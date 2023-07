Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder oder Schwangere mit im Fahrzeug sitzen. Der Plan ist vorbehaltlos zu begrüßen. Aber es spricht vieles dafür, noch weiter zu gehen, kommentiert Tim Szent-Ivanyi.

Es gibt politische Entscheidungen, bei denen man sich verwundert die Augen reibt, weil sie restlos überzeugend sind und daher längst für die geltende Gesetzeslage gehalten werden. Das von Gesundheitsminister Karl Lauterbach initiierte Rauchverbot in Autos, sofern dort auch Minderjährige oder Schwangere mit an Bord sind, ist so ein Fall.