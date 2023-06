Kein Wort über Putin: Warum Präsident Biden zum russischen Aufstand schweigt

Washington. Joe Biden hielt fest die Hand seines dreijährigen Enkelsohns Beau, als er am Sonntagabend in Washington aus dem Hubschrauber kletterte. Mit Sonnenbrille und offenem Hemdkragen lächelte der US-Präsident demonstrativ in die Kameras. Die zugerufenen Fragen der Reporter zum bewaffneten Söldner-Aufstand in Russland aber überhörte er geflissentlich. „Die Vereinigten Staaten haben nicht die Absicht, sich in die Sache einzumischen“, hatte die US-Regierung zuvor als Sprachregelung an ihre Botschaften telegrafiert. Das Schweigen des Oberbefehlshabers sollte das offenbar belegen.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Dass Washington während des Machtkampfes in Moskau auf Tauchstation geht, hat mehrere Gründe. Zum einen fehlen verlässliche Informationen, was genau am Wochenende in Russland abgelaufen ist. Zwar hatten die Geheimdienste die US-Regierung nach Medienberichten bereits am vorigen Mittwoch über Putschpläne des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin informiert. Aber der Verlauf und der abrupte Abbruch der Revolte der Privatmiliz bleiben rätselhaft. „Es gibt zur Zeit mehr Fragen als Antworten“, gestand Steve Hall, der einstige Chef der CIA-Operationen in Russland, beim Sender CNN offen ein.

Außenminister Blinken spricht von „interner Angelegenheit“

Vor allem aber möchte die Biden-Regierung jeglichen Anschein einer Einmischung in die Vorgänge vermeiden und damit Kreml-Chef Wladimir Putin keinerlei Vorwand für eine Vergeltungsaktion geben. „Das ist eine interne Angelegenheit von Russland“, betonte der amerikanische Außenminister Antony Blinken bei einem Fernsehauftritt am Sonntag. Nur mit knappsten Statements informierte das Weiße Haus die Öffentlichkeit über die Aktivitäten des US-Präsidenten.

Tatsächlich verfolgte Biden die Ereignisse in Russland natürlich genau. Am Samstag verschob er seinen Abflug zum offiziellen Wochenend-Domizil Camp David für eine streng vertrauliche Unterrichtung durch die Geheimdienste. Dann telefonierte der erfahrene Geopolitiker mit Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Rishi Sunak. Der Westen solle die Ereignisse in Moskau ausspielen lassen, lautete gemäß amerikanischen Medienberichten die interne Botschaft. Offiziell verlautbarte nur, die vier Regierungschefs hätten ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.

Angst vor einem unberechenbaren Putin

Derweil sagten Bidens Sicherheitsberater Jack Sullivan und Generalstabschef Mark Milley eilig geplante Auslandsreisen ab. Dann zog sich Biden mit seinen engsten Beratern nach Camp David zurück. Von dort telefonierte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. „Die beiden Regierungschefs diskutierten auch die jüngsten Ereignisse in Russland“, hieß es anschließend knapp in einer Presseerklärung. Laut amerikanischen Medienberichten unternahm Biden keinen Versuch, mit Putin zu reden. Allerdings gab es Kontakte von Vertretern des State Departments mit dem russischen Außenministerium.

Aus amerikanischer Sicht bietet die Entwicklung in Russland mögliche Chancen, aber auch große Risiken. Innenpolitische Unruhen und ein offener Konflikt zwischen dem Militär und den Wagner-Truppen könnten dazu führen, dass die russischen Attacken auf die Ukraine weniger effektiv ablaufen. Gleichzeitig könnte ein öffentlich gedemütigter Präsident Putin aber noch unberechenbarer werden und seine Macht erst recht beweisen wollen.

„Risse in der russischen Fassade“

Entsprechend vorsichtig äußerte sich US-Außenminister Blinken beim Sender CNN. Dort erklärte er, man sehe „Risse in der russischen Fassade“, schränkte aber ein: „Das ist eine Entwicklung, deren letzten Akt wir noch nicht gesehen haben.“

Über allem schwebt die Sorge vor einer nuklearen Eskalation des Konflikts mit furchtbaren Folgen für die Menschheit. „Die wichtigste Sache für uns ist, dass professionelles Militär die Kontrolle über die Nuklearstandorte behält“, sagte Evelyn Farkas, eine ehemalige Russland-Expertin des Pentagon und heutige Chefin des McCain Instituts, am Wochenende.

Doch kurzfristig geht möglicherweise die größte Gefahr gar nicht von den Atomwaffen aus. „Diejenigen, die zu Recht besorgt sind über einen Einsatz von nuklearen Waffen in der Ukraine, sollten sich mehr auf die Möglichkeit konzentrieren, dass Russland das Atomkraftwerk Saporischschja in die Luft jagen könnte“, warnte Michael McFaul, der einstige Moskau-Botschafter der Obama-Regierung, auf Twitter. Die Anzeichen nannte der Ex-Diplomat „sehr alarmierend“.