Mehr Sicherheit für die Ukraine: „Modell Israel“, „Finnlandisierung“ oder das „Modell Österreich“

Im Zusammenhang mit einem Nato-Beitritt der Ukraine wurden zahlreiche alternative Modelle diskutiert - zunächst war von der „Finnlandisierung“, dann vom „Modell Österreich“ die Rede. Zuletzt brachte US-Präsident Joe Biden ins Spiel, bis zu einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine wären die USA bereit, dem von Russland angegriffenen Land künftig einen ähnlichen Schutz zu bieten, wie Israel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Nato-Gipfel im Liveblog +++

Hier eine historische Einordnung der drei Begriffe:

„Modell Israel“

„Wenn es eine Vereinbarung, wenn es einen Waffenstillstand, wenn es eine Friedensvereinbarung gibt“, so US-Präsident Joe Biden am Sonntag auf CNN, dann biete Washington der Ukraine „eine Sicherheit an, wie wir sie Israel bieten“. Dabei gehe es darum, unter anderem Waffen zu liefern um das Land in die Lage zu versetzen, sich selbst zu verteidigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem steht das Modell Israel für die eigene Wehrhaftigkeit eines Landes gegen übermächtige, zu allem entschlossene Feinde. Zudem für ein Land, das sich selbst verteidigt - von den Vereinigten Staaten aber großzügig mit Waffen unterstützt wird.

Israelischer Merkava-Panzer während einer Übung des Militärs auf den Golanhöhen in der Nähe der syrischen Grenze. © Quelle: Ariel Schalit/AP/dpa

Politisch sind die USA und Israel seit der Gründung Israels 1948 verbündet. Doch erst der verlustreiche Jom Kippur Krieg von 1973 markierte den Beginn einer dauerhaften amerikanischen Unterstützung für Israel. Ägypten und Syrien hatten Israel am höchsten jüdischen Feiertag von zwei Seiten aus angegriffen. Nur mit großer Mühe und unter erheblichen Verlusten konnten die israelischen Streitkräfte die feindlichen Truppen zurückdrängen und besiegen. Der damalige US-Präsident Richard Nixon veranlasste daraufhin ein Hilfspaket für Israel, in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar – für damalige Verhältnisse eine riesige Summe.

2016 hob der damalige Präsident Barack Obama die Unterstützung auf ein neues Rekordniveau: 38 Milliarden Dollar sollte Israel in den Jahren 2019 bis 2028 erhalten. Im Jahrzehnt zuvor waren es 30 Milliarden Dollar gewesen.

Zwar gehört das kleine Israel keinem westlich Verteidigungsbündnis an, es ist aber Dank seiner modernen Armee in der Lage, sich einer Überzahl von Feinden gegenüber zu erwehren. Bis heute sichert diese Abschreckung seine Existenz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Modell Österreich“

Immer wieder wurde in politischen Diskussionen gefordert, Russlands Sicherheitsinteressen entgegenzukommen, in dem dem Kreml eine Ukraine nach dem „Modell Österreich“ angeboten werde.

Was dabei oft vergessen wird: Österreichs Weg in die Neutralität war nicht freiwillig, sondern das Resultat der Kriegsniederlage (als Teil des „Großdeutschen Reiches“) nach 1945. Die Neutralität war der Preis für die Wiederherstellung der österreichischen Souveränität. Gleichzeitig blieb Österreich niemals „neutral“, wenn es um die Bewahrung und Verteidigung von Demokratie und völkerrechtlichen Prinzipien ging.

Ein Rückblick: Genau wie Deutschland war Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt und in vier Besatzungszonen geteilt.

(l-r) US-Botschafter Thomson, US-Außenminister John F. Dulles, der sowjetische Botschafter Iljitschow, der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow, Österreichs Außenminister Leopold Figl, der britische Außenminister Harold Macmillan, der britische Botschafter G. A. Wallinger, der französische Außenminister Antoine Pinay und der französische Geschäftsträger Lalouette bei der Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere in Wien. © Quelle: picture-alliance/ dpa

Die Wiener Regierung handelte zwar geschickt, um ihren engen politischen Spielraum zu erweitern, war aber in Wirklichkeit den Besatzungsmächten vollkommen ausgeliefert. Es bedurfte zehn Jahre und einer Klärung der Fronten im Kalten Krieg, bis der so genannte Staatsvertrag (dessen Unterzeichner alle Alliierten waren) geschlossen werden konnte. Österreich erlangte seine Souveränität wieder – um den Preis der Neutralität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz der Neutralität hat Österreich seine Beziehungen zur Nato nach Ende des Kalten Krieges aber ausgebaut. So nimmt Österreich seit 1995 an der Partnerschaft für den Frieden (PfP) und seit 1997 am Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat (EAPC) teil. Österreich beteiligt sich unter anderem an verschiedenen Operationen mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrates, die von der Nato geführt werden (wie zum Beilspiel im Kosovo/KFOR).

Dass es in Österreich - anders als in Osteuropa - bis heute keine ernst zunehmende Debatte über einen Nato-Beitritt gibt, hat viel mit der privilegierten geographischen Lage der Alpenrepublik zu tun, die gleichzeitig eine Übertragung des „Modells Österreich“ auf die Situation der Ukraine verbietet: Österreich ist von Nato-Ländern umzingelt, sieht man von den Grenzen zu Liechtenstein und der Schweiz ab. Österreich muss der Nato gar nicht beitreten, um dennoch faktisch in den Genuss der Beistandsklausel nach Artikel 5 des Nato-Vertrages zu kommen.

„Finnlandisierung“

Im aktuellen Konfliktfall hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am 16. Februar 2022, also wenige Tage vor Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, im Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine „Finnlandisierung“ der Ukraine als mögliche Option bezeichnet. Bedeutet hätte dies die Aufgabe einer auf Eigenständigkeit basierenden ukrainischen Außenpolitik und die freiwillige Unterwerfung unter das Diktat des Kreml - bei gleichzeitiger Beibehaltung der ukrainischen Staatlichkeit. Aus Kiew und auch aus allen westlichen Staaten wurde dieser Vorschlag verworfen. Der Kreml hatte zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst entschieden, die Panzer gegen das Nachbarland rollen zu lassen.

Der finnische Staatspräsident Urho Kekkonen (r) im Mai 1979 bei seinem ersten offiziellen Besuch in der Bundesrepublik bei Bundeskanzler Helmut Schmidt (r) in Bonn. Kekkonen galt als Garant der "Finnlandisierung", einer freiwilligen Ausrichtung der finnischen Politik an den Interessen des Kreml. © Quelle: picture-alliance / dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kalten Krieg bis 1991 galt Finnland als ein Land, welches trotz Demokratie und westlicher Wirtschaftsordnung politisch vom übermächtigen Nachbarn Sowjetunion beeinflusst und gelenkt wurde. Der Begriff „Finnlandisierung“ stand im Kalten Krieg mit einer negativen Konnotation für ein Land, das sich unter dem Deckmantel der Neutralität dem Druck eines mächtigen Nachbarn beugt und in Teilen dessen politische Agenda übernimmt beziehungsweise vollstreckt. Finnland berücksichtige vor allem unter dem Regierungs- und späteren Staatschef Urho Kekkonen (1956 bis 1981 im Amt) die Interessen der benachbarten Sowjetunion sowohl außen- als auch innenpolitisch gewissermaßen freiwillig.

Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass Flüchtlinge aus der Sowjetunion zu Zeiten des Kalten Krieges auch in Finnland vor einer Strafverfolgung oder Auslieferung an den sowjetischen Geheimdienst KGB nicht sicher sein konnten.

Das heutige Finnland hat die Phase der „Finnlandisierung“ aber längst hinter sich gelassen. Mit dem Nato-Beitritt des skandinavischen Landes am 4. April 2023 ist das Verteidigungsbündnis auf 31 Mitglieder angewachsen. Bereits seit 1994 unterhielt Finnland formelle Beziehungen zur Nato, trat 1994 dem Programm „Partnerschaft für den Frieden“ bei.

RND/stu