Noch eine Runde: Warum Jens Stoltenberg Nato-Generalsekretär bleiben könnte

Berlin. Es ist nicht so leicht, gegen Olaf Scholz einen Wettbewerb im Ungerührtwirken zu gewinnen. Jens Stoltenberg aber schafft das am Montag im Kanzleramt. Der Nato-Generalsekretär hat sich mit dem Kanzler getroffen, über den nächsten Nato-Gipfel am 11./12. Juli in Vilnius wollte man reden. Bei der anschließenden Pressekonferenz kommt die Frage, ob Stoltenberg sich vorstellen kann, seine Amtszeit erneut zu verlängern, statt im September abzutreten. Die Frage kommt nicht zum ersten Mal, aber Stoltenberg schreibt mit, sorgfältig, er braucht dafür zwei Zeilen, als ginge es um einen komplizierten Sachverhalt. Dann blickt er geradeaus, kein Lächeln, kein Zwinkern, die Stimme gleichbleibend bellend: „Ich habe keine Absicht, eine Verlängerung des Mandats anzustreben“, sagt der 64-jährige Norweger dann. Er wolle sich auf seine laufende Amtszeit konzentrieren. „Ich habe wirklich keine anderen Pläne“, beteuert er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das klingt wie eine Absage, aber tatsächlich lässt es alles offen. Wer keine Absicht hat, betreibt etwas nicht aktiv. Da kann man immer noch gefragt werden.

Die Nato kann sich gerade nicht viel Unsicherheit leisten

Und die Fragen kommen gerade von allen möglichen Seiten. US-Präsident Joe Biden musste das Treffen mit Stoltenberg zwar wegen Zahnschmerzen um einen Tag verschieben, bat diesen dann laut der norwegischen Rundfunkstation NRK aber, im Amt zu bleiben. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) signalisierte vergangene Woche beim Nato-Verteidigungsministertreffen seine Unterstützung. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, selbst als Kandidatin im Gespräch, verkündete, sie würde eine Verlängerung von Stoltenbergs Amtszeit zustimmen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Verweis auf eine EU-Diplomatin, es werde wohl darauf hinauslaufen, dass Stoltenberg den Chefposten im Nato-Hauptquartier in Brüssel über den September hinaus behalte. Es wäre die vierte Amtszeitverlängerung für Stoltenberg. Schon jetzt hat der frühere Ministerpräsident Norwegens, der in den 1980er-Jahren als Chef der Jungsozialisten gegen die norwegische Nato-Mitgliedschaft kämpfte, den Nato-Spitzenjob länger inne als jeder seiner Vorgänger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die erneute Verlängerung hätte vor allem einen Grund: Eine Einigung auf Stoltenberg wäre unter den 31 Nato-Mitgliedsstaaten leichter zu erreichen als die auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Es wäre Zeit für die erste Frau an der Nato-Spitze: Frederiksen und die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas werden als mögliche Kandidatinnen genannt, kämen aber erneut aus Nordeuropa. Ein Wechsel von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wäre insbesondere kurz vor der Europawahl 2024 ein schwieriges Signal. Gegen den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace gibt es wegen des Brexits Vorbehalte in der EU. Und einen neuen Chef, der erst einmal ein paar Monate mit Vertrauensbildung bei den Mitgliedern beschäftigt ist, kann sich die Nato gerade kaum leisten: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine fordert das Bündnis. Es gilt als eine der Leistungen Stoltenbergs, die Mitgliedsstaaten in den vergangenen Monaten zusammengehalten zu haben. Finnland ist in dieser Zeit Mitglied geworden. Auch Schweden will beitreten, dies wird aber noch von der Türkei blockiert. Auch die Ukraine will Nato-Mitglied werden.

Luftwaffenübung Air Defender 2023: die Plane-Spotter, die Wache und der Zaun Die Übung Air Defender 2023, die größte Luftverlegeübung seit Bestehen der Nato, zieht viele Plane-Spotter an, die die in- und ausländischen Flugzeuge sehen und fotografieren wollen. Reservisten aus Schleswig-Holstein bewachen derweil den Zaun. Jetzt mit Plus-Abo lesen

„2 Prozent sind das Minimum, nicht die Obergrenze“

All das soll auf dem Gipfel in Vilnius besprochen werden. Stoltenberg sagt in Berlin, es gehe noch nicht um einen Nato-Beitritt der Ukraine. Schließlich müsse das Land den russischen Angriff erst mal überleben. Einen Nato-Ukraine-Rat soll es als ersten Schritt demnächst geben.

Und auch das Geld spielt auf dem Gipfel in Vilnius eine Rolle. Mit einigen Mühen hat sich die Bundesregierung dazu durchgerungen, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts als Ziel zu setzen, so wie es von der Nato vorgegeben ist. „Unsere Perspektive sind die 2 Prozent“, sagt Scholz. Aber Stoltenberg ist schon weiter: „Wir werden über ehrgeizige Ziele sprechen. 2 Prozent sind das Minimum, nicht die Obergrenze“, sagt er. Und dann lobt er Scholz‘ Führungsstärke so ausführlich, dass der Kanzler zu strahlen beginnt.