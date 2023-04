Bericht: USA halten erfolgreiche Frühjahrsoffensive der Ukraine für unrealistisch

Umstrittenes Statement zu China und USA

„Er schwächt die Europäische Union“: Deutsche Politiker kritisieren Aussagen von Macron

Die Spannungen zwischen China und Taiwan wachsen wieder: Die jüngsten Militärmanöver Pekings in der Straße von Taiwan besorgen die politische Führung in Taipeh. Unterdessen sorgen Aussagen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Verhältnis Europas zu China und den USA für große Kritik in Deutschland.