Was vom EU-Ukraine-Gipfel in Kiew erwartet wird

Aufbruchstimmung jetzt immer im Mai: Digitale Woche in Kiel wird vorverlegt

Die Digitale Woche in Kiel soll nicht länger in den Semesterferien der Kieler Hochschulen liegen. Deshalb wird das Festival dauerhaft vom September in den Mai gelegt. Die Leiterin der Digitalen Woche Kiel nennt weitere Gründe.