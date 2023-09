Was Wagenknecht und Palmer im Einstein wollten

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn man im Regierungsviertel gesehen werden möchte, ist klar: Dann setzt man sich ins Einstein unter den Linden. Das Café wird im vorderen Teil vor allem von Touristinnen und Touristen bevölkert, die im Reiseführer gelesen haben, dass sich hier Politprominenz und Lobbyisten ein Stelldichein geben. Im hinteren Teil des Einsteins stehen die Tische, die es auf Reservierung gibt, und dort sitzen dann tatsächlich die im Reiseführer erwähnten Leute.

Wenn man wirklich etwas diskret zu besprechen hat und eigentlich auch nicht möchte, dass das halbe Regierungsviertel weiß, mit wem man sich trifft, dann geht man auch nicht ins Einstein. Auf gar keinen Fall. Wenn man es aber darauf anlegt, zum Tuschelthema Nummer eins zu werden, dann pflanzt man sich in der Septembersonne auf die Stühle draußen vor dem bekannten Café. Eben dort haben sich die Noch-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Nicht-mehr-Grünen-Politiker-aber-immer-noch-Tübinger-Oberbürgermeister Boris Palmer platziert. Für all jene, die trotzdem keinen Wind von der Sache bekommen haben, hat Palmer die Zusammenkunft der beiden schillernden Außenseiter auch noch über soziale Netzwerke verbreitet.

Wagenknecht und Palmer? Auweia! Mit dem Auftritt wollten sie Spekulationen befeuern, dass sie möglicherweise gemeinsam eine neue Partei gründen könnten. Doch ihre Gemeinsamkeiten dürften sich fachlich in Überschneidungen bei der Migrationspolitik erschöpfen und emotional in ihrem Ärger über die Grünen. Rein zwischenmenschlich können sie bestimmt gut über die woken Leute bei Roten und Grünen lästern, die an Gendersternchen glauben und ein Indianerkostüm zu Karneval als kulturelle Aneignung ablehnen. Ein paar Pointen über diese Themen könnten für die gute Laune verantwortlich gewesen sein, die Wagenknecht und Palmer auf ihrem Selfie ausstrahlen.

Ernsthaft sind die beiden in einer gemeinsamen Partei nur schwer vorstellbar. Wagenknecht ist gegen die ökologischen Inhalte der Linken immer zu Felde gezogen, während Palmer als Tübinger OB den Klimaschutz überzeugend verkörpert und tatsächlich eine Reihe wegweisender Projekte durchgesetzt hat. Wagenknecht steht mit ihren Vorstellungen einer Russland-Politik nahe bei der AfD. Das kann man Palmer nicht nachsagen.

Guck mal, wer da spricht

Das Treffen im Einstein dürfte also beiderseits ein Marketing-Gag in eigener Sache gewesen sein. Aktuell lenkt Wagenknecht das öffentliche Interesse auf sich, indem sie eine mögliche Parteigründung in der Schwebe hält. Ob sie tatsächlich die Bundespolitik im Wahljahr 2025 bespielen wird, ist fraglich. Denkbar ist eher, dass sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter zur Europawahl eine bundesweite Liste gründen. Fürs EU-Parlament gibt es nach wie vor keine Fünfprozenthürde. Die Chancen, dass sie einen Sitz im EU-Parlament ergattert, sind also nicht schlecht. Der angenehme Nebeneffekt für Wagenknecht: Sie muss sich nicht mehr mit der für sie inzwischen unangenehmen Linksfraktion im Bundestag herumschlagen, die ihre frühere Fraktionsvorsitzende aus nachvollziehbaren Gründen loswerden will.

Eine Europaliste kann mit überschaubarem Aufwand zusammengestellt werden. Die Gründung einer Partei hingegen, die sich um Bundestagsmandate bewirbt, ist deutlich schwieriger: Für jedes Bundesland braucht es einen eigenen Landesverband, der professionell Listen aufstellt. Dass auch etablierte Parteien daran scheitern können, haben im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 die saarländischen Grünen gezeigt.

Wo will er hin? Oberbürgermeister Boris Palmer beim Tübinger Stadtlauf vor wenigen Tagen. © Quelle: IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Palmer wiederum sucht offensichtlich neue Wege, auf sich aufmerksam zu machen. Der harten verbalen Provokation hat er abgeschworen, nachdem er in einer mehrwöchigen Auszeit mit Coach bei sich einmal den Reset-Knopf gedrückt hat. Aber die Katze lässt das Mausen nicht, und der Palmer wird in Zukunft mutmaßlich nicht jeder Provokation widerstehen können und wollen – und möglicherweise sucht er tatsächlich eine neue politische Heimat. Das Foto mit Wagenknecht darf also auch als Hinweis verstanden werden, dass er auf dem Markt ist.

Machtpoker

Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Olaf Scholz, Bundeskanzler

In schönen klaren Worten hat Bundeskanzler Scholz vor den Vereinten Nationen eine bittere Botschaft gesendet. Er hat auf andere Art wiederholt, was er seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine immer wieder intoniert hat. Nicht die Verbündeten im Westen entscheiden, ob und wann mit Russland über einen Frieden verhandelt werden kann, sondern die Ukraine. Die Voraussetzungen für einen etwaigen Verhandlungsfrieden sind Freiheit und Gerechtigkeit für die Ukraine. Da Moskau auch nicht entfernt daran denkt, eben dies zu respektieren, steht zu befürchten, dass der Krieg noch lange dauert. Eben dies hat Scholz mit seinen Worten auch gesagt.

Wie Demoskopen auf die Lage schauen

Das Interesse der deutschen Öffentlichkeit am Ukraine-Krieg nimmt ab. Das geht aus dem Wochenbericht des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervor. Dies bedeute aber nicht, dass die Ängste vor einer möglichen Ausweitung des Krieges geschwunden wären, schreibt Forsa-Chef Manfred Güllner. So sei nur eine Minderheit (35 Prozent) der Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass Deutschland die von der Ukraine erbetenen Marschflugkörper liefern sollte. In der Frage, ob die Ukraine im Fall von Verhandlungen zur Abgaben von Territorien bereit sein sollte, ist die Bevölkerung gespalten. 46 Prozent sind dafür, 44 Prozent dagegen.

In der Sonntagsfrage sieht es für die demokratischen Parteien der Mitte nicht gut aus. Forsa misst mit 22 Prozent einen neuen Höchstwert für die AfD.

Forsa © Quelle: Forsa

Das ist auch noch lesenswert

Am Dienstag hatte die CDU ihr neues Parteilogo inklusive eines neuen Werbefilms vorgestellt. Zu sehen sollte darin eigentlich die Reichstagskuppel sein. Stattdessen wurde aber die Kuppel des Präsidentenpalastes in Tiflis (Georgien) in das Video geschnitten. Alisha Mendgen hat alle Details dieser für die CDU nach hinten losgegangenen Imagekampagne.

Die außenpolitische Bilanz von Olaf Scholz ist aus meiner Sicht besser als seine innenpolitische. Meine Kollegin Kristina Dunz, die Scholz schon auf viele Reisen begleitet hat und nun mit ihm bei den Vereinten Nationen in New York war, beschreibt seinen Auftritt auf internationalem Parkett und seine Strategie.

Während die internationale Politelite bei den UN über den Krieg in der Ukraine spricht, sterben dort die Soldaten. Unser Krisenreporter ist dieses Mal so nah an die Front gefahren wie noch nie vorher. Seinen Bericht aus dem Schützengraben möchte ich dringend empfehlen. Ich bekam Gänsehaut (+).

Ukrainische Soldaten feuern an der Front bei Bakhmut Mörser ab. © Quelle: Andy Spyra

Ob wir gut durch diesen Winter kommen, hat Wirtschaftsredakteur Frank Wenzel mit dem Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller besprochen. Das Interview finden Sie hier.

Als ich die Meldungen zum militärischen Vorgehen Aserbaidschans gegen Armenien gelesen habe, dachte ich: Das nicht auch noch. Unser Russland-Korrespondent Paul Katzenberger erklärt, worum es in dem Konflikt geht. Die Lage für die ethnischen Armenierinnen und Armenier in Berg-Karabach ist katastrophal: Armenien hat sich nicht ausreichend auf den kriegerischen Konflikt vorbereitet, Russland fällt als Schutzmacht aus – und das militärisch überlegene Aserbaidschan schafft mit Gewalt Fakten.

Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Kristina Dunz. Bis dahin!

Herzlichst

Ihre Eva Quadbeck

Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen? Oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar@rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Wenn Sie keine Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte in Ihrer E-Mail mit.

