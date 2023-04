„Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, werden alle gewinnen“

Berlin. „Treuer Fußsoldat Erdogans“, „Erdogan-Schönredner“, „Erdogan-Sprachrohr für die Deutschen“: Der Parlamentsabgeordnete Mustafa Yeneroglu hatte seinen Ruf in Deutschland weg, als die Spannungen zwischen Ankara und Berlin zwischen 2015 bis 2018 eskalierten. Damals war der eloquente Jurist häufig das Gesicht der Regierung von Recep Tayyip Erdogan in deutschen Talkshows, Moderatorin Anne Will beschied er im Mai 2016, dass der türkische Präsident „selbstverständlich“ ein lupenreiner Demokrat sei. Yeneroglu sitzt immer noch im Parlament in Ankara, aber nicht mehr für Erdogans AKP. Stattdessen kämpft er dafür, dass Erdogans Herrschaft in der Türkei bei den bevorstehenden Wahlen nach mehr als 20 Jahren ein Ende findet.

Yeneroglu wurde in der Türkei geboren, kam aber bereits als kleines Kind mit seinen Eltern nach Deutschland. Er wuchs in Köln auf, dort und in Izmir studierte er später Jura. Viele Jahre lang engagierte sich Yeneroglu in der Islamischen Gemeinschaft Milli Görus, zeitweise war er Generalsekretär der Vereinigung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. 2015 wurde Yeneroglu für die islamisch-konservative AKP ins türkische Parlament gewählt, wo er den Vorsitz des Menschenrechtsausschusses übernahm. Öffentlich verteidigte er Erdogans zunehmend autoritäre Politik zwar in Deutschland und der Türkei, in persönlichen Gesprächen ließ er aber im Laufe der Jahre immer mehr Zweifel an dem Kurs erkennen.

Wenn Richter nicht spuren, werden sie unter Druck gesetzt oder einfach versetzt. Mustafa Yeneroglu, türkischer Abgeordneter

Heute rechnet Yeneroglu öffentlich mit Erdogan ab. Unter dem Präsidenten habe sich die Türkei in eine Richtung entwickelt, „die vergleichbar mit dem Kurs Putins ist“, kritisiert der 47-Jährige im Telefonat mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Repressalien, wie man sie in autoritären Unrechtsstaaten erlebt, haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Menschen werden willkürlich in Haft genommen. Gerichtsentscheidungen werden nicht beachtet, wenn sie nicht im Interesse Erdogans sind. Ansonsten ist die Justiz sowieso fast komplett in seiner Hand. Wenn Richter nicht spuren, werden sie unter Druck gesetzt oder einfach versetzt.“

Nicht-AKP-Wähler als Menschen zweiter Klasse

Yeneroglu meint, Menschen, die nicht die AKP wählten, würden inzwischen als „Bürger zweiter Klasse“ behandelt. „Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, also elementarste Grundrechte, sind in der Türkei schon seit Langem nicht mehr selbstverständlich. Das Schlimmste ist, dass Zehntausende von Menschen unschuldig in Haft sitzen, nur weil es Erdogan so möchte.“ Ob er dafür nicht eine Mitverantwortung trage? „Natürlich bin ich beschämt darüber, wie sich das ganze Land auch in meiner Zeit in der AK-Partei entwickelt hat“, sagt Yeneroglu. „Ich sehe mich in der Verantwortung. Deswegen kämpfe ich auch viel mehr als viele andere für einen Wechsel.“

Yeneroglu (rechts) war ein häufiger Gast in deutschen Talkshows. Bei Maybrit Illner diskutierte er im Mai 2017 mit Cem Özdemir (Mitte). © Quelle: picture alliance / Eventpress

In der AKP, in deren Präsidium er saß, schmiss Yeneroglu 2019 hin. „Bei Auseinandersetzungen im Präsidium ist es so weit gekommen, dass jedes Fünkchen Kritik von ihm (Erdogan) kategorisch abgelehnt und mein Mikrofon ausgeschaltet wurde“, erinnert sich der Abgeordnete. Nach seinem Austritt rief er 2020 gemeinsam mit dem AKP-Mitbegründer und früheren Wirtschaftsminister Ali Babacan die Deva-Partei ins Leben, die sich für die bevorstehende Wahl mit fünf anderen Parteien zusammengeschlossen hat. Gemeinsamer Präsidentschaftskandidat des „Nationalbündnisses“ ist der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu. Umfragen zufolge hat er Chancen, Erdogan zu entmachten.

Türken im Ausland stellen 5,5 Prozent der Stimmen

Rund 64 Millionen Türken sind am 14. Mai aufgerufen, ihre Stimmen bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen abzugeben. Bereits ab Donnerstag können die 3,4 Millionen Türken wählen, die außerhalb der Türkei leben. Mit 5,6 Prozent aller Wahlberechtigten stellen sie eine so gewichtige Gruppe, dass sie bei einem knappen Ergebnis den Ausschlag geben könnten. Nirgendwo außerhalb der Türkei leben mehr türkische Staatsbürger als in Deutschland, hierzulande sind rund 1,5 Millionen Menschen stimmberechtigt.

Unter Erdogan wurde es den Auslandstürken 2014 ermöglicht, in den Ländern zu wählen, in denen sie leben – früher mussten sie dafür in die Türkei reisen. Dass Erdogan in Deutschland seitdem stets deutlich besser abschneidet als in der Türkei, befeuert jedes Mal die Integrationsdebatte. Tatsächlich kam Erdogan bei der Präsidentenwahl 2018 in Deutschland auf fast 65 Prozent der Stimmen, satte 12 Prozentpunkte mehr als im Gesamtergebnis. Die Deutung, dass zwei Drittel der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland Erdogan unterstützen, greift dennoch zu kurz: Nur rund die Hälfte der etwa drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland ist überhaupt stimmberechtigt, und von denen ging 2018 wiederum nicht einmal jeder Zweite zur Wahl.

In der Vergangenheit sorgten geplante Wahlkampfauftritte von Erdogan und anderen AKP-Politikern in Deutschland immer wieder für Spannungen – bis die Bundesregierung solche Auftritte 2017 grundsätzlich untersagte. Regierungs- und Oppositionsparteien betreiben zwar auch dieses Mal Wahlkampf in Deutschland, aber weitgehend unter dem Radar. Großveranstaltungen, die damals für erbitterten Streit zwischen Berlin und Ankara sorgten, finden nicht statt.

Erdogan stärkt das Selbstbewusstsein der Deutschtürken

Erdogan weiß dennoch, wie er bei Deutschtürken punkten kann – viele von ihnen rechnen ihm an, ihnen mit seinem robusten, oftmals sogar rabiaten Auftreten gegenüber den Europäern wieder zu Selbstbewusstsein verholfen zu haben. Im Wahlkampf wandte sich der Präsident nun ausdrücklich an die Auslandstürken: Er erinnerte sie daran, dass es seiner Regierung zu verdanken sei, dass sie „mit erhobenem Haupt“ leben könnten.

Erdogan-Anhänger feiern das Ergebnis der vorgezogenen Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei 2018 auf dem Kurfürstendamm in Berlin. © Quelle: picture alliance/dpa

Yeneroglu – der in der AKP für die Auslandstürken zuständig war – glaubt dennoch, dass Erdogan auch in Deutschland Einbußen hinnehmen wird müssen. „Er wird wahrscheinlich immer noch die meisten Stimmen holen“, sagt er. „Aber ich bin zuversichtlich, dass die Zustimmung im Vergleich zu 2018 abnehmen wird.“ Er sei sich sicher, „dass die Opposition bei dieser Wahl mehr Wähler in Deutschland wird mobilisieren können und dass viele, die Erdogan früher gewählt haben, sich von ihm abgewendet haben“.

Ich bin zuversichtlich, dass die Zustimmung im Vergleich zu 2018 abnehmen wird. Mustafa Yeneroglu, türkischer Abgeordneter

Türken in Deutschland sind traditionell eher konservativ und religiös geprägt, das ist die Zielgruppe der AKP – aber inzwischen auch die von Oppositionspolitikern wie Yeneroglu. „Ich sage religiösen Menschen immer wieder, Erdogan steht inzwischen für einen Unrechtsstaat“, sagt der Abgeordnete. „Ihr könnt ihn mit einer aufrichtigen religiösen Überzeugung nicht mehr unterstützen.“

Zustimmung in Deutschland schwindet

Auch andere Oppositionspolitiker rechnen damit, dass Erdogan in Deutschland an Zustimmung einbüßen wird. Aydin Enes Seydanlioglu arbeitet als Ingenieur in Stuttgart, nun will er für die rechts-konservative Iyi-Partei, die ebenfalls Teil des „Nationalbündnisses“ ist, ins Parlament in Ankara einziehen. „Die Chancen dafür, dass sich das bisherige Wahlverhalten zu unseren Gunsten ändert, stehen besser denn je“, sagt er. „Immer mehr Menschen sind enttäuscht von der Regierung und wünschen sich einen Neuanfang.“

Recep Tayyip Erdogan lässt sich bei einer Wahlkampfveranstaltung von Anhängern in einer Sportarena in Ankara feiern. © Quelle: picture alliance / AA

Die Türkei durchleide eine der schwersten Wirtschaftskrisen ihrer Geschichte, beklagt Seydanlioglu. „Die Inflation bewegt sich auf Rekordniveau, und die Menschen ächzen unter steigenden Miet- und Lebenshaltungskosten.“ Freiheitsrechte würden eingeschränkt, die Unabhängigkeit der Justiz sei längst nicht mehr gewährleistet. „Und als ob das alles nicht schon genügen würde, hat das Krisenmanagement der Regierung im Hinblick auf die Bewältigung der Erdbebenkatastrophe auf ganzer Linie versagt.“

Auch in Deutschland sehen die Leute die wirtschaftliche Krise in der Türkei. Feleknas Uca, deutsch-türkische Abgeordnete der prokurdischen HDP

Die deutschtürkische Abgeordnete Feleknas Uca von der prokurdischen HDP geht ebenfalls „auf jeden Fall“ davon aus, dass Erdogan in Deutschland Stimmen verliert. „Nicht nur in der Türkei, auch in Europa wissen die Menschen genau, in welche politische Richtung das geht mit Erdogan, dass er für die katastrophalen Verhältnisse verantwortlich ist“, sagt sie. Die HDP ist nicht Teil des „Nationalbündnisses“, hat aber darauf verzichtet, einen eigenen Präsidentschaftskandidaten aufzustellen, was indirekt Kilicdaroglu stärkt. „Auch in Deutschland sehen die Leute die wirtschaftliche Krise in der Türkei, die politische Krise, die militärischen Interventionen außerhalb der Grenzen der Türkei“, sagt die Abgeordnete.

In der AKP sitzt das Misstrauen gegen westliche Medien seit jeher tief. Zu den Chancen Erdogans bei den Wahlen in Deutschland, aber auch in der Türkei, sind fünf Politiker der Regierungspartei mit Deutschland-Bezug angefragt. Keiner von ihnen will reden. Schwierig zu sagen, ob das Schweigen auf eben jenes Misstrauen zurückzuführen ist – oder ob es darauf hindeutet, dass sich AKP-Vertreter bei der Frage nach den Wahlchancen lieber nicht aus dem Fenster lehnen wollen.

Özdemir: Erdogan fürchtet Klagen

Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir gehört unter den Deutschtürken zu den profiliertesten Erdogan-Kritikern, nach dessen überproportional gutem Abschneiden in Deutschland bei der Wahl 2018 fand der Grünen-Politiker deutliche Worte: „Die feiernden deutschtürkischen Erdogan-Anhänger jubeln nicht nur ihrem Alleinherrscher zu, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus. Wie die AfD eben“, sagte er damals.

Bundesagrarminister Cem Özdemir hofft auf eine Abwahl Erdogans. © Quelle: IMAGO/Metodi Popow

Heute ist Özdemir Bundesagrarminister, auch als Kabinettsmitglied hofft er weiterhin auf eine Abwahl des Autokraten in Ankara. Kilicdaroglus Wahlsieg „würde den Weg für eine Rückkehr zur Demokratie ebnen“, sagt Özdemir dem RND. Der Ausgang der Wahlen sei „so offen wie nie“ in Erdogans Amtszeit.

Der Ausgang der Wahlen ist offen wie nie. Cem Özdemir, Bundesagrarminister

Özdemir erwähnt allerdings auch einen Aspekt, der derzeit viele Oppositionelle in der Türkei umtreibt: „Die Sorge, dass die Wahlen manipuliert werden oder dass Erdogan nicht abtritt, sind nicht unbegründet“, sagt der Minister. Dafür spreche, „dass er politische Gegner einsperren lässt, die prokurdische HDP verbieten will, die Versammlungs- und Informationsfreiheit massiv einschränkte und bereits in der Vergangenheit Wahlen, die seine AKP verlor, wiederholen ließ“. Erdogan drohten im Fall seiner Abwahl zahlreiche Anklagen.

Yeneroglu sagt, allein die Tatsache, dass darüber debattiert werde, ob Erdogan im Fall einer Wahlniederlage den Posten räumen würde, „zeigt, wie sehr er sich von demokratischer Gesinnung verabschiedet hat“. Damit könne man sich jetzt aber nicht beschäftigen. „Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, werden alle gewinnen, und niemand wird verlieren. Dafür stehen wir“, betont er. Dann fügt Yeneroglu noch hinzu: „Außerdem müssen wir erst einmal gewinnen.“