Warum es von Trump keinen echten Mugshot gibt - und wie er mit Fake-Fotos Geld verdient

Zum Prozess in New York

Ein buckeliger Rücken und rot geränderte Augen, die orange angehauchte Matte in alle Richtungen sorgsam frisiert. Dahinter die neutrale Rückwand eines Polizeireviers. Es gibt gleich mehrere Aufnahmen, die Donald Trump vorgeblich vor einer Polizeiwand zeigen, in den USA Mugshot genannt. Mal schaut er ungläubig aus orangefarbener Gefangenen-Kluft heraus, mal wirft er in Anzug und Schlips staatsmännisch einen skeptischen Blick zur Seite. Doch keines dieser Bilder im Umlauf ist echt. Kein einziges. Nachdem Trump bei seinem Wahlkampf 2016 mit Fake News angetreten ist, werden nun Fake Fotos zu seiner Gerichtsverhandlung geliefert.

Denn offenbar haben die Behörden vom Ex-Präsidenten und Angeklagten Donald Trump entgegen des normalen Prozederes kein Mugshot von ihm gemacht. Davon gehen Journalisten der „New York Times“ mit Verweis auf Behördenkreisen aus. Die Associated Press bestätigt diese Annahme. Die Behörden sollen demnach die Fingerabdrücke genommen und Trump eine Identifikationsnummer zugewiesen haben. Mit einer solchen Nummer kann man sein Vorstrafenregister nachvollziehen. Doch ein Foto soll es für Trump nicht gegeben haben. Dafür gibt es ganz praktische Gründe.

Kein Mugshot - um Stimmung nicht weiter anzuheizen

Einmal werden Mugshots verwendet, um Gefangene bei einer möglichen Flucht zu identifizieren. In einem solchen Falle werden die Mugshots an die Polizeistationen im Land und an die Medien verteilt – wie es bei einer Fahndung in Deutschland ebenfalls passiert. Doch von Donald Trump existieren so viele Fotos, echt oder nicht, dass er in der Öffentlichkeit wiederzuerkennen ist. Außerdem gingen die Behörden bei ihm nur von einer geringen Fluchtgefahr aus.

Auch haben die Behörden laut Berichten Sorge, dass ein echter Mugshot, der an viele verschiedene Polizeistationen verteilt würde, geleaked werden könnte – und so weiter die Stimmung aufheize. Doch auch die Logistik soll in die Entscheidung, kein Foto von Trump zu machen, eingeflossen sein. Im Manhattan Criminal Court Building sei Trump registriert worden – und dort soll es keine Einrichtung für die Erstellung eines Mugshots geben. Der Secret Service, die Polizei und andere Sicherheitsbüros hätten folglich eine weitere Fahrt durch New York choreografieren müssen, um den Ex-Präsidenten vor der Öffentlichkeit zu schützen, nur um ein Foto zu machen.

Trump verkauft Mugshot-T-Shirts

Es gibt also keinen echten Mugshot von Trump. Das hält sein Wahlkampfteam aber nicht davon ab, ebenfalls einen falschen Mugshot zu generieren – und damit Geld zu verdienen. Ob dieses Bild ebenfalls von einer Künstlichen Intelligenz oder händisch per Photoshop erstellt wurde, lässt sich nicht sagen. Ein T-Shirt mit dem falschen Foto in schwarz-weiß und der Zeile „NOT GUILTY“ verkauft das Wahlkampfteam des 76-Jährigen für 36 US-Dollar (33 Euro) im Online-Shop. Auf dem Foto ist Trump 6,5 Feet, also 1,98 Meter groß – in Wahrheit ist er acht Zentimeter kleiner.

Doch woher kamen die falschen Mugshots? Die Fake-Bilder rund um Trumps Verhaftung sind durch Künstliche Intelligenz, beispielsweise Midjourney oder Bing, entstanden. Zu erkennen sind sie meist durch die Beobachtung von Details. Sind Gesichter korrekt dargestellt? Ist eine Unschärfe im Bild gleichmäßig? Sind Schriftzüge sinngemäß? Auch Trumps eigene Familie griff auf KI-Kunst zurück. Der Sohn von Donald Trump, Eric Trump, postete bei Twitter ein Bild, das den Ex-Präsidenten siegessicher durch die Straßen von New York laufen lässt, gefolgt von einer immensen Menschenmasse und von USA-Flaggen flankiert. Doch die Gesichter im Hintergrund wirken verzerrt – diese Szene hat es so nie gegeben. Das KI-Bild wurde ursprünglich von einem Trump-Anhänger hochgeladen.