Historisches Klimagesetz: Was ist aus Australiens großen Versprechen geworden?

Sydney. Ein wenig sieht die Annonce wie eine Todesanzeige aus. Über 200 Wissenschaftler und Experten haben vergangene Woche in der „New York Times“ einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie mit dem Finger auf Australiens unzulängliche Klimapolitik zeigen.

Dabei hat das Land erst im vergangenen Jahr ein historisches Klimagesetz abgesegnet. Dies hatte Australiens im letzten Jahr frisch gewählte Labor-Regierung bereits wenige Monate nach der Wahl umgesetzt. Darin verankerte Canberra die Senkung der CO₂-Emissionen bis 2030 um 43 Prozent unter das Niveau von 2005. Zuvor war das Ziel 26 bis 28 Prozent gewesen. Für Australien, das lange als Klima-Nachzügler galt, war dies ein großer Schritt. Premierminister Anthony Albanese versprach, das Land in einen Vorreiter beim Thema erneuerbare Energien zu verwandeln und die größten Umweltsünder zu besserem Verhalten zu zwingen.

Klimaversprechen eingehalten?

„Einige Fortschritte“ habe das Land unter der aktuellen Labor-Regierung durchaus gemacht, urteilt Simon Bradshaw, Forschungsdirektor beim australischen Klimarat. Ein Beispiel sei die Eindämmung der Umweltverschmutzung durch die Schwerindustrie. Auch Mark Howden, Klimaexperte der Australian National University in Canberra, sieht erste Schritte in die richtige Richtung. Er nennt einige Richtlinien zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen, die bereits in Kraft sind, kritisiert dabei jedoch auch, dass „der wichtige Schritt zur Einführung von Kraftstoffeffizienzstandards“ noch ausstehe.

Der Hauptkritikpunkt, den beide Forscher anführen, ist jedoch, dass die Regierung, die die Umstellung von Kohle auf erneuerbare Energien beschleunigen wollte, in der Zwischenzeit sogar noch neue Projekte bewilligt hat. Das große Problem hierbei sei, „dass diese Projekte langfristige Spuren hinterlassen werden“, wie Howden sagt.

Über 100 fossile Brennstoffprojekte in der Pipeline

Letztere Projekte sind auch der Stein des Anstoßes für die Experten und Forschenden, die vergangene Woche den vom Australia Institute initiierten Brief unterzeichnet haben. Laut der in Canberra ansässigen Denkfabrik hat die Labor-Regierung seit der Wahl im Mai 2022 bereits vier neue fossile Brennstoffprojekte genehmigt. In ihrem offenen Brief schrieben die Wissenschaftler und Experten, dass die in Australien produzierten fossilen Brennstoffe derzeit jährlich 1,5 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen verursachen würden. „In diesem – dem ‚entscheidenden Jahrzehnt‘ für das Klima – befinden sich nach offiziellen Angaben in Australien über 100 neue Kohle- und Gasprojekte in der Entwicklung“, heißt es in dem Brief.

Untersuchungen des Australia Institute würden zeigen, dass bei einer Umsetzung all dieser Projekte weitere 1,7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt würden. „Als weltweit drittgrößter Exporteur fossiler Brennstoffe trägt Australien eine besondere Verantwortung“, schreiben die Forschenden. Sie fordern die australische Regierung auf, „weitere neue Entwicklungen im Bereich fossiler Brennstoffe in Australien zu verhindern“. Polly Hemming, Programmdirektorin für Klima und Energie am Australia Institute, warnt zudem, dass die anderen Nationen der Welt „bei ihren Bemühungen, einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern, scheitern“ würden, sollte Australien bei seinen Expansionsplänen für Gasprojekte und Kohlekraftwerke Erfolg haben.

„Nicht auf dem richtigen Weg“

Bisher sind die Emissionen des Landes nach Angaben der Regierung um etwa 21 Prozent gegenüber dem Richtwert von 2005 gesunken. Letzteres liegt aber wohl eher daran, dass weniger gerodet wird, als dass tatsächlich Emissionen eingespart werden. Denn bisher stammen nach wie vor nur etwa 30 Prozent des australischen Stroms aus erneuerbaren Quellen.

Dabei besitzt der Kontinent erneuerbare Energiequellen in Hülle und Fülle – Sonne, Wind und Ozean sind ausreichend vorhanden. Auch der Experte Bradshaw bestätigt, dass es für Australien mit seinem „beneidenswerten Potenzial für erneuerbare Energien ein Kinderspiel“ sein müsste, seine Emissionsziele zu erreichen. Eigentlich müsste sich das Land nochmal „höhere Ziele setzen und schneller dabei vorgehen“, sagte er. Der Klimarat plädiert beispielsweise für ein 75-Prozent-Ziel bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2035. „Und doch ist Australien noch nicht auf dem Weg, selbst das bestehende und offensichtlich unzureichende Ziel zu erreichen“, meint Bradshaw. Bisher seien nur die Emissionen aus der Landnutzung zurückgegangen, während die Emissionen aus wichtigen Sektoren wie Verkehr und Industrie nach wie vor ansteigen würden. Letzteres bedeute, dass das Land „nicht auf dem richtigen Weg“ sei, „die in diesem Jahrzehnt erforderlichen tiefgreifenden Einschnitte zu erreichen“.

Der Klimawandel ist sehr präsent

Dabei ist Australien eines der Länder, die besonders unter der Klimaerwärmung leiden. Die Gesundheit des berühmten Great Barrier Reefs steht seit Jahren auf der Kippe, Buschfeuer, Wirbelstürme und Überschwemmungen haben in den vergangenen Jahren große Teile des Landes verwüstet und große Schäden angerichtet. Auch die Nachbarn im Pazifik leiden schon heute an den Folgen der Erhitzung und mahnen Australien regelmäßig zur Kooperation: Der steigende Meeresspiegel hat das Leben auf manchen Inseln bereits unmöglich gemacht.

Eigentlich will Australien in den kommenden Jahren Gastgeber für den Klimagipfel der Vereinten Nationen spielen, doch bis dahin gibt es noch viel zu tun, um als Gastgeber mit gutem Beispiel voranzugehen: Ein Schritt in die richtige Richtung wäre, das Versprechen des Ministers für Klimawandel und Energie, Chris Bowen, einzulösen. Dieser setzte in einer Rede im Juli das Ziel, bis 2030 bis zu 82 Prozent erneuerbare Energiequellen im Einsatz zu haben. Der Klimaexperte Howden fordert aber noch mehr: Um einen wirklichen Fortschritt für das Klima zu erreichen, müsse Australien seine Volkswirtschaft massiv diversifizieren und über Forschung und Entwicklung in neue Chancen investieren, meint er. Das brauche allerdings Zeit – denn: „Wir haben in den letzten Jahrzehnten wirklich viel versäumt.“