaschutzgesetz erheblich nachbessern. Doch was ist mit Strafen, die am Ende keine sind?

Ich möchte, dass mein Geld für die Organisation von Protesten verwendet wird, nicht für Strafzahlungen. Doch die Letzte Generation zu kriminalisieren, halte ich für falsch. Es sind Idealisten, meinetwegen auch Grenzgänger für eine gute Sache. Mein Hauptanliegen ist Lobbyarbeit für Aufklärung über die Folgen des Klimawandels. Die Letzte Generation macht das derzeit am sichtbarsten.

Glauben Sie ernsthaft, dass durch den von der Letzten Generation erzeugten Frust auf verstopften Straßen mehr Verständnis für radikalere Erfordernisse des Klimaschutzes entsteht?

Ich entschuldige mich bei den Autofahrern, die irgendwann in einem Stau der Letzten Generation stecken sollten. Ich hoffe, wir finden zusammen bessere Formen, um unsere Politiker dazu zu bewegen, Wissenschaft als Realität anzuerkennen und der Öllobby weniger Raum zu gewähren.

In den Berichten über die Aktionen der Letzten Generation geht es aber zumeist um verstopfte Straßen, Polizeieinsätze, wütende oder gewalttätige Autofahrer und Klebermixturen – nicht um den Klimaschutz, oder?

Wieso nicht?

Das frage ich Sie.

Die Forderungen der Letzten Generation liegen doch schon lange und klar auf dem Tisch: sofortige Einführung eines Tempolimits von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen, das flächendeckende 9-Euro-Ticket und ein Expertenrat, der die Bundesregierung basierend auf Wissenschaft und auf sozialer Verträglichkeit berät.

Den Expertenrat für Klimafragen gibt es bereits seit 2020, besetzt mit unabhängigen Forschenden. Andere Forderungen der Letzten Generation benötigen in einer parlamentarischen Demokratie politische Mehrheiten. Man könnte die Forderungen der Letzten Generation auch als Erpressung und ihr Agieren als antidemokratisch deuten.

Die wollen nicht antidemokratisch sein, aber uns muss allen klar sein, dass ein ungebremster Klimawandel auch das Ende unserer Demokratie bedeuten wird. Demokratie ist für mich ein hohes Gut, das keinesfalls beschädigt werden darf.

Haben Sie die Klebeaktionen den Klimaaktivisten gegenüber infrage gestellt?

Natürlich. Ich erhielt auch positives Feedback auf Vorschläge, einen Strategiewechsel für mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung einzuleiten. Ich gehöre jedoch nicht zur Letzten Generation. Ich weiß aber, dass intern darüber intensiv diskutiert wird. Ihnen ist nur nichts anderes eingefallen. Der Letzten Generation ist jeder Vorschlag zur Lösung willkommen.

Andere Protestformen sind das Beschmieren von Gemälden oder dem Brandenburger Tor. Was halten Sie davon?

Auch diese Demonstrationsform finde ich falsch. Die einzige Hoffnung, die ich damit verbinde, ist, dass sich Menschen irgendwann fragen, warum machen die das eigentlich? Was ist so wichtig, dass diese jungen Leute sogar ihre Gesundheit aufs Spiel setzen?

Bislang macht stattdessen die Deutung als Klimaterroristen die Runde …

Dass selbst Politiker so etwas in den Mund genommen haben … Es verhöhnt die Opfer von echtem Terrorismus. Basierend auf dieser Logik wäre ich als Dieselfahrer islamischer Terrorist, da der Kraftstoff aus Öl hergestellt wurde, der aus dem Nahen Osten stammt und damit nachweislich indirekt islamischer Terrorismus finanziert wird.

Was sollte Ihrer Meinung nach passieren?

Die Regierungsparteien und die Union wollen alle den Klimaschutz. Es muss doch bei dieser existenziellen Herausforderung möglich sein, dass alle an einem Strang und in eine Richtung ziehen. Stattdessen werden aus Angst, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken und unbequeme Maßnahmen einzuleiten, Minimalkompromisse vereinbart. Ich bin beruflich viel in China und in den USA unterwegs. Deutschland ist dort als Hightechland und als Land der Denker und Dichter hoch angesehen. Mit unserem unfassbar innovativem Mittelstand haben wir alle Zutaten, um weltweit führend in der Entwicklung und dem Export von nachhaltigen und billigen Energietechnologien zu werden. Grüne Energie ist inzwischen die mit Abstand billigste Energieform. Warum wollen wir dann weiterhin teures Öl im Nahen Osten kaufen?

Deutschland hat milliardenschwere Klimaschutzpläne aufgestellt, mit gewaltigen Investitionen in erneuerbare Energien, Wasserstofftechnologien, Umbau der Mobilität und der Infrastruktur. Zu wenig?

Ja, eindeutig zu wenig und zu langsam. Wir brauchen bei allem den Faktor 100. Wir sollten den Ehrgeiz entwickeln, Deutschland zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht in nachhaltiger Technologie zu machen. Das strahlt auf die Welt aus, damit könnten wir das Klima retten. Ansonsten versinken wir in Chaos und Anarchie.

Klimaschutzmittel mal 100, wie Sie fordern, würde wahrscheinlich den Staat und viele Bürger finanziell und sozial überfordern. Glauben Sie nicht?

Es ist ein verdammter Kraftakt, ähnlich dem der Rettung des globalen Bankensystems vor 15 Jahren. Da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei herumreden. Aber im Vergleich zu den Kosten, die durch unsere jetzige Verzagtheit und die Langsamkeit entstehen – und dem Leid – ist das natürlich die viel billigere und sozialverträglichere Lösung. Wir können das jetzt noch rumreißen. Jeder Unternehmer, der mittellangfristig denkt, investiert ordentlich, wenn er sich dadurch riesige Kosten in der Zukunft ersparen kann.

Das brennende Haus, von dem Sie anfangs sprachen?

Genau. Gerade haben wir die Situation: Wir wohnen im 20. Stockwerk und im Erdgeschoss brennt es. Und neben uns wohnt ein Bauunternehmer, der gut an Neubauten verdient. Und der sagt: Den Feuerlöscher jetzt einzusetzen ist doch viel zu teuer. Und das Feuer ist doch nicht bei uns. Bis das zu uns gekommen ist, werden wir schon eine Lösung finden. Da würde doch jeder normale Mensch sagen: Geht‘s noch? Aber beim Klima ist das irgendwie noch nicht angekommen.

Warum positionieren Sie sich nicht häufiger öffentlich und weisen auf die Dringlichkeit des radikaleren Klimaschutzes hin?

Ich bin mit Leib, Herz und Seele Ingenieur. Als Unternehmer verdiene ich Geld und kann damit Klimaschutz unterstützen. Das ist meine Rolle.

Werden Sie die Letzte Generation auch künftig finanziell unterstützen?

Das weiß ich noch nicht. Durch die aktuellen Debatten, Reaktionen oder Gespräche wie unserem hier bin ich nachdenklich geworden. Am liebsten wäre mir zu wissen, dass es viele Unternehmer gibt, die denken wie ich. Wenn sich 1000 Unternehmer finden würden, die jeweils 100.000 Euro in den Topf werfen, um als Wirtschaftsorganisation wirkungsvolle Lobby- und Aufklärungsarbeit für die Notwendigkeit eines rasanteren Klimaschutzes zu betreiben, spende ich – so sehr mich das persönlich schmerzen würde – eine weitere Million Euro.

Wo sollen die sich melden?

Gern bei mir.