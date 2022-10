﻿Warum Tschetschenen für die Ukraine kämpfen

Kiew. Thor hat heute noch nicht gegen die russischen Truppen in der Ukraine gekämpft, geärgert hat er sich über sie trotzdem schon. „Die verdammten Russen haben unser Frühstück kaputtgemacht“, sagt der Tschetschene in Kiew an diesem Morgen, an dem die erste Mahlzeit des Tages wieder einmal dem Luftalarm zum Opfer gefallen ist. Thors Humor hat der Hunger nicht ausgebremst, der 44-jährige Kämpfer mit dem Bart und dem rasierten Kopf reißt viele Witze. Er sagt aber auch, dass er nicht immer lustig sei – und zum Feind will man diesen Bären von einem Mann lieber nicht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thor heißt nicht wirklich so, von dem nordischen Hammergott hat er sich nur seinen Kampfnamen entliehen. Zum Interview ist er mit seinem Kameraden erschienen, der Maga genannt werden will, die Kurzform eines tschetschenischen Namens. Thor und Maga (30) haben als Treffpunkt das Büro einer tschetschenischen Hilfsorganisation in Kiew gewählt. Zu der militärischen Basis der Tschetschenen in der ukrainischen Hauptstadt haben Journalisten keinen Zutritt. Aus Sicherheitsgründen nennen die Kämpfer ihre echten Namen nicht, fotografieren lassen sie sich nur vermummt. Sie befürchten nach ihren Worten Vergeltungsaktionen von Anhängern des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow an ihren Angehörigen in der alten Heimat im Nordkaukasus.

Tschetschenen auf beiden Seiten der Front

Thor und Maga gehören zum Dschochar-Dudajew-Bataillon, die Einheit ist nach dem ersten tschetschenischen Präsidenten benannt. Viele Hundert seiner Landsleute kämpften auf Seiten der Ukrainer, sagt Thor. Nach Angaben von Kadyrow – einem Gefolgsmann des russischen Präsidenten Wladimir Putin - kämpfen wiederum viele Tausend Tschetschenen gemeinsam mit den Russen. Kadyrow ist ein glühender Befürworter des Krieges, Putin ernannte ihn kürzlich zum Generaloberst. Angesichts der russischen Rückschläge auf dem Schlachtfeld hat Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal „drastische Maßnahmen“ gefordert – darunter den Einsatz taktischer Atomwaffen. Er hat auch angekündigt, drei seiner minderjährigen Söhne in den Krieg in der Ukraine zu schicken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Konzentrationslager mit nordkoreanischen Elementen“

Thor betont, Ziel sei nicht nur, die Besatzer aus der Ukraine zu vertreiben – sondern auch, den Kaukasus und damit Tschetschenien von den Russen zu befreien. „Wir wollen unser Mutterland retten“, sagt er. „Die Völker im Kaukasus wollen in Freiheit leben. Wir sind keine Russen.“ Von ihnen hat Thor ohnehin keine hohe Meinung. „Die Russen sind verrückt. Mal sagen sie, Gott existiert, dann sagen sie, Gott gibt es nicht. Mal darf man Besitz haben, dann wieder nicht, weil sie den Kommunismus erfunden haben.“

Die Tschetschenen teilten mit den Russen weder Kultur noch Sprache oder Religion, sagt Thor. „Sie haben uns besetzt.“ Aus seiner Heimat sei „ein Konzentrationslager mit nordkoreanischen Elementen“ geworden. Überall hingen Porträts von Kadyrow und Putin, Korruption und Entführungen seien an der Tagesordnung. Die Russen stellten die Tschetschenen als „Barbaren“ dar, dabei hätten sie anders als die Russen nie ihre Nachbarn überfallen. Während Tschetschenen in der Ukraine mit Respekt behandelt würden, gälten sie in Russland als „Untermenschen“ – Thor spricht im Interview Englisch, nennt in diesem Fall aber den deutschen Begriff, zwei Jahre hat er einst in Hamburg gelebt.

Keine Partisanen

Im Jahr 2014 ist Thor nach seinen Angaben in die Ukraine gekommen, um gegen die Russen im Donbass zu kämpfen, Maga zwei Jahre später. Thor sagt, seine Einheit werde an vorderster Front als „Sturmgruppe“ eingesetzt, auch dieses Wort sagt er auf Deutsch. Die russische Propaganda behaupte zwar, dass die Tschetschenen auf der ukrainischen Seite von westlichen Geheimdiensten bezahlt würden. Tatsächlich kämpften sie aber als unbezahlte Freiwillige. Unabhängig zu überprüfen sind Thors Angaben nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der tschetschenische Kämpfer sagt, er und seine Kameraden lebten alle in der Ukraine und müssten ihren Lebensunterhalt mit anderen Jobs verdienen, wenn sie nicht im Einsatz sind: Im IT- oder Sicherheitsbereich zum Beispiel, viel genauer will Thor nicht werden. Die ukrainischen Streitkräfte stellten ihnen Uniformen und Waffen und hätten auch den Oberbefehl. „Wir sind keine Gang, keine Rebellen oder Partisanen. Wir sind auch keine Fanatiker“, sagt Thor. „Wir bekommen Aufgaben von den ukrainischen Streitkräften.“ Zuletzt zum Beispiel den Auftrag, an die Front nach Isjum in der Ostukraine zu gehen.

Beutegut mit Unterhose

Vor rund zwei Wochen sind Thor und Maga von diesem Einsatz zurück nach Kiew gekehrt, zum Interview haben sie erbeutetes Material mitgebracht. „Die Russen sind so schnell davongerannt, dass wir unerwartete Geschenke bekommen haben“, sagt Thor. Unter den Beutestücken sind das Emblem einer russischen Panzereinheit, eine Militärjacke und eine Munitionstasche, außerdem ein Kulturbeutel mit der Aufschrift „Russische Armee“. „Nicht zum Verkauf“ steht auf die Rückseite. Laut Namenschild gehörte der Kulturbeutel einem Soldaten namens A. A. Suntsov, darin finden sich ein Rasierer und eine Klinge, eine Zahnbürste und Zahnpasta, Seife sowie eine pinke Ersatzunterhose von Calvin Klein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass ihre Landsleute auch auf der anderen Seite der Front stehen und somit Tschetschenen gegen Tschetschenen kämpfen könnten, lässt Thor kalt. „Das sind Verräter und Bastarde“, sagt er über die Gegner. Sein Kommandeur Muslim Madijew (der sich nicht scheut, seinen vollen Namen zu nennen) ist später zum Gespräch dazugestoßen. Der 60-Jährige sagt, wer gemeinsam mit den Russen kämpfe, sei kein wirklicher Landsmann. „Echte Tschetschenen kämpfen für Freiheit.“ Die Kollaborateure hätten Kriegsverbrechen begangen, ihnen müsse nach der Vertreibung der Russen der Prozess gemacht werden. Kadyrow müsse vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gestellt werden.

Die Verbindungen zwischen der Ukraine und Tschetschenien gehen weit zurück. Nach den Tschetschenienkriegen (1994 bis 1996 und 1999 bis 2009) nahm die Ukraine viele Flüchtlinge von dort auf. Madijew verweist zudem darauf, dass in den beiden Tschetschenien-Kriegen ukrainische Freiwillige gegen die Russen gekämpft hätten. „Die Ukraine hat uns damals geholfen. Jetzt müssen wir der Ukraine helfen.“

RND-Reporter trifft ukrainische Betroffene nahe der Grenze in Charkiw Der russische Angriffskrieg hinterlässt überall in der Ukraine seine Spuren – vor allem Charkiw nahe der Grenze zu Russland litt schwer unter den Angriffen. © Quelle: RND

Russisches Kanonenfutter

Thor sagt, dass Putin bereits in Kaukasus-Republiken wie Dagestan Soldaten in den Krieg in der Ukraine zwingen müsse, zeige den Druck, unter dem die Russen stünden. „Jeder weiß, dass es Selbstmord ist, mit den Russen zu kämpfen.“ Maga sagt, die ersten vier Reihen der russischen Truppen an der Front seien nur „Kanonenfutter“ – schlecht ausgebildete und ausgerüstete Soldaten, die verheizt würden. „Für die Russen ist es kein Problem, wenn sie viele Menschen verlieren, weil sie so viele davon haben. Wenn sie gute Kämpfer hätten, dann hätten sie den Krieg gewonnen.“ Thor sagt, Ähnliches gelte für Artillerie, Panzer oder Raketen der Russen: „Alles schlechte Qualität, aber sie haben große Mengen davon.“

Für junge Russen, die vor der Teilmobilisierung geflohen sind, hat Thor dennoch keinen Respekt übrig. „Sie sind tapfer genug davon zu rennen, aber nicht tapfer genug, die Rekrutierungszentren abzubrennen“, kritisiert er. Der Tschetschene glaubt ohnehin, dass nicht nur Putin das Problem ist, sondern die gesamte russische Nation – die wie der Präsident wieder von einem russischen Großreich träume.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putins Feldzug

Von diesen Großmachtbestrebungen sieht Thor weit mehr als nur die Ukraine bedroht. „Ich will, dass Deutschland versteht, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf“, sagt er. „Wenn die Ukraine verliert, dann wird Putin seinen Feldzug mit Sicherheit in Polen und Deutschland weiterführen.“ Nur dem erbitterten Widerstand der Ukrainer sei zu verdanken, „dass wir heute gottseidank nicht in Warschau kämpfen“.

„Die Chance, Geschichte zu schreiben“

Thor bittet Deutschland eindringlich um schwere Waffen für die Ukraine. „Jede Rakete, jedes Flugabwehrsystem, jeder Panzer ist ein Werkzeug dafür, diesen Krieg so bald wie möglich zu beenden und Tausende Menschenleben zu retten.“ Eigentlich müssten die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister aus Berlin und anderen westlichen Hauptstädten jeden Arbeitstag mit einem Anruf bei ihrem ukrainischen Kollegen beginnen und ihn fragen, was er heute benötige. „Dieser Krieg könnte sehr schnell vorbei sein.“

Der Tschetschene meint, Waffenlieferungen seien kein hoher Preis dafür, die Freiheit der Ukraine zu verteidigen. Er verweist auch darauf, dass Deutschland in seiner unrühmlichen Vergangenheit ebenfalls Länder überfallen hat – nun böte sich eine historische Gelegenheit, Gutes zu tun, sagt Thor. „Unsere Botschaft an Deutschland ist: Jetzt gibt es die Chance, Geschichte zu schreiben als eine Nation, die ein anderes Land gerettet hat.“