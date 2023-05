Von Schlachtplatten und Kalbsköpfen: Was Markus Söder bei Insta über sein Essen verrät

Berlin. „Was soll ich heute essen?“, fragt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Instagram-Community. Unter dem Hashtag „#Söderisst“ stehen diesmal „Salat oder Schlachtplatte“ zur Auswahl. Die 329.000 Followerinnen und Follower kriegen bereits seit geraumer Zeit zu sehen, was bei dem 56-Jährigen auf den Teller kommt – und das regelmäßig. Dass sich der CSU-Vorsitzende weder vegetarisch noch vegan ernährt, dürfte dabei kaum überraschen. So besteht der Speiseplan des gebürtigen Franken zu einem Großteil aus deftigen Fleischspeisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Einfach eines meiner Lieblingsgerichte: Kalbskopf mit Kartoffelsalat“, heißt es zum Beispiel in einem Beitrag. Eine Kindheitserinnerung Söders. Fast 8000 Likes erntet der Politiker dafür. Auch „Weißwurst zum Frühstück“, Kalbslunge und „Strammer Max für Markus“ dürfen es sein. Bodenständige Küche statt Sternerestaurant. „Auf langen Fahrten durch das Land“ hält der CSU-Politiker dann sogar gelegentlich bei der amerikanischen Fastfoodkette und gesteht: „Ich gebe zu: Mir schmeckt es sehr.“ Rund 13.000 Followerinnen und Follower lassen für Burger und Pommes ein Like da. Der Bayerische Ministerpräsident gibt sich als Mann des Volkes und das kommt bei seiner Social-Media-Gefolgschaft offenbar gut an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„#Söderisst hat inzwischen eine große Fangemeinde“, sagt auch ein Sprecher des Politikers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Viele Menschen seien interessiert an dem Alltag hinter der Arbeit als Politiker. Die Idee dazu habe er selbst gehabt, betont der Sprecher. Und so handele es sich auch immer um seine eigenen Bilder von seinen Speisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gibt aber auch kritische Stimmen. So kommentieren zahlreiche Vegetarier die Fotos ebenfalls. „Kalbskopf? Das heißt, es wurde ein kleines Kalb getötet, damit sie hier seinen panierten Leichnam bei Insta posten können?“, heißt es zum Beispiel in einem Kommentar, der wiederum weitere 44 Kommentare nach sich zog. „Lieber Herr Söder, ich frage mich, weshalb Sie uns mit Essensgelüsten bereichern wollen? Wie wäre es stattdessen mit moderner Politik?“, schreibt ein weiterer User. Die Reihe „#Söderisst“ scheint offenbar zu polarisieren und macht Bayerns Landesoberhaupt zum Gesprächsstoff. Und wie reagiert Söder auf die Kritik? Der Franke postet munter weiter.

Markus Söder: Hundefreund und Sciencefiction-Fan

Vor der Pressekonferenz gibt es Braten, vor der Ministerpräsidentenkonferenz gibt es Eintopf: Söder bleibt seiner Linie treu. In den meisten Fällen jedenfalls. Denn wer jetzt denkt, mit gesunder Ernährung könne Hundefreund und Sciencefiction-Fan Söder überhaupt nichts anfangen, der wird eines besseren belehrt. So schafft es auch ein „Nizza-Salat“ in die Instagram-Highlights von „#Söderisst“. Garniert mit reichlich Thunfisch, Ei und Zwiebeln wird dieser von Söder als „schmackhaft und gesund“ gefeiert. Gelegentlich dürfe es auch Spinat sein, denn auch dieser „ist gesund und schmeckt mir sehr“. Zumindest, wenn das Gemüse unter drei Spiegeleiern begraben ist.

Den kulinarischen Alltag des Ministerpräsidenten bestimmen jedoch Schaschlik, Tafelspitz und Co. Und wem nach der deftigen Fleischkost noch nach etwas Süßem ist, der ist aufgefordert dem Ministerpräsidenten das Lieblingseis zu verraten. Denn Süßspeisen gehören ebenfalls zu Söders Leibgerichten.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige