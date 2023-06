Was hat Außenpolitik mit Gaming zu tun, Frau Uzunoglu?

Berlin. Am Dienstag treffen in Berlin Fachleute zweier unterschiedlicher Welten aufeinander: Videospiel­fachleute aus der Gamingbranche kommen mit Außenpolitikspezialistinnen und ‑spezialisten zusammen. Es geht um „Gaming und Außenpolitik“. Die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielkultur, cigdem Uzunoglu, erklärt, was es mit dieser Art von „Auswärtsspiel“ auf sich hat.

Frau Uzunoglu, was hat Außenpolitik mit Gaming zu tun?

Rund 60 Prozent der Deutschen spielen Games. Und wie viele davon könnten mal eben schnell drei, vier außenpolitische Grundsätze erklären? Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte als Begriffe nennen, das geht vielleicht noch. Aber es geht ja auch darum, verstehen und erklären zu können, was dahintersteckt. Das gilt auch für komplexe Themen wie die Klimakrise, Flucht und Migration oder außenpolitische Konflikte. Was sind die Hintergründe? Warum entwickelt sich etwas auf bestimmte Weise? Wie lässt sich etwas ändern? Warum gibt es Fluchtbewegungen? Warum reden wir nicht viel mehr darüber, wie die Klimakrise damit zusammenhängt? Diese Fragen haben wir uns gestellt, bevor wir unser Projekt zum Thema Außenpolitik entwickelt haben, und daraus entstand in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt das Vorhaben Auswärtsspiel, weil wir schnell überzeugt waren: Das lässt sich mit Gaming verbinden.

Warum ausgerechnet mit Gaming?

Games sind ein Massenmedium. Sie gehören zur Lebensrealität von vielen. Warum soll man so ein Medium dann nicht nutzen, um komplexe Zusammenhänge zu erklären? Games sind ein großartiges Instrument für die Vermittlung von Bildung und Wissen und für die Stärkung von Kompetenzen.

Haben sie ein Beispiel?

Strategie- und Simulationsspiele eignen sich gut oder auch Adventures. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, in dem man als demokratischer Präsident antritt. Es gibt Pressefreiheit, Marktwirtschaft, Minderheitenrechte – alles, was dazugehört. Und sie entscheiden, mit wem Sie Koalitionen eingehen, wie Sie auf Konflikte reagieren, welche Verträge unterschrieben werden. Und jede Entscheidung hat eine Konsequenz. Sie können das Spiel quasi als Diktator beenden, sie können gestürzt werden. Das ist ein richtiges Erlebnis, es werden viele Sinne angesprochen, weil in Games so viele Elemente verschiedener Kultureinflüsse vorkommen: Filme, Musik, Kunst. Die Spieler und Spielerinnen entscheiden selbst, was sie tun wollen. Sie können auch zurückgehen, Entscheidungen revidieren und sehen, was dann passiert. Bei dieser interaktiven Wissensvermittlung bleiben Inhalte auf andere Weise hängen als bei Vorträgen eines Lehrers oder beim Lesen eines Buchs. Es geht aber nicht darum, was schlechter und was besser ist, sondern darum, diese Potenziale von Games zu verstehen und zu wissen, wie sie eingesetzt werden können.

Gerade hat die EU einen umstrittenen Asylkompromiss verabschiedet. Wie ließe sich das in ein Spiel übersetzen?

Es gibt zum Thema Asyl und Flucht ein interessantes Spiel, das bereits ein paar Jahre alt ist. Man spielt darin eine Grenzbeamtin oder einen Grenzbeamten und muss jeden Tag entscheiden, wen man ins Land lässt. Darf die alte, kranke Frau ins Land einreisen, obwohl sie keine gültigen Ausweispapiere hat? Wenn Sie Nein sagen, stirbt die Frau vielleicht. Wenn sie Ja sagen, werden Punkte abgezogen, die sie für Miete oder Essen brauchen. Das schult die Empathie. Es regt zum Nachdenken über Migration und Zivilcourage an.

Einen bestimmten Anspruch müssen Spiele haben, um für Bildung geeignet zu sein.

Auch Entertainment-Spiele eignen sich für Bildungszwecke. Wir haben ein Autorennspiel in achten Klassen zur Vermittlung von Wahrscheinlichkeits­rechnung eingesetzt. Es gibt einen Riesenfundus – und es geht etwas verloren, wenn man den nicht einsetzt.

Funktioniert auch Bildung durch Ballern?

„Bildung durch Ballern“ klingt zwar als Headline schmissig, hat allerdings nichts mit dem zu tun, was wir machen. Aber zu fast jedem Spiel lässt sich ein Einsatz in der Bildung entwickeln, auch zu Actionspielen. Wichtig ist, dass diese Spiele kontextualisiert und methodisch-didaktisch aufgearbeitet werden. Man kann über die populären Actionspiele auf Problemfelder aufmerksam machen, indem man Fragen stellt: Hier ist eine Kriegssituation, was fehlt euch dabei? Warum kommt es zu Kriegen? Was fasziniert euch an diesem Spiel? Was unterscheidet Krieg als Spiel von der Realität?

Die Stiftung Digitale Spielekultur hat einen Leitfragenkatalog im Rahmen von Auswärtsspiel entwickelt. Was ist die Idee?

Die Leitfragen richten sich an Nichtregierungs­organisationen und Bildungs­einrichtungen, die sich daran orientieren können, um das Thema Außenpolitik mit Games zu vermitteln. Wir haben sie zusammen mit Vertretern und Vertreterinnen der Gamesbranche und Expertinnen für Außenpolitik erarbeitet. Die Leitfragen sollen auch Entwicklern und Entwicklerinnen eine Orientierung bieten, worauf sie achten sollten. Da geht es auch um den Umgang mit Regelbrüchen oder darum, ob populistische Narrative bedient werden. Einige Entwickler und Entwicklerinnen suchen auch gezielt nach solchen Orientierungshilfen. Unsere Initiative im Bereich der Erinnerungskultur, die unter anderem Gedenkstätten an den Einsatz von digitalen Spielen herangeführt hat, arbeitet ebenfalls mit solchen Leitfragen und ist bereits sehr erfolgreich.

Sollte bei der Entwicklung der normalen Unterhaltungsgames darauf geachtet werden, dass alles zum Beispiel historisch korrekt zugeht?

Nein. Ziel ist nicht, die künstlerische Freiheit einzuschränken. Das machen wir bei Filmen und Büchern auch nicht. Es gibt Gesetze, die einzuhalten sind. Im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes hat das zum Beispiel Altersbeschränkungen zur Folge. Im Übrigen: Viele Games erfüllen von vornherein einen ganz wichtigen demokratischen Wert.

Und zwar?

Man spielt in Teams, oft über Ländergrenzen hinweg. Und da spielt es gar keine Rolle, aus welchem Land du kommst, welche Hautfarbe du hast, was du glaubst, wie alt du bist.