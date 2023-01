﻿Mitbegründer der Letzten Generation: „Wenn wir geschlagen werden, schlagen wir nicht zurück“

Greifswald. Ein junger Mann sitzt allein auf dem Hansering in Greifswald. Den Autos, die um ihn herumkurven, sendet er einen klagenden Blick zu. Um den Hals trägt er ein Pappschild: „Ich habe Angst vor Dürre und Hunger wegen der Klimakrise.“ Das Foto, das im Frühjahr 2021 entstand, zeigt ein Mitglied der Exctinction Rebellion: Henning Jeschke.

Zwischen dem Foto und heute liegen eine Blockade im Tagebau Garzweiler, ein Hungerstreik vor dem Bundeskanzleramt, ein erstreiktes Gespräch mit Kanzler Scholz, Straßenblockaden, Strafbefehle, Nächte im Knast, Razzien in seiner Greifswalder Wohnung. Jeschke, 22 Jahre alt, gehört zu den führenden Köpfen der „Letzten Generation“, die mit zivilem Widerstand die Klimakrise abwenden möchte. Mehr noch: Er ist eine ihrer Gründer.

Greifswalder Klimaaktivist saß etwa 15 Mal in Gewahrsam

Die Strafbefehle, die er erhalten habe, zähle er nicht mehr, sagt Jeschke, der gerade Weihnachten in Greifswald mit seiner Familie verbracht hat. „Ich habe den Überblick verloren.“ Etwa 15 Mal habe er in Gewahrsam gesessen. Beim ersten Mal, nachdem er sich im August 2020 an einem Flugzeug im Lübecker Flughafen angeklebt hatte, hätten ihm noch die Knie gezittert. Furcht vor Konsequenzen hat Jeschke keine mehr. „Inzwischen komme ich in die Zelle und singe mit den Kameradinnen über die Lüftungsschächte Lieder.“

Die Aktionen der „Letzten Generation“, die Blockaden, die viele Menschen zur Weißglut bringen, sieht Jeschke in einem größeren Kontext. Andere Menschen würden in anderen Teile der Erde unter dem Einsatz ihres Lebens für eine klitzekleine Chance auf Gerechtigkeit kämpfen. Er riskiere mit dem Gewahrsam lediglich ein oder zwei Tage seiner persönlichen Freiheit. „Die Angst verliert ihren Stachel.“

Klimaschutz: „Es war schon früh ein Thema in meiner Familie“

Jeschke umgibt sich mit Menschen, die ähnlich denken wie er. Sein Opa, der Moorforscher Lebrecht Jeschke, Weggefährte des Alternativen Nobelpreisträgers Michael Succow, gehört zu seinen Unterstützern. „Es war schon früh ein Thema in meiner Familie, dass man als Mensch ein neues Naturverhältnis finden muss und das endlose Wirtschaftswachstum so nicht weitergehen kann“, sagt Jeschke. Bei Wanderungen im Kieshofer Moor bei Greifswald habe er die Zusammenhänge zwischen Artensterben, Naturzerstörung und ungebremstem Wachstum das erste Mal wahrgenommen.

Sein persönlicher Kipppunkt, selbst aktiv zu werden, sei ein Klimacamp in Garzweiler im Jahr 2019 gewesen. „Die Menschen dort haben mir wegen ihrer konsequenten Haltung imponiert.“ Es komme eben nicht darauf an, ein fettes Auto zu fahren oder ein großes Haus zu besitzen. Es gibt größere Ziele: „Wir stehen vor einer Klippe, vor einem Abgrund, wie es mit unserer Spezies und Planeten weitergeht.“

Kritik an den Aktionen? Greifswalder beruft sich auf Physik

In Kürze muss sich Jeschke vor dem Landgericht in Lüneburg verantworten. Das Amtsgericht hatte ihm eine Geldstrafe aufgebrummt, weil er – im Sommer 2021 noch Student der Politikwissenschaft – das Uni-Gebäude in Lüneburg mit Farbe beschmiert hatte, um damit gegen die Finanzpolitik der Uni zu protestieren. Die Hochschule, die als Thinktank für Nachhaltigkeit gilt, hatte 70 Millionen Euro bei der LB Nord angelegt, die in Gaspipelines und Kohle investierte.

Jeschke, der jetzt auf einen Freispruch hofft, sieht den Prozess unabhängig von dessen Ausgang vor allem als Chance, die Anliegen der „Letzten Generation“ in die Öffentlichkeit zu tragen. „Wir müssen die Klimakatastrophe auf allen Säulen der Gesellschaft thematisieren.“ Die Bewegung wachse – inzwischen gibt es bundesweit 50 Ortsgruppen.

Die Kritik an den Aktionen der „Klimakleber“ mit wütenden Autofahrern im Stau, frustrierten Urlaubern auf Flughäfen prallt an dem Klimaaktivisten ab. Er beruft sich auf die Physik. „Wir können nicht verhandeln mit den Molekülen“, sagt er. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das im April 2021 das Klimaschutzgesetz des Bundes als in Teilen verfassungswidrig erklärte, sehen er und seine Mitstreiter sich bestätigt. Die „Letzte Generation“ handle verfassungskonform. Im Gegensatz zur Regierung, die weiterhin zu wenig Engagement zeige, um den Klimakollaps abzuwenden.

Staatsanwalt ermittelt: Bildung einer kriminellen Vereinigung?

Mit der Zunahme an Störaktionen weht der Wind rauer. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, forderte eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin wirft den Aktivisten unter anderem die „Bildung und Unterstützung einer krimineller Vereinigung“ vor. Im Zusammenhang mit Übergriffen auf die PCK-Raffinerie Schwedt wurde auch Jeschkes Wohnung in Greifswald durchsucht. Die „Letzte Generation“ reagierte mit Hunderten Selbstanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Begründung: Man wolle damit die Ermittlungen beschleunigen.

Dass aus Frust in einer Gesellschaft bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen, hält Jeschke für möglich. „Aber das wird nicht aus den Reihen der ‚Letzten Generation‘ passieren.“ Das Modell des zivilen Ungehorsams setze ganz bewusst Grenzen: die Provokation, die Empörung, die Debatte. Eine Beschädigung von Personen werde es durch Aktivisten der „Letzten Generation“ nicht geben, versichert er. „Wir bereiten uns in Trainings auf die Aktionen vor. Wenn wir geschlagen werden, schlagen wir nicht zurück.“

Von Kanzler Olaf Scholz ist Jeschke enttäuscht. Die „Letzte Generation“ hatte sich mit dem spektakulären Hungerstreik mitten im Wahlkampf des Sommers 2021 ein Gespräch ertrotzt. Es habe sich in dem Gespräch gezeigt, dass es kein Austauschinteresse gebe, sagt Jeschke. Der Linken-Politiker Gregor Gysi hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor wenigen Tagen geraten, mit der „Letzten Generation“ zu reden und bemühte dazu einen Vergleich mit der 68er-Bewegung und der RAF. Wenn man nicht wolle, dass sich dasselbe mit der „Letzten Generation“ wiederhole, müsse man „jetzt deeskalieren“, so Gysi.

Dieser Artikel erschien zunächst in der Ostseezeitung.