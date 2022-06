Autoritäre Populisten wie Ungarns Regierungschef Orban oder einsame Herrscher wie Russlands Präsident Putin liegen weltweit im Trend. Warum ist das so? Und was können Demokratien besser machen?

Berlin.Marcos – weltweit verbinden sich mit diesem Familiennamen exorbitanter Luxus und maximale Härte. Sie war das Markenzeichen des 1989 verstorbenen Ferdinand Marcos, der die Philippinen von 1965 bis 1986 als Präsident mit eiserner Hand regierte – bis ihn eine vom Militär ausgelöste Revolution hinwegfegte.

Marcos’ Gattin Imelda (92) war fast noch bekannter als der Diktator. Die frühere Schönheitskönigin hatte einen Schuhtick – 3000 Paar soll sie nach ihrer Flucht in die USA zurückgelassen haben. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Die Marcos’ kamen als Superreiche ins Exil: mit mehr als 9 Millionen US-Dollar in bar, Schmuck, kostbaren Edelsteinen und gut dotierten Wertpapieren.

Geschichte wiederholt sich nicht? Mal sehen. Denn künftig werden die Philippinen wieder von einem Marcos als Präsident regiert – und zwar von Ferdinands und Imeldas Sohn Ferdinand Marcos Jr., genannt „Bong-bong“. Der 64-Jährige wurde mit großer Mehrheit gewählt – trotz oder sogar wegen seiner Verklärung der Vergangenheit unter seinem Vater.

Der gewählte Präsident der Philippinen, Ferdinand „Bong“ Marcos Jr. (Mitte) hebt die Hände mit dem Senatspräsidenten Vicente Sotto III, (links), und dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Lord Allan Velasco, während seiner Ernennung im Repräsentantenhaus in Quezon City. © Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Die Philippinen sind kein Einzelfall. Ob nun Marcos, Lukaschenko, Erdogan, Putin, Orban, Maduro, Al-Assad oder Xi Jinping – Autokraten, die die politischen und wirtschaftlichen Spielregeln ihrer Länder bestimmen, sind weltweit en vogue.

Mehr Autokratien weltweit

Zu diesem Schluss kommen 280 internationale Expertinnen und Experten führender Universitäten und Think Tanks. Sie analysieren unter Federführung der Bertelsmann Stiftung seit 2004 alle zwei Jahre die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung in 137 Entwicklungs- und Transformationsländern.

Das Lagebild, das anhand ausgesuchter Kriterien für jedes Land einen Transformationsindex bildet, ist deutlich. Erstmals seit 2004 stuften die Forschenden im Februar mehrheitlich Staaten als autokratisch ein. Von 137 untersuchten Ländern sind nur noch 67 Demokratien. Topdemokratien sind demnach Uruguay, Estland und Taiwan. Autokratien in Reinkultur finden sich im Jemen, in Somalia, Nordkorea und in Syrien.

Was macht Autokraten politisch so attraktiv, dass selbst Demokratien in Alleinherrschaften zurückfallen?

„Das beste Argument gegen die Demokratie ist ein fünfminütiges Gespräch mit dem Durchschnittswähler“, soll der legendäre britische Premier Sir Winston Churchill (1874–1965) einmal gesagt haben. Doch was spricht gegen geheime und freie Wahlen, Partizipationsmöglichkeiten, garantierte Grundrechte, Minderheitenschutz, Presse- und Meinungsfreiheit sowie zeitlich begrenzte Macht und Rechtsstaatlichkeit?

Prinzipien als Dilemma

Sicherlich wenig. Doch die Durchsetzung demokratischer Prinzipien und die Rücksicht auf Minderheiten tragen auch dazu bei, dass Entscheidungsprozesse zäh sein können – ein echtes Dilemma.

Die Autokratie ist so etwas wie ein Gegenentwurf. Hier herrschen wenige – ohne aufwendige Konsensfindung und fast immer mit dem Versprechen „aufzuräumen“. Das kann manche Entscheidungen beschleunigen – uneigennützig sind jedoch die wenigsten. Fehlende Kontrollmechanismen machen autokratische Systeme anfällig für Korruption.

Nicolas Maduro, Präsident von Venezuela, bei einer Veranstaltung anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Waffenstillstandes mit Spanien im Jahr 2020. © Quelle: Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dp

Für viele Autokraten seien die Modelle von Russland, China und Ungarn Vorbild, sagt Sabine Donner von der Bertelsmann Stiftung. „Es beginnt mit der Gängelung freier Medien oder zivilgesellschaftlicher Organisationen. Dann werden unabhängige Behörden ausgehöhlt oder mit Parteigängern besetzt, am Ende verstärkt sich die Diskreditierung von Opposition bis hin zur Repression.“

Demokratie mit Wohlfahrtsdividende

Zum Schluss steht die Kritik an Präsidenten unter Strafe – wie in der Türkei. Oder Gesetze garantieren ehemaligen Präsidenten und ihren Familien lebenslangen Schutz vor Ermittlungen und Strafverfolgung – wie in Russland.

Jörg Faust, Direktor des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit, spricht von einem weltweit zu beobachtenden Paradoxon: „Einerseits belegen Studien, dass Demokratien eine Wohlfahrtsdividende gegenüber Autokratien erzeugen: Sie erbringen etwa bessere Ergebnisse mit Blick auf Wirtschaftswachstum, Bildung und Gesundheit und bewältigen auch Naturkatastrophen wie Pandemien oder Erdbeben besser als autokratischere Systeme. Andererseits zeigen alle wichtigen Indizes zur Messung politischer Regime, dass seit mehr als einer Dekade weltweit Autokratisierungstendenzen erkennbar sind.“

Als Gründe werden in der Forschung die fortschreitende Globalisierung der Wirtschaft, aber auch sich weiter ausdifferenzierende Gesellschaften genannt, die in der Parteienlandschaft von Demokratien nicht mehr oder nur unzureichend abgebildet werden. Selbst wenn Wählenden manches an autokratischen Politikern nicht schmeckt – letztlich versprechen die immerhin auf ihren Youtube- oder Tiktok-Kanälen „geordnete“ Verhältnisse. Und damit sind sie ziemlich erfolgreich.

Bessere Kommunikation nötig

Bertelsmann-Forscherin Donner sieht in Social-Media-Propaganda und der Umgehung unabhängiger Medien eine nicht zu unterschätzende Taktik, Gesellschaften in ein Freund-Feind-Schema zu pressen, dem demokratische Politiker häufig nicht gewachsen seien. „Es wird zu wenig widersprochen“, beobachtet sie. Die politische Kommunikation sei dringend verbesserungswürdig, rät Donner.

Der US-amerikanische Bestsellerautor Don Winslow, erbitterter Gegner von Donald Trump, formulierte es jüngst in einem „Spiegel“-Gespräch unverblümt: „Wir Demokraten kommen allzu oft mit Löffeln zu einem Messerkampf. Während die anderen lügen und betrügen, wollen wir nett sein, vernünftig und zivilisiert. Aber das funktioniert nicht.“

Schlechte Idee

Vielleicht ist das ja alles reparabel, irgendwie. Wir ziehen das wohl bekannteste Bonmot Churchills aus dem Zitatearchiv – „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“ – und beruhigen uns wieder. Oder?

Der frühere britische Premier Winston Churchill macht das Victory-Zeichen. © Quelle: imago images/Mary Evans

Eine schlechte Idee, meinen die Politikwissenschaftler Armin Schäfer und Michael Zürn in ihrem 2021 erschienenen Buch „Die demokratische Regression“ (Suhrkamp). Ihre beunruhigende These: Die Auslagerung politischer Entscheidungen aus demokratisch legitimierten nationalen Parlamenten in transnationale Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF) oder die Europäische Union (EU) spielt autoritären Populisten wie Viktor Orban oder Marine Le Pen in die Karten.

Entscheidungen über die Köpfe hinweg

Viele Menschen hätten das Gefühl, es würde „irgendwo“ über ihre Köpfe hinweg entschieden. Sie glauben: Die Globalisierung der Wirtschaft hat sie zu Abgehängten gemacht, da reitet uns eine politische Globalisierung noch weiter in den Sumpf. Umso verlockender sind die Versprechen autoritärer Populisten, Schluss zu machen mit ausufernden Teilhabeprozessen liberaler Eliten und Entscheidungen endlich wieder „nach Hause“ zu holen.

Doch globale Probleme wie die Erderwärmung, die Transformation der Energieerzeugung, finanzielle Infrastrukturen oder Kriegsgefahren lassen sich national nicht lösen. Die Frage sei deshalb, so Schäfer und Zürn, wie künftig mehr Nichtakademiker – etwa durch Quoten – in Parlamenten mitentscheiden und übergreifende Institutionen wie EU und IWF stärker kontrolliert werden könnten. Sie sollte rasch beantwortet werden.

