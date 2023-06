Warum hat Claudia Pechstein überhaupt eine Polizei-Uniform?

Hannover. Eisschnellläuferin, Ausnahmetalent, Rekordhalterin, Buchautorin, Medienpersönlichkeit – und eine der ersten sportlichen Kontrahentinnen in der TV-Karriere von Stefan Raab. Als all das kennt man Claudia Pechstein.

Seit den Neunzigerjahren ist die heute 51-Jährige als Spitzensportlerin bekannt, mit fünf Olympiasiegen und vier weiteren olympischen Medaillen ist sie als die erfolgreichste deutsche Olympionikin bei Winterspielen. Immer wieder trat Pechstein in der Vergangenheit in den Medien auf, mal veröffentlichte sie eine Biografie, mal engagierte sie sich politisch, einmal eröffnete sie sogar eine Currywurstbude.

Wie man Claudia Pechstein normalerweise nicht kennt: als Polizistin in Uniform.

CDU-Auftritt sorgt für Kritik

Seit ein paar Tagen ist das anders. Mit einer Rede bei einem CDU-Konvent löste die Eisschnellläuferin eine politische Debatte aus. Hier mahnte sie etwa an, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben – das sorge für mehr Sicherheit im Alltag, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zugleich zog Pechstein Vergleiche zur Debatte um politische Korrektheit. Verbesserungen in diesem Bereich sollten wichtiger sein, „als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen“, meint die Sportlerin.

Der Knackpunkt, der nun für viel Kritik sorgt, ist nicht nur die Rede selbst – sondern insbesondere das Outfit der 51-Jährigen. Ihre Rede hielt Pechstein in Polizeiuniform – ein Kleidungsstil, den die 51-Jährige sonst nur selten wählt. Mehr noch: Viele dürften wahrscheinlich nicht einmal wissen, dass Pechstein Polizistin ist.

Ein guter Anlass also, dem Kuriosum einmal auf den Grund zu gehen: Was macht eine erfolgreiche Spitzensportlerin wie Claudia Pechstein überhaupt bei der Polizei?

Seit Ende der Neunziger verbeamtet

Tatsächlich ist Pechstein bereits seit 1993 im Dienste des Staates tätig. Nach ersten sportlichen Erfolgen Ende der Achtzigerjahre begann die damals 21-Jährige eine Grundausbildung beim Bundesgrenzschutz, seit Ende der Neunzigerjahre ist sie verbeamtet. Hintergrund all dessen dürfte aber weniger sein, dass Pechstein damals eine Karriere mit Streifenwagen, Blaulicht und Verbrecherjagd anstrebte. Eine größere Rolle dürfte das ungewöhnliche Konstrukt der Sportförderung in Deutschland spielen.

Sportlerinnen und Sportler haben – sofern sie nicht gerade millionenschwere Profi-Fußballer sind – hierzulande kaum Möglichkeiten, auf herkömmlichem Wege Geld zu verdienen und sich voll und ganz ihrer sportlichen Karriere zu widmen. Nur wenige Profis können sich mit Unternehmen als Sponsoren und mit Preisgeldern über Wasser halten. Damit dem Weg zum Spitzensport trotzdem nichts im Wege steht, gibt es in Deutschland verschiedene Förderprogramme.

Ein Weg führt über private Stiftungen, etwa die Deutsche Sporthilfe. Von 1967 bis 2021 hat diese nach eigenen Angaben rund 541 Millionen Euro für die Förderung junger Talente und von Top-Athletinnen und Athleten ausgegeben. Zeitweise wurden rund 4000 Talente gleichzeitig gefördert, in den vergangenen Jahren wurde diese Zahl jedoch reduziert.

Nach Rede in Polizeiuniform bei CDU: Pechstein in der Kritik Die Bundespolizei hat nach einer Rede von Eisschnellläuferin Pechstein in Polizeiuniform bei einem CDU-Konvent eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. © Quelle: dpa

Der andere Weg ist die Förderung durch den Staat – und der führt zwangsläufig über staatliche Institutionen wie der Bundeswehr, dem Zoll oder der Polizei. Die Bundeswehr hat etwa 35 Millionen Euro für ihre Spitzensportförderung zur Verfügung – 744 Sportler und Trainer werden damit derzeit gefördert. Der Zoll beschäftigt in seinem Ski-Team 64 Sportlerinnen und Sportler, bei der Bundespolizei sind es 161 Sportlerinnen und Sportler aus Sommer- und Wintersportarten.

Konkret bedeutet das: Ambitionierte Sportlerinnen und Sportler bewerben sich bei den staatlichen Institutionen nicht einfach um eine Förderung. Im Gegenteil: Sie werden ganz offiziell dort angestellt, etwa als Zollbeamter, Bundespolizistin oder Soldat. Ein Beispiel: Die deutsche Leichtathletin Gesa Felicitas Krause ist Hauptgefreite der Bundeswehr. Auch die Volleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind Sportsoldatinnen, letztere hat den Dienstgrad Stabsunteroffizier.

In einem Interview mit ihrem Arbeitgeber erklärte Walkenhorst vor ein paar Jahren einmal: „Für mich war es die einzige Chance, professionell im Beachvolleyball starten zu können, da wir alle Kosten selbst tragen müssen, gerade zu Beginn der Karriere. Durch die Sportfördergruppe konnte ich mich voll auf meinen Sport konzentrieren und bin der Bundeswehr noch immer sehr dankbar, dass es dieses Konzept gibt. Ich weiß, dass ich ohne die Unterstützung von der Bundeswehr gar nicht so erfolgreich hätte werden können.“

Spitzensportler sind vom Dienst freigestellt

Ein solches Konzept gibt es auch bei der Polizei. Die Polizei Baden-Württemberg etwa wirbt mit einem stylischen Flyer um Bewerberinnen und Bewerber. Hier steht etwa: „Wir bieten Ihnen sowohl während der Ausbildung als auch im Beruf die Voraussetzungen, um Training und Wettkampf im Spitzensport auf Weltklasseniveau weitestmöglich realisieren zu können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine verlässliche berufliche Perspektive mit der Aussicht, verbeamtet zu werden.“

Bewerberinnen und Bewerber können sich zum mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienst ausbilden lassen. Während dieser Ausbildung gibt es etwa die „Möglichkeit einer verlängerten Ausbildungszeit aufgrund erforderlicher Trainingszeiten und Wettkämpfe“. Nach der Ausbildung lockt die „Verwendung bei einer Dienststelle, die sich so optimal wie möglich auf Ihre sportlichen Bedürfnisse einstellt“. Und nicht zuletzt auch die „Freistellung von der Verpflichtung zur Dienstleistung für Training und Wettkämpfe – unter Fortzahlung der Bezüge“.

Das Engagement der Institutionen liegt auf der Hand: Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte die Spitzensportförderung einmal als „beste Imagepflege für unser Land“ bezeichnet. Sind Sportbeamten also bei den Olympischen Spielen erfolgreich, profitiert auch Deutschland davon.

Rechtliche Grauzone

Und dennoch gibt es auch Kritik an diesem Förderungskonzept: Der heutige Geschäftsführer der Sportstiftung NRW und frühere Säbelfechter Max Hartung sagte dem Deutschlandfunk vor ein paar Jahren einmal, die Bundeswehr biete Athletinnen und Athleten über die Soldatenzeit hinweg kaum berufliche Perspektiven. Seiner Meinung nach würde es mehr Sinn ergeben, das Steuergeld direkt an Sportler auszuschütten – und nicht über die Bundeswehr.

Der Rechtswissenschaftler Maximilian Baßlsperger bezeichnete die Ernennung von Sportbeamtinnen und -beamten in einem Text einmal als „rechtswidrig“. Der typische Fall einer Tätigkeit, die zur Übernahme in das Beamtenverhältnis berechtigt, sei die Wahrnehmung „hoheitlicher Aufgaben“. Das sei aber bei Spitzensportlerinnen und -sportlern gar nicht der Fall.

„Die Ernennungen sind deshalb zwar rechtwidrig, aber nach dem Grundsatz der Ämterstabilität wirksam. Dennoch sollten hier für die Zukunft klare rechtsstaatliche Regelungen getroffen werden“, empfahl Baßlsperger damals in einem Text für den Rehm-Verlag.

Polizei ruft Pechstein zum Dienst

Claudia Pechstein steht seit jeher im Dienst der Bundespolizei – auch wenn das in der medialen Öffentlichkeit fast nie eine Rolle spielte. Die Spitzensportlerin war über all die Jahre vom herkömmlichen Polizeidienst in Uniform befreit.

Nur einmal spielte ihr Beruf eine Rolle: 2009 war die Eisschnelläuferin wegen erhöhter Blutwerte für zwei Jahre von den olympischen Wettkämpfen gesperrt worden. Ihr Dienstherr wies sie daraufhin an, umgehend ihren „Dienst in Vollzeit“ anzutreten.

„(...) Sollte mein Revisionsantrag abgelehnt werden, muss ich den Dienst bei meinem Arbeitgeber antreten. Meine Finanzlage ist momentan nicht rosig“, so die 38-Jährige damals in einer Erklärung gegenüber Medien. „Ich weiß noch gar nicht, welchen Einsatz sie für mich vorgesehen haben. Theoretisch ist dies überall in Deutschland möglich“, so Pechstein weiter. „Natürlich möchte ich möglichst in Berlin oder Brandenburg eingesetzt werden.“

Disziplinarverfahren eingeleitet

Wegen der Dopingaffäre wurde bei der Bundespolizei zudem ein Disziplinarverfahren gegen Pechstein eingeleitet. Ärger bekam sie 2010 zudem, weil sie krankgeschrieben war, aber dennoch an öffentlichen Terminen teilnahm. In dieser Zeit eröffnete sie mitunter eine Currywurstbude ihres Lebensgefährten Matthias Große.

Pechstein bestritt jederzeit jegliches Doping. Spätere intensive Untersuchungen ermittelten eine vom Vater vererbte Blutanomalie als Grund ihrer erhöhten Werte. Seitdem verklagt die heute 50-Jährige den Welt-Eislauf-Verband. Das Disziplinarverfahren ihres Arbeitgebers wurde 2010 eingestellt.

Nun allerdings droht der Spitzensportlerin neuer Ärger. Wegen ihres Auftritts in Uniform bei der CDU leitete die Bundespolizei eine „dienstrechtliche Prüfung“ ihres Verhaltens ein. Man habe am Samstagmittag von dem Vorgang erfahren und die Prüfung unverzüglich eingeleitet, teilte ein Sprecher gegenüber Medien mit.

Neuer Ärger wegen Outfit

Zuvor hatten zahlreiche Stimmen in den sozialen Netzwerken sowie Vertreter von SPD und Linken den Auftritt in Uniform kritisiert. Auch Andreas Roßkopf, Vorsitzende des Bezirks Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ein Auftritt in Uniform bei politischen Veranstaltungen ist nicht in Ordnung, weil wir als Polizistinnen und Polizisten der Neutralitätspflicht unterliegen“.

Pechstein selbst verteidigte sich gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ein ausdrückliches Verbot des Uniformtragens auf Parteiveranstaltungen besteht nicht“, so Pechstein. „Ich bin kein CDU-Mitglied. Ich war bei der CDU zu Gast – und zwar als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin.“ Und weiter: „Ich bin stolz darauf, seit 30 Jahren Bundespolizistin zu sein. Es ist mir eine Ehre, diese Uniform zu tragen. Ich würde sie auch wieder tragen“.

Das politische Engagement Pechsteins ist derweil alles andere als neu: Bei der Wahl des Bundespräsidenten 2004 war die Sportlerin für die CDU Berlin Mitglied der Bundesversammlung. Bei der Bundestagswahl 2021 kandidierte sie für die CDU Berlin als Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Berlin-Treptow – Köpenick. Sie unterlag dem Kandidaten der Linken, Gregor Gysi.

Ihre Polizeiuniform hatte Pechstein in der Vergangenheit selten, aber dennoch gelegentlich zu besonderen Anlässen getragen – vermutlich um eine entsprechende Wirkung zu erzeugen. 2015 etwa erschien Pechstein im Rahmen ihrer Dopingaffäre in Uniform vor Gericht, auch 2013 erschien sie bei einer Pressekonferenz zum Fall in Uniform – diese war damals jedoch von der Gewerkschaft der Polizei organisiert worden.