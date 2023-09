Sektenartiger Neonazi-Verein: Das ist die nun verbotene „Artgemeinschaft“

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat mit der „Artgemeinschaft“ eine der ältesten rechtsextremen Organisationen in der Bundesrepublik verboten. Das Verbot datiert bereits auf den 4. August – es wurde jedoch erst an diesem Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht und damit wirksam. Polizistinnen und Polizisten setzten das Verbot am Mittwochmorgen mit Hausdurchsuchungen in 12 Bundesländern durch.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden dabei 26 Wohnungen von 39 Vereinsmitgliedern und Räumlichkeiten des Vereins verboten.

Faeser verbietet rechtsextremistische Vereinigung „Artgemeinschaft“ Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine weitere rechtsextremistische Vereinigung verboten. © Quelle: dpa

„Mit der ‚Artgemeinschaft‘ verbieten wir eine sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung“, wird Faeser in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert. „Das ist ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus und gegen die geistigen Brandstifter, die bis heute NS-Ideologien verbreiten.“

Das ist die „Artgemeinschaft“

„Die Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V.“, wie der nun verbotene Verein vollständig heißt, wurde schon 1951 von dem Altnazi Wilhelm Kusserow gegründet und ist seit 1957 im Vereinsregister eingetragen. Die Mitglieder verbindet nicht nur ihre rechtsextreme und antisemitische Gesinnung, sondern auch ihr neuheidnischer, antichristlicher Glaube. Vorläuferorganisationen existierten schon zur Zeit der Weimarer Republik.

Im Vordergrund der „Artgemeinschafts“-Ideologie steht eine nationalsozialistische Rassenlehre, mit dem Erhalt der eigenen „Menschenart“ als oberstem Ziel. Auch eine Befürwortung von Militanz lässt sich aus den „Artbekenntissen“, der Glaubenslehre der Organisation, herauslesen. Dort heißt es etwa: „Kampf ist Teil des Lebens; er ist naturnotwendig für alles Werden, Sein und Vergehen. […] Wir bekennen uns zu diesem nie endenden Lebenskampf.“

Nationalsozialistische Rassenlehre

Von 1989 bis zu dessen Tod führte der Rechtsanwalt, NPD-Politiker und fanatische Rassist Jürgen Rieger die „Artgemeinschaft“ an. Öffentliche Auftritte der in „Gefährtschaften“, „Gilden“ und „Freundeskreise“ gegliederten Organisation sind rar. Sie kam viel mehr zu internen Treffen, Schulungen und Feiern zusammen – Männer und Frauen meist in biederer, traditioneller Kleidung, vor allem die Frauen in langen Kleidern.

Einflussreich sind die Artgemeinschaft und ihre Ideologie vor allem unter völkischen Siedlern. Diese Bewegung siedelt sich bewusst in strukturschwachen ländlichen Gebieten an, um dort völkisch-rechtsextreme Gemeinschaften zu errichten. In vielen Fällen geben sich die Siedler nach außen hin zunächst als harmlose Nachbarn, spezialisieren sich etwa auf ökologische Landwirtschaft. Im Verborgenen geht es jedoch um den Aufbau rechtsextremer Strukturen – und darum, möglichst viele „germanische“ Kinder zu zeugen.

Auch die Indoktrinierung des Nachwuchses spielt in dieser völkischen Szene eine große Rolle, etwa in Ferienlagern mit militärischem und politischem Drill. Das Bundesinnenministerium wirft auch der „Artgemeinschaft“ vor, ihre rechtsextreme Weltanschauung mithilfe kaum abgewandelter NS-Literatur an Kinder und Jugendliche weitergegeben zu haben.

Wenig öffentliche Sichtbarkeit, großer Einfluss in der Szene

„Durch das Betreiben eines vereinseigenen „Buchdienstes“, einer Webseite und von Präsenzen in sozialen Medien wurden auch Nicht-Mitglieder mit rechtsextremistischem Gedankengut ideologisiert, radikalisiert und auch geworben“, schreibt das Ministerium in seiner Begründung des Verbots. Noch bis zum Dienstag warb der Verein etwa in einem eigenen Kanal in der Messenger- und Social-Media-App Telegram für diese Bücher.

Auch wenn die „Artgemeinschaft“ öffentlich wenig sichtbar ist und laut Angaben des Bundesinnenministeriums nur etwa 150 Mitglieder hat, ist sie in der deutschen Neonazi-Szene bestens vernetzt und einflussreich. Sie pflegt enge Kontakte zu militanten Neonazi-Kameradschaften.

Renner: „‚Artgemeinschaft‘ hatte Scharnierfunktion“

„Spätestens seit den 1980er Jahren unter Jürgen Rieger avancierte die ‚Artgemeinschaft‘ zum wichtigsten Verein mit Scharnierfunktion zwischen den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten unter der ideologischen Klammer des Konzepts ‚race war‘ (‚Rassenkrieg‘), sagte die Linken-Bundestagabgeordnete und Rechtsextremismusexpertin Martina Renner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Rieger selbst beschrieb die „Artgemeinschaft“ als „Kampfverband“.

Bekannt ist zudem, dass Stephan Ernst, der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Mitglied der „Artgemeinschaft“ war. Auch ins Umfeld des rechtsterroristischen NSU gibt es enge Kontakte. Das mache die Gefährlichkeit des Vereins offensichtlich und das Verbot lange Überfällig, sagte Renner.

Mihalic: „Wichtiger Schlag gegen rechtsextreme Szene“

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, sagte dem RND: „Das Verbot der Artgemeinschaft ist ein weiterer wichtiger Schlag gegen die auf gewaltsamen Umsturz ausgerichtete rechtsextreme Szene.“ Die Artgemeinschaft sei „eine Struktur, in der sich viele Personen mit einem rechtsterroristischen Hintergrund bewegen und beispielsweise in unmittelbarer Nähe zum Terror-Trio des NSU standen“.

Sie erwarte, „dass durch das Verbot der Artgemeinschaft auch noch einmal Zusammenhänge rund um den NSU näher beleuchtet werden können, denn wir müssen davon ausgehen, dass der NSU mehr war als das Trio und in seiner Struktur auch über den Tag der Selbstenttarnung des Trios hinaus aktiv war.“

Erst in der vergangenen Woche hatte Bundesinnenministerin Faeser die rechtsextremen „Hammerskins“ verboten. Es sei wichtig, dass das Ministerium den Druck auf die neonazistische Szene aufrechterhalte, sagte die Linken-Politikerin Renner. „Wie auch bei dem Vollzug der Verfügung gegen die Hammerskins, wirft der konkrete Zeitpunkt Fragen auf“, gab sie jedoch zu bedenken.

Faeser ist nicht nur Bundesinnenministerin, sondern auch Spitzenkandidatin der SPD für die hessische Landtagswahl in der kommenden Woche. „Zudem gibt es Anhaltspunkte, dass es in der Neonaziszene vorab Mutmaßungen zu einem weiteren Verbot gab“, ergänzte Renner. Der Verdacht unter Beobachtern der rechtsextremen Szene: Informationen über bevorstehende Maßnahmen der Polizei könnten vorzeitig nach außen gedrungen sein und die Neonazis gewarnt haben.