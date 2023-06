﻿„Ish bin ein Bearleener“ – 60 Jahre Kennedy-Rede

Es war ein Triumphzug, ein achtstündiges Fest. Nie wieder hat ein Staatsbesuch Berlin so in Aufruhr versetzt wie die Stippvisite des 46-jährigen US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy vor 60 Jahren, am 26. Juni 1963. Jeder zweite Einwohner, jede zweite Einwohnerin von West-Berlin gab hinterher an, Kennedy an diesem Tag persönlich gesehen zu haben.

Acht Stunden lang wurde Kennedy im offenen Wagen durch die Stadt gefahren, an seiner Seite saß Willy Brandt, damals Regierender Bürgermeister, als Gastgeber und Touristenführer. Neben Brandt im nachtblauen Lincoln Continental saß der 87-jährige Bundeskanzler Konrad Adenauer. Kennedy und er hatten schon in Bonn keinen Draht zueinander gefunden. Es waren nicht nur die mehr als 40 Jahre Altersunterschied, sondern auch politische Differenzen. Die Deutschen konnten schon kolossal nerven mit ihren andauernden Erinnerungen an das US-Schutzversprechen.

„Das war noch die Zeit, wo die Leute zum Präsidenten hinlaufen können, an den Wagen, ihm die Hand schütteln und Blumen reichen können“, sagt Andreas Etges, Historiker und Kennedy-Experte an der Universität München. Fünf Monate später waren diese Zeiten ein für allemal vorbei. Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy bei einer Fahrt im offenen Wagen durch Dallas, Texas, erschossen.

Eine Gruppe von Frauen schafft es unter den Augen der Sicherheitskräfte, bis zum Wagen des charismatischen Präsidenten vorzudringen. © Quelle: picture alliance / dpa

Kennedy notierte Satz in phonetischer Umschreibung

Seinen berühmtesten Satz, so schrieb es seine Witwe Jackie später an Brandt, habe ihr Mann in einer Fremdsprache gesagt. Es war der Satz, für den dieser 26. Juni bis heute bekannt ist, für den er bis heute heraussticht unter all den Besuchen in Berlin. Ein Satz, den sich Kennedy handschriftlich in phonetischer Umschreibung auf einem Zettel notierte: „Ish bin ein Bearleener“ stand da.

„Ich bin ein Berliner“, zweimal sagt er diesen Satz, beim zweiten Mal mit fast richtiger Aussprache. Die Zuhörer antworten mit frenetischen „Ken-ne-dy“-Rufen. Am Anfang der Rede hatten sie bereits den Luftbrückenhelden Lucius D. Clay bejubelt, den Kennedy mit auf die Bühne holte.

Vom Flughafen Tegel durch die Arbeiterviertel Wedding und Moabit ging es runter zum Ku‘damm und Bahnhof Zoo, dann weiter durchs neu erbaute Hansaviertel zur Mauer am Brandenburger Tor. Die DDR-Oberen verhängten das Tor mit roten Fahnen. Praktischerweise versperrten diese Fahnen auch möglichen Ost-Berliner Schaulustigen den Blick aus der Ferne auf Kennedy.

Damaliger US Präsident John F. Kennedy (M.) während seines Besuchs in Berlin am Grenzübergang Checkpoint Charlie. © Quelle: dpa Fotografen/dpa/Archivbild

Am Checkpoint Charlie sah der US-Präsident den Ort, wo der Kalte Krieg aus Versehen hätte heiß werden können. 16 Stunden lang dauerte der Showdown zwischen den amerikanischen und sowjetischen Panzerbesatzungen. Der Potsdamer Historiker Martin Sabrow sagt dazu: „Es stehen sich sechs Panzer gegenüber, von denen wir alle wissen, diese Panzer würden keinen Krieg entscheiden, aber sie hätten ihn auslösen können.“

1963 hatten Kennedy und der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow schon zwei solcher Krisen entschärft. Auf den Showdown am Checkpoint Charlie folgte 1962 die Kuba-Krise. Auch hier schrammt die Welt nur knapp an einem nuklearen Weltkrieg vorbei. Beide Staatschefs agieren danach vorsichtiger, sagt Etges. „In der Kuba-Krise hätte es zum Atomkrieg kommen können, das war beiden bewusst und das wollten sie unbedingt vermeiden. Sie bemühen sich danach, Vertrauen aufzubauen, sich regelmäßig auszutauschen, und arbeiten an ersten Abkommen der Entspannungspolitik.“

„Kennedy ist erleichtert, dass es keinen Krieg gibt“

Schon auf die Provokation des Mauerbaus hatten die USA nur sehr verhalten reagiert. „Kennedy ist erleichtert, dass es keinen Krieg gibt, dass Chruschtschow keine militärische ‚Lösung‘ sucht. Die amerikanische Glaubwürdigkeit, die Abschreckung hat funktioniert“, urteilt Etges. „Dennoch hat der Präsident die West-Berliner und die Deutschen enttäuscht.“

Kennedy hat also etwas gutzumachen, als er fast zwei Jahre nach dem Mauerbau nach Bonn und Berlin fährt. Und er hat einen Konkurrenten um den Platz als wichtigster Verbündeter der Westdeutschen. Frankreichs Präsident Charles de Gaulle hat im September 1962 eine große Rede in Bonn auf Deutsch gehalten und das „große deutsche Volk“ gelobt – besonders bemerkenswert, schließlich war er einer der Anführer des Résistance, des französischen Widerstands gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg. „Das hat Kennedy unter Druck gesetzt, zumindest einen Satz auf Deutsch zu sagen“, sagt Etges.

Aber welchen Satz? Einer steht bereits fest: „Lasst sie nach Berlin kommen“, ruft Kennedy auf Deutsch, all jene, die das Symbol der belagerten Halbstadt der freien Welt mit eigenen Augen sehen müssen, um zu begreifen. In Kennedys phonetischen Notizen für den Tag sah es so aus: „Lusd z nach Bearleen comen“. Wie in seiner ganzen zehnminütigen Rede improvisiert Kennedy aber auch hier.

Die Berliner Mauer mit eigenen Augen zu sehen hat ihn tief beeindruckt. Und er lässt sich hinreißen in eine Kalte-Kriegs-Rede, die er so eigentlich nicht halten wollte. „Das, was er in Berlin emotional sagt, passt eigentlich gar nicht mehr zu seiner eigenen Politik. Die Rede gerät ihm zu scharf“, erläutert Etges. „Der Großteil der Rede ist sehr antikommunistisch.“ Dabei habe er „erst 14 Tage vor seiner Deutschland-Reise eine große Rede gehalten, in welcher er die Logik des Kalten Krieges infrage stellte und dazu aufrief, mit der Sowjetunion zusammenzuarbeiten“.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt (l.), mit seinem Gast, dem US-Präsidenten John F. Kennedy am 26. Juni 1963 in Berlin. © Quelle: picture alliance / dpa

Vor dem Rathaus Schöneberg wird Kennedy gerade für diese Passagen bejubelt. „Es gibt Leute, die sagen, dem Kommunismus gehöre die Zukunft. Sie sollen nach Berlin kommen“, ruft er. „Und es gibt wieder andere in Europa und in anderen Teilen der Welt, die behaupten, man könne mit dem Kommunismus zusammenarbeiten. Auch sie sollen nach Berlin kommen. Und es gibt auch einige wenige, die sagen, es treffe zwar zu, dass der Kommunismus ein böses und ein schlechtes System sei, aber er gestatte es ihnen, wirtschaftlichen Fortschritt zu erreichen. Aber lasst auch sie nach Berlin kommen.“

Er schließt diese Passage mit den Sätzen: „Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht, und die Demokratie ist nicht vollkommen. Aber wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, um unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, woanders hinzugehen.“

Churchill als politisches Vorbild?

„Lasst sie nach Berlin kommen“ aber wurde nicht der deutsche Satz, an den sich alle erinnern. Sondern der andere, das Bekenntnis „Ich bin ein Berliner“. Wie vor 2000 Jahren der stolzeste Satz war „Ich bin ein Bürger Roms“, so sei es nun dieser. Den hat Kennedy wahrscheinlich von seinem politischen Vorbild Winston Churchill übernommen. Der hatte 1947 in einer Rede in London gesagt: „Wir hoffen, wieder ein geeintes Europa zu erreichen, in dem Menschen ebenso stolz sagen ‚Ich bin ein Europäer‘, wie sie einst ‚civis Romanus sum‘ sagten.“

Der Kennedy-Besuch hat zwei Ziele, erklärt die Historikerin Jessica Gienow-Hecht im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Der Bundesrepublik und den westlichen Alliierten soll gezeigt werden, dass die USA hinter West-Berlin stehen. Und gegenüber den Staaten des Warschauer Paktes will Kennedy ein wirkmächtiges Signal senden: Wer Berlin haben will, kommt an den USA nicht vorbei.“

Nur zwei Tage später kam Nikita Chruschtschow in Ost-Berlin vorbei – an den Feiern zum 70. Geburtstag von SED-Chef Walter Ulbricht wollte er ursprünglich gar nicht teilnehmen, blieb dann aber ganze drei Tage in Ost-Berlin. Die Gegeninszenierung scheiterte, auch weil er wenig anderes mitbrachte als einen Lenin-Orden und eine Sowjet-Luxuslimousine für Ulbricht und klassische Kalte-Kriegs-Rhetorik: „Sie halten eine wichtige Stellung in der vordersten Front des Kampfes gegen die Imperialisten“, sagte der Kremlherrscher dem Geburtstagskind.

Der Kennedy-Besuch aber wird auch 60 Jahre später groß gefeiert. Berlin sei sich der Verantwortung als Stadt der Freiheit bewusst, sagt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Ihre Freiheitsgeschichte sei nur ein Erfolg geworden, „weil die Westalliierten daran geglaubt und festgehalten haben. Deshalb wird Berlin auch weiterhin immer an der Seite aller freien Städte stehen, die durch Gewalt und Diktatur bedroht sind.“

Warum aber blieb diese Stippvisite von Kennedy bis heute im Gedächtnis, während die aktuellen Solidaritätsbesuche im belagerten Kiew von Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen und fast allen anderen Verbündeten schon fast wieder vergessen sind, geschweige denn, dass man sich an einen Satz von ihnen erinnert?

Lehren von Kennedy

Vermutlich einfach deswegen, weil Kennedy in einer globalen Krisenzeit innen- wie außenpolitisch als Hoffnungsträger galt wie niemand nach ihm – noch nicht einmal der vorzeitig mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Barack Obama. Die Historikerinnen und Historiker sind sich einig: „Kennedy galt als der junge Präsident, der neue Ideen bringt, der die Welt in Bewegung bringt, der angetreten ist, die Welt zu verändern“, betont Etges. „Der Besuch dieses jungen, charismatischen, attraktiven, gut aussehenden Präsidenten hat den Menschen wirklich Hoffnung gegeben“, sagt Gienow-Hecht.

„Я киянин“, „ich bin ein Kiewer“, hätte aus dem Mund des 80-jährigen Joe Biden wie ein schlechter Abklatsch geklungen.

Dennoch lässt sich auch für den Ukraine-Krieg etwas von Kennedy lernen. Wie er in der Kuba-Krise den Kontakt zur Sowjetunion erst aufgebaut und dann gehalten hat, ist für Etges beispielhaft. „Kennedy und Chruschtschow haben schon während der Kuba-Krise den Ton geändert. Auch mit Putin, obwohl er den Krieg verursacht hat und weiter befeuert, muss der Westen weiter im Gespräch bleiben. Auch bei diesem Krieg wird es keine einfache Lösung geben“, sagt der Historiker. „Er wird irgendwann mit einem Vertrag enden, der alle Seiten zufriedenstellen muss. Die andere Seite existiert ja weiter, man muss mit ihr weiterleben, man muss Wege finden, mit Russland zu kommunizieren.“