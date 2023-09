Was die demokratische Gesellschaft zusammenhalten kann

Liebe Leserin, lieber Leser,

die CSU buddelt im bayerischen Wahlkampf gerade wieder Franz Josef Strauß aus. Bei der SPD vergeht keine Zusammenkunft ohne ein Feuerwerk an Willy-Brandt-Zitaten, und die Liberalen haben vor einigen Jahren ihre Parteizentrale in Hans-Dietrich-Genscher-Haus umgetauft. Was hatten die drei Politiker gemeinsam, dass ihre Nachkommen sie immer noch voll Sehnsucht als Stichwortgeber nutzen? Sie besaßen alle Charisma und waren über ihre Parteigrenzen hinaus in weiten Teilen der Bevölkerung angesehen.

Strauß musste nur formulieren, dass rechts neben der CSU keine weitere Partei entstehen dürfe, und dann gab es die auch nicht. Der Soziologe Max Weber, der vor rund 100 Jahren als Erster die charismatische Herrschaft beschrieben hat, definierte es als „Massengehorsam“, den eine solche Führungspersönlichkeit erzeuge. Auch wenn man nicht so weit gehen möchte, den drei genannten Politikern Massengehorsam zuzuordnen. So haben sie es dennoch mit ihrer Persönlichkeit vermocht, großes Vertrauen zu erzeugen. Sodass es eben zu Zeiten von Strauß niemand für nötig hielt, eine Partei rechts der CSU zu gründen.

Franz Josef Strauß. © Quelle: Imago

Dass sich unter den Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern heute keine Charismatiker mehr aus der Menge heben, ist Fluch und Segen zugleich. Ein Segen ist es, dass sich in den Reihen der AfD keine Persönlichkeiten finden, denen die Menschen blind folgen. Man stelle sich vor, in der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung stünde an der Spitze der Rechtspopulisten ein begnadeter Menschenfischer. 10 oder 15 Prozentpunkte mehr in den Umfragen könnte ein Parteichef oder eine Parteichefin mit Guru-Status locker ziehen.

Wo sind die Charismatiker der Mitte?

Ein Jammer ist es, dass auch die Parteien der Mitte niemanden mehr mit großer Strahlkraft zu bieten haben. Es ist keine Persönlichkeit in Sicht, die mit der richtigen Mischung aus Sendungs- und Machtbewusstsein die demokratische Gesellschaft zusammenhält. Zu Beginn der Wahlperiode sah es so aus, als könne sich Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit seinem für einen Politiker ungewöhnlichen Kommunikationsstil und seiner zugewandten Art zum Kanzler der Herzen aufschwingen – als Mann der Stunde, der obendrein den Klimaschutz zum Volkssport macht. Dann leistete er sich Fehleinschätzungen und schwere handwerkliche Fehler. Zudem kamen Heckenschützen von SPD und FDP, die dem beliebten Robert ein paar Zacken aus der Krone schossen. Gepaart mit teilweise vernichtender Kritik in den Medien war der Nimbus des grünen Vizekanzlers schnell futsch.

Steht im Wind: Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck in diesem Sommer in Schleswig-Holstein. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Grundsätzlich stelle ich mir die Frage, ob im digitalen Zeitalter die charismatische Herrschaft im Sinne von Max Weber überhaupt noch möglich ist? Insbesondere die sozialen Medien können auch schon bei kleinen Fehlern und Missverständnissen das Ansehen eines in der Öffentlichkeit stehenden Menschen in rasender Geschwindigkeit zerstören. Wenn das nicht reicht, gibt es noch Fake News zur publikumswirksamen Demontage eines Menschen.

Je weniger ein Politiker oder eine Politikerin hinter die eigene Fassade schauen lässt, desto größer ist die Chance, auf dem Charisma-Ticket erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund ist Habeck gescheitert, und Sahra Wagenknecht hat zumindest bedingt Erfolg. Die einstige Galionsfigur der Linken hat noch nie politisch irgendetwas durch- geschweige denn umgesetzt. Dennoch ist ihre Anhängerschaft davon beseelt, dass sie sozialpolitisch ein Robin Hood und außenpolitisch ein Viktor Orbán ist.

Vor einem Jahr im Bundestag: Sahra Wagenknecht. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

In Sachen Charisma ist auch Wagenknecht eigentlich keine große Nummer. Dennoch muss man ihr lassen, dass sie mehr davon auf die Waagschale bringt als die gesamte AfD-Führungsriege zusammen. Das macht die Politikerin mit Ambitionen auf eine eigene Partei für die Rechtspopulisten so gefährlich.

Bittere Wahrheit

Außenministerin Baerbock trifft den Gouverneur von Texas, Greg Abbott, in Austin. © Quelle: IMAGO/photothek





Texas ist ein Bundesstaat der Extreme in einem Land der Extreme. Annalena Baerbock Außenministerin

Die Grünen-Politikerin hat sich in dieser Woche ungewöhnlich viel Zeit genommen für ihren USA-Besuch. Bevor sie zum Ende der Woche zur UN-Vollversammlung nach New York fliegt, ist sie in der Nacht zu Mittwoch in Texas gelandet – einem US-Bundesstaat, der von dem rechtspopulistischen Gouverneur Greg Abbott geführt wird, der unter anderem ein rigides Abtreibungsgesetz durchgesetzt hat. Baerbock, die eigentlich kein Blatt vor dem Mund nimmt, hat bei diesem Besuch die Konfrontation vermieden. Die politischen Gegensätze zwischen ihr und Abbott sind ohnehin offensichtlich. Und sollte der Republikaner Trump im kommenden Jahr doch noch einmal die US-Wahl gewinnen, dann braucht die Bundesregierung ein paar funktionierende Drähte. Das Knüpfen solcher Kontakte ist das eigentliche Anliegen von Baerbocks Tour durch die amerikanische Provinz.

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Die Botschaft des Meinungsforschungsinstituts Forsa in dieser Woche muss erneut die demokratischen Parteien der Mitte alarmieren. Die „Partei der Nichtwähler“ sei die stärkste Gruppe, stellen die Demoskopen fest. 28 Prozent der Wahlberechtigten würden derzeit der Wahlkabine fernbleiben. Dass die Union trotz der anhaltenden Schwäche der Ampelparteien weiterhin deutlich unter 30 Prozent bleibt, führt Forsa insbesondere auf die mangelnde Zugkraft von Oppositionsführer Friedrich Merz zurück. Die Ministerpräsidenten der Union wie Markus Söder, Daniel Günther und Hendrik Wüst hätten deutlich bessere persönliche Zustimmungswerte als Merz.

Wenn am kommenden Sonntag gewählt würde, sähe die Lage wie folgt aus:

Forsa © Quelle: Forsa





Volontärinnen und Volontäre des RND stemmten ein großes Projekt zum Thema Zukunftsängste. © Quelle: Philipp Bieler

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

