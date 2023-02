Russland macht dem Westen schwere Vorwürfe – Frankreich und Großbritannien strafen Moskau Lügen

Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

Wer hat Schuld am Ausbruch des Kriegs in der Ukraine? Darüber gab es am Freitag einen erbitterten Streit im UN-Sicherheitsrat. Sein Land habe sich mit dem Angriff auf die Ukraine nur selbst schützen wollen, sagt der russische Botschafter. Westliche Vertreter verweisen darauf, dass Moskau seine Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen nicht einhielt.