Warum Scholz in der Panzerfrage für „America first“ ist

„Verschonen Sie uns rechts wie links mit Radio Moskau“: Strack-Zimmermann platzt der Kragen

Im deutschen Bundestag haben die Parteien über die Lieferung schwerer Panzer an die Ukraine debattiert. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann greift in ihrer Rede vor allem Linke und AfD scharf an. Auf Twitter kommt ihre Wortwahl größtenteils an, doch es gibt auch Kritik.