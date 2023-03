Die Ampel streitet, der Haushaltsentwurf muss verschoben werden, das Verbrennerverbot wackelt – und neue Erkenntnisse zum Nord-Stream-Anschlag setzen die Bundesregierung unter Druck. Über die politischen Themen der Woche diskutieren die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann im Podcast in dieser Woche mit „Spiegel“-Hauptstadtchefin Melanie Amann.

Was heißt die Nord-Stream-Spur für Scholz? Podcastdebatte mit „Spiegel“-Hauptstadtchefin Melanie Amann

Berlin. Neue Spuren von Ermittlern und Geheimdiensten deuten darauf hin, dass ukrainische Täter hinter der Sabotage der deutsch-russischen Erdgaspipeline Nord Stream stecken könnten. Doch was folgt daraus für Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ukraine-Politik? Diese Frage klären die RND-Hauptstadtkorrespondenten Geyer und Niesmann in ihrem Politikpodcast in dieser Woche mit Melanie Amann aus der Chefredaktion des „Spiegel“ – wie auch die Hintergründe des Ampelstreits, der inzwischen 30 Vorhaben blockiert.

Podcast „Geyer + Niesmann“: Hier anhören

Außerdem geht es um die neue Ostpolitik der SPD, ihre friedenspolitische Zeitenwende und darum, wie weit sie damit gekommen ist. Plus: Wieso der Streit in der Ampel inzwischen 30 Projekte blockiert und weshalb die FDP das geplante Verbot des Verbrennungsmotors aufhalten will.

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.