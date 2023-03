Verteilungskämpfe ums Wasser drohen: Die Staatengemeinschaft muss jetzt gegensteuern

Bittere Pille für Pendler: Superstreiktag am Montag

Ein großer Streik bahnt sich an: Am Montag sollen die öffentlichen Verkehrsmittel bestreikt werden. Wie stark Schleswig-Holstein betroffen sein wird, ist Thema in der „Post aus dem Newsroom“. Dort lesen Sie auch, wie es hinter den Kulissen von Citti in Kiel aussieht und erfahren, wann es in Kiel die nächste Bombenentschärfung gibt.