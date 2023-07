Was die Nicht-Entscheidung des Bundestags zur Sterbehilfe bedeutet

Berlin. Am Ende gab es überall Enttäuschung: Sowohl die Befürworter einer Strafrechtsregelung bei der Sterbehilfe als auch die Anhänger einer liberalen Gesetzgebung mussten am Donnerstag zusehen, wie ihre Vorschläge nacheinander vom Bundestag abgelehnt worden. Dabei hatten beide Seiten in der vorangegangenen Debatte intensive für ihre Gesetzentwürfe geworben. Ein Schutzkonzept, das keine Konsequenzen hat, wenn man es verletzt, ist kein Schutzkonzept“, mahnte der SPD-Politiker Lars Castellucci und verteidigte das Konzept seiner parteiübergreifenden Gruppe, erneut die geschäftsmäßige Hilfe bei der Selbsttötung unter Strafe zu stellen. „Lassen sie uns den begleiteten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern“, so der Abgeordnete.

Katrin Helling-Plahr, Wortführerin der zweiten Gruppe, hielt dagegen und warnte vor Einschränkungen durch das Strafrecht. „Es gibt so unfassbar viele Menschen dort draußen, die sich die Sicherheit wünschen, selbstbestimmt gehen zu dürfen, wenn für sie der richtige Zeitpunkt gekommen ist“, so die FDP-Abgeordnete. Was bedeutet die Entscheidung des Parlamentes? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Diskussion über die Sterbehilfe.









Wie verlief die Abstimmung im Bundestag?

Zuerst wurde über den Antrag der Gruppe um Castellucci abgestimmt. Sie wollte die Suizidbeihilfe und die Verschreibung von todbringenden Medikamenten nur nach mehrfacher Untersuchung und Beratung und mit strengen Fristen erlauben. Der Antrag scheiterte mit 363 Nein- und 304 Ja-Stimmen bei 23 Enthaltungen. Danach folgte die Abstimmung über den Gesetzentwurf der Gruppe um Helling-Plahr und Renate Künast (Grüne). Ihr Vorschlag zielte darauf, dass Ärzte Arzneimittel zur Selbsttötung grundsätzlich unter bestimmten Voraussetzungen wie einer Beratung verschreiben dürfen. Er fiel mit 375 Nein-, 287 Ja-Stimmen und 20 Enthaltungen durch.

Eine Mehrheit gab es nur für einen gemeinsamen Antrag beider Gruppen, in dem ein stärkerer Ausbau von Angeboten zur Suizid-Vorbeugung gefordert wird. Für viele Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige sei es nicht leicht, sich Hilfe zu suchen, heißt es darin. Daher soll ein bundesweiter Präventionsdienst etabliert werden, der Menschen mit Suizidgedanken und Angehörigen rund um die Uhr online und mit einer einheitlichen Telefonnummer Kontakt zu geschulten Ansprechpartnern ermöglicht.

Die Debatte über die Sterbehilfe wird bereits seit mehr als zehn Jahren geführt. In der Absicht, Sterbehilfevereine zu stoppen, die mit dem Leid anderer Menschen Geld verdienen, fügten die Parlamentarier 2015 eine Formulierung in das Strafgesetzbuch ein, die die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ unter Strafe stellte. Das „geschäftsmäßig“ steht dabei für eine auf Wiederholung angelegte Tat, weshalb auch Ärzte von der Gesetzesänderung erfasst wurden.

Warnungen, dass damit die Sterbehilfe faktisch unmöglich gemacht werde, wurden ignoriert. Dabei waren die Argumente nachvollziehbar: Ein Palliativmediziner, der zum Beispiel in einem Hospiz tätig ist, betreut im Jahr Dutzende 200 Sterbende. Da reichte es, wenn er zwei Todkranken hilft, um in Wiederholungsverdacht zu stehen und sich damit strafbar zu machen.

Was passierte nach 2015?

Was befürchtet wurde, trat ein. Selbst Ärzte, die vorher noch Patientinnen und Patienten in Fällen von unheilbaren, tödlichen Krankheiten geholfen hatten, zogen sich zurück. Das Thema Sterbehilfe wurde ein Tabuthema. Im Februar 2020 erklärte schließlich das Bundesverfassungsgericht den umstrittenen Strafrechtsparagrafen 217 für verfassungswidrig. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und die Freiheit, dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen, so die Verfassungsrichter. Durch das Verbot werde das Recht jedoch „entleert“, weil es gar keine Angebote zu Suizidhilfe mehr gebe, beklagten sie.

Was gilt nun?

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Sterbehilfe wieder uneingeschränkt erlaubt – wie vor 2015. Sie gilt allerdings weiterhin als rechtliche Grauzone, weshalb es die Initiativen im Bundestag gab. Gleichwohl sind diverse Vereine aktiv und begleiten regelmäßig Menschen in den Tod - zumeist in der Schweiz, wo ein liberales Sterbehilfegesetz gilt. Das ist nun auch weiterhin möglich, auch wenn der Bundestag nichts Neues beschlossen hat. Nach wie vor gilt aber, dass es in Deutschland keine legale Möglichkeit gibt, ein todbringendes Medikament zu verschreiben. Denn das Betäubungsmittelgesetz erlaubt die Verschreibung von Arzneimitteln für eine Selbsttötung generell nicht. Deshalb lehnt das für das Betäubungsmittelrecht zustände Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) entsprechende Anträge regelmäßig ab, obwohl es ein gegenteiliges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gibt.

Aktive und passive Sterbehilfe: Was heißt das eigentlich? Der Deutsche Ethikrat kritisiert die Einteilung in „aktive Sterbehilfe“, „passive Sterbehilfe“, „indirekte Sterbehilfe“ und empfiehlt andere Bezeichnungen. © Quelle: epd

Dieses Gericht hatte bereits 2017 entschieden, dass unheilbar kranken Patienten im Extremfall der Anspruch auf Medikamente zur schmerzlosen Selbsttötung nicht verwehrt werden darf. Voraussetzung ist dem Urteil zufolge, dass der Patient frei entscheidet und es keine zumutbare Alternative gibt. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte allerdings 2018 die dem Ministerium unterstellte Behörde angewiesen, das Urteil nicht umzusetzen. Am Donnerstag kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Prüfung an, ob eine Verschreibung entsprechender Medikamente nach einer Beratung durch Ärzte nicht doch möglich sei.